Bật mí chế độ ăn uống khoa học cho các mẹ muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018

Mẹ bầu 01/01/2018 14:11

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị thụ thai, các mẹ cần tìm hiểu kỹ càng chế độ ăn uống thật khoa học để sinh con theo ý muốn, đặc biệt nếu muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018.

Ăn uống gì để sinh con trai là thắc mắc của không ít cặp đôi hiện nay. Để giải đáp câu hỏi trên, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu và đi đến kết luận: tùy theo chế độ ăn uống của mẹ mà môi trường âm đạo sẽ thích hợp với tinh trùng mang nhiễm sắc thể X (nữ) hay tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y (nam).

Vì thế, để sinh con trai theo ý muốn, các mẹ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống sao cho hợp lý.

Bật mí chế độ ăn uống khoa học cho các mẹ muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 1
Chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp mẹ sinh con trai theo ý muốn trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống khoa học để sinh con trai

Ưu tiên những thực phẩm giàu Natri và Kali

Năm 1977, bác sĩ Michelle D đã tiến hành nghiên cứu về chế độ ăn uống của 102 phụ nữ sinh toàn con trai. Hàng ngày, chế độ ăn uống của những bà mẹ này được xác định và tính toán cẩn thận về tỷ lệ các loại khoáng chất. Kết quả cho thấy có đến 84% phụ nữ trong số này thường xuyên ăn các thực phẩm có chứa nguyên tố Kali và Natri.

Bật mí chế độ ăn uống khoa học cho các mẹ muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 2
Chuối là loại trái cây giàu hàm lượng Kali bậc nhất giúp các mẹ tăng cường khả năng thụ thai bé trai - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, các mẹ nên bổ sung các loại thực phẩm, trái cây giàu nguyên tố Kali và Natri nhằm tăng cường khả năng thụ thai và sinh con trai theo ý muốn.

Các thức ăn giàu calo

Nhiều nghiên cứu tại các trường đại học Anh cho biết trong thời kỳ thụ thai, những bà mẹ sinh con trai ăn thường tiêu thụ các thức ăn có hàm lượng calo cao hơn so với những bà mẹ sinh con gái. Các thực phẩm này đều giàu dinh dưỡng và các vitamin như: Kali, E, C, B12 và canxi.

Bật mí chế độ ăn uống khoa học cho các mẹ muốn sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 3
Nếu muốn sinh con trai, các mẹ nên bổ sung ngũ cốc vào bữa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc ăn ngũ cốc vào bữa sáng cũng giúp các mẹ tăng khả năng thụ thai bé trai.

Chế độ ăn uống để sinh con trai theo ý muốn trong năm Mậu Tuất 2018 được cụ thể hóa trong bảng sau:

Loại

Thực phẩm dùng được

Thực phẩm nên tránh

Thức uống

Trà, cà phê, nước cô ca, nước khoáng

Sữa và thức uống bằng sữa, nước khoáng canxi.

Thịt

Có thể ăn tất cả theo ý muốn

Xúc xích, giăm bông, thịt hun khói, thịt hộp….

Ăn theo ý muốn

Ốc biển, vỏ trứng, tôm, nghêu, sò, cua

Trứng

Không nên ăn

Nước sốt, các loại bơ, kem có trứng

Pho mát/sữa

Ăn được với bánh mỳ, bánh quy

 

Bánh mỳ

Bánh mỳ với sữa, bánh kẹp

Bánh mì và bích quy

Ngũ cốc

Ngũ cốc phơi khô, xay tự nhiên

 

Rau

Khoai tây, nấm, atiso, mùi tây, đậu trắng khô, đậu Hà lan, ngô hạt, chuối, chà là, mơ, cam, anh đào

Xà lách xanh, đậu xanh, mồng tơi

Hoa quả tươi

Quả lật, ô mai, mơ khô, chà là, quả vải khô

 

Các quả có dầu

Thạch mứt, chocolate, dưa chuột, ô liu mặn, nước muối

Turshi phỉ, hồ đào lạc

Thứ khác

Đồ tráng miệng và bánh gatô không sữa

Thức tráng miệng có sữa, kem lạnh nước đá, súp sữa

Chỉ cần kiên trì thực hiện chế độ ăn uống khoa học theo hướng dẫn từ 2,5 – 3 tháng, mong ước sinh con trai trong năm Mậu Tuất 2018 của các mẹ sẽ nằm trong tầm tay.

Thụ thai: Chẳng hề dễ dàng như bạn tưởng!

Thụ thai: Chẳng hề dễ dàng như bạn tưởng!

Dù hiện tại bạn có mong muốn có thai hay không, tất cả chúng ta đều nên tìm hiểu các kiến thức cơ bản về sinh sản, đặc biệt là 8 sự thật bất ngờ mà rất ít người biết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   chế độ ăn uống để sinh con trai ăn gì để sinh con trai sinh con theo ý muốn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 14 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp