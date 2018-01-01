Bật mí chế độ ăn uống khoa học cho các mẹ muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị thụ thai, các mẹ cần tìm hiểu kỹ càng chế độ ăn uống thật khoa học để sinh con theo ý muốn, đặc biệt nếu muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018.

Ăn uống gì để sinh con trai là thắc mắc của không ít cặp đôi hiện nay. Để giải đáp câu hỏi trên, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu và đi đến kết luận: tùy theo chế độ ăn uống của mẹ mà môi trường âm đạo sẽ thích hợp với tinh trùng mang nhiễm sắc thể X (nữ) hay tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y (nam). Vì thế, để sinh con trai theo ý muốn, các mẹ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống sao cho hợp lý.

Chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp mẹ sinh con trai theo ý muốn trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh minh họa: Internet Chế độ ăn uống khoa học để sinh con trai Ưu tiên những thực phẩm giàu Natri và Kali Năm 1977, bác sĩ Michelle D đã tiến hành nghiên cứu về chế độ ăn uống của 102 phụ nữ sinh toàn con trai. Hàng ngày, chế độ ăn uống của những bà mẹ này được xác định và tính toán cẩn thận về tỷ lệ các loại khoáng chất. Kết quả cho thấy có đến 84% phụ nữ trong số này thường xuyên ăn các thực phẩm có chứa nguyên tố Kali và Natri. Chuối là loại trái cây giàu hàm lượng Kali bậc nhất giúp các mẹ tăng cường khả năng thụ thai bé trai - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, các mẹ nên bổ sung các loại thực phẩm, trái cây giàu nguyên tố Kali và Natri nhằm tăng cường khả năng thụ thai và sinh con trai theo ý muốn.

Các thức ăn giàu calo Nhiều nghiên cứu tại các trường đại học Anh cho biết trong thời kỳ thụ thai, những bà mẹ sinh con trai ăn thường tiêu thụ các thức ăn có hàm lượng calo cao hơn so với những bà mẹ sinh con gái. Các thực phẩm này đều giàu dinh dưỡng và các vitamin như: Kali, E, C, B12 và canxi. Nếu muốn sinh con trai, các mẹ nên bổ sung ngũ cốc vào bữa sáng - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, việc ăn ngũ cốc vào bữa sáng cũng giúp các mẹ tăng khả năng thụ thai bé trai. Chế độ ăn uống để sinh con trai theo ý muốn trong năm Mậu Tuất 2018 được cụ thể hóa trong bảng sau: Loại Thực phẩm dùng được Thực phẩm nên tránh Thức uống Trà, cà phê, nước cô ca, nước khoáng Sữa và thức uống bằng sữa, nước khoáng canxi. Thịt Có thể ăn tất cả theo ý muốn Xúc xích, giăm bông, thịt hun khói, thịt hộp…. Cá Ăn theo ý muốn Ốc biển, vỏ trứng, tôm, nghêu, sò, cua Trứng Không nên ăn Nước sốt, các loại bơ, kem có trứng Pho mát/sữa Ăn được với bánh mỳ, bánh quy Bánh mỳ Bánh mỳ với sữa, bánh kẹp Bánh mì và bích quy Ngũ cốc Ngũ cốc phơi khô, xay tự nhiên Rau Khoai tây, nấm, atiso, mùi tây, đậu trắng khô, đậu Hà lan, ngô hạt, chuối, chà là, mơ, cam, anh đào Xà lách xanh, đậu xanh, mồng tơi Hoa quả tươi Quả lật, ô mai, mơ khô, chà là, quả vải khô Các quả có dầu Thạch mứt, chocolate, dưa chuột, ô liu mặn, nước muối Turshi phỉ, hồ đào lạc Thứ khác Đồ tráng miệng và bánh gatô không sữa Thức tráng miệng có sữa, kem lạnh nước đá, súp sữa Chỉ cần kiên trì thực hiện chế độ ăn uống khoa học theo hướng dẫn từ 2,5 – 3 tháng, mong ước sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018 của các mẹ sẽ nằm trong tầm tay.

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