Những điều kiêng kỵ khi mang thai theo quan niệm dân gian mẹ cần tránh để con chào đời bình an

Chị em thường xuyên tiếp xúc với các chất tẩy rửa (xà phòng, dầu gội, thuốc tẩy…) sẽ vô tình làm các chất hóa học ngấm vào da, làm cho màng tế bào của phôi trứng vừa được thụ tinh trong vòng 48 giờ bị biến tính và chết.

3. Tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài

Trong quá trình làm việc với máy tính, các mẹ phải tập trung cao độ, tinh thần căng thẳng quá mức hoàn toàn không tốt cho thai nhi. Ngoài ra, các tia phóng xạ, điện từ, tĩnh điện cũng đều gây hại tới sức khỏe của mẹ và bé.

Mẹ bầu cần nắm vững nhiều điều kiêng kỵ cơ bản khi mang thai để an tâm hơn trong giai đoạn bầu bí - Ảnh minh họa: Internet

4. Không nên ngâm mình trong nước nóng quá lâu

Điều tra gần đây cho thấy 20% phụ nữ đến tuổi sinh đẻ sau khi ngâm mình vào nước nóng ở nhiệt độ 39oC trong 15 phút hoặc nước nóng ở nhiệt độ 41,1oC sẽ làm cho nhiệt độ vách ngăn âm đạo đạt tới 39 oC. Thói quen này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương của thai nhi.

5. Tiêm vaccine

Việc tiêm vaccine thường được các chị em tiến hành trước khi mang thai tối thiểu 2-3 tháng. Đến thời điểm mang bầu, các mẹ nên kiêng kỵ tuyệt đối việc tiêm ngừa. Chỉ trong một số trường hợp ngoài ý muốn như bị chó dại cắn, dẫm phải đinh mới phải tiêm ngừa theo hướng dẫn của bác sĩ.

6. Uống trà đặc, coca

Chất caffein trong trà đặc, coca có thể làm động thai, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong bụng mẹ.

7. Sử dụng nhiều giấm ăn

Mẹ bầu không nên sử dụng giấm ăn khi nấu nướng vì trong dung dịch này có chứa axit khiến thai nhi bị dị dạng.

8. Uống rượu

Nồng độ cồn trong rượu làm não, gan của thai nhi bị nhiễm độc. Khi sinh ra cơ thể trẻ sẽ yếu ớt, hệ thần kinh suy giảm, dễ bị dị tật.

9. Ăn các gia vị có tính nóng

Mẹ bầu cần tránh xa các gia vị có tính nóng như: hồi, quế, hạt tiêu, ớt… và các đồ ăn xào, rán. Những thực phẩm cay nóng sẽ khiến mẹ bầu mắc chứng táo bón. Lúc này, mẹ bầu phải dùng sức làm tăng áp lực cho phần bụng gây động thai, vỡ nước ối sớm, thai nhi dễ bị dị tật và có nguy cơ sinh non.

10. Ăn nhiều quẩy chiên

Trong quẩy chiên có một lượng phèn chua có thể thẩm thấu đến não của thai nhi, ảnh hưởng đến sự phát triển vùng não bộ và làm suy giảm hệ thần kinh trung ương của trẻ.

11. Viếng đám ma

Theo quan niệm dân gian, bà bầu đi viếng đám ma có thể bị nhiễm âm khí làm cho đứa trẻ trong bụng khi sinh ra hay đau ốm và trí lực giảm. Dưới góc nhìn của các nhà khoa học, quan niệm này hoàn toàn có căn cứ. Khi qua đời, thi thể người quá cố bị nhiễm khuẩn và phán tán vài ngày sau đó. Do đó, bà bầu dễ bị nhiễm khi đến viếng.

12. Ngồi xổm khi bụng to

Hoạt động ngồi xổm khi gội đầu sẽ ảnh hưởng tới vùng dưới tử cung của các chị em. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng nên chú ý nhiệt độ nước gội đầu chỉ dao động từ 37 đến 40 oC để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Đó là những điều kiêng kỵ khi mang thai này mẹ bầu nào cũng phải biết để "mẹ tròn, con vuông"!