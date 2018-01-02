Những điều kiêng kỵ khi mang thai theo quan niệm dân gian mẹ cần tránh để con chào đời bình an

Mẹ bầu 02/01/2018 12:33

Giai đoạn mang thai, mẹ bầu phải hết sức cẩn thận và kiêng cử một số điều để có một thai kỳ lành mạnh, đón con yêu chào đời mạnh khỏe.

Chặng đường bầu bí luôn là thời kỳ khiến các chị em hoang mang khi không biết cần phải làm gì, những điều kiêng kỵ nào cần tránh. Bài viết sẽ cung cấp kiến thức sơ bộ cho mẹ bầu về những việc không nên làm khi mang thai.

Những điều kiêng kỵ khi mang thai chị em cần tránh

1. Uốn, nhuộm tóc

Các chất hóa học tạo hương nhóm nitro và amino trong thuốc nhuộm có thể gây mẩn da và các bệnh về đường hô hấp ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi. Đồng thời, quá trình làm tóc bằng phương pháp này sẽ xuất hiện các vùng điện từ gây bất lợi đến sự phát của trẻ trong bụng mẹ.

2. Tiếp xúc với các dung dịch tẩy rửa

Chị em thường xuyên tiếp xúc với các chất tẩy rửa (xà phòng, dầu gội, thuốc tẩy…) sẽ vô tình làm các chất hóa học ngấm vào da, làm cho màng tế bào của phôi trứng vừa được thụ tinh trong vòng 48 giờ bị biến tính và chết.

3. Tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài

Trong quá trình làm việc với máy tính, các mẹ phải tập trung cao độ, tinh thần căng thẳng quá mức hoàn toàn không tốt cho thai nhi. Ngoài ra, các tia phóng xạ, điện từ, tĩnh điện cũng đều gây hại tới sức khỏe của mẹ và bé.

Những điều kiêng kỵ khi mang thai theo quan niệm dân gian mẹ cần tránh để con chào đời bình an - Ảnh 1
Mẹ bầu cần nắm vững nhiều điều kiêng kỵ cơ bản khi mang thai để an tâm hơn trong giai đoạn bầu bí - Ảnh minh họa: Internet

4. Không nên ngâm mình trong nước nóng quá lâu

Điều tra gần đây cho thấy 20% phụ nữ đến tuổi sinh đẻ sau khi ngâm mình vào nước nóng ở nhiệt độ 39oC trong 15 phút hoặc nước nóng ở nhiệt độ 41,1oC sẽ làm cho nhiệt độ vách ngăn âm đạo đạt tới 39 oC. Thói quen này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương của thai nhi.

5. Tiêm vaccine

Việc tiêm vaccine thường được các chị em tiến hành trước khi mang thai tối thiểu 2-3 tháng. Đến thời điểm mang bầu, các mẹ nên kiêng kỵ tuyệt đối việc tiêm ngừa. Chỉ trong một số trường hợp ngoài ý muốn như bị chó dại cắn, dẫm phải đinh mới phải tiêm ngừa theo hướng dẫn của bác sĩ.

6. Uống trà đặc, coca

Chất caffein trong trà đặc, coca có thể làm động thai, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ trong bụng mẹ.

7. Sử dụng nhiều giấm ăn

Mẹ bầu không nên sử dụng giấm ăn khi nấu nướng vì trong dung dịch này có chứa axit khiến thai nhi bị dị dạng.

8. Uống rượu

Nồng độ cồn trong rượu làm não, gan của thai nhi bị nhiễm độc. Khi sinh ra cơ thể trẻ sẽ yếu ớt, hệ thần kinh suy giảm, dễ bị dị tật.

9. Ăn các gia vị có tính nóng

Mẹ bầu cần tránh xa các gia vị có tính nóng như: hồi, quế, hạt tiêu, ớt… và các đồ ăn xào, rán. Những thực phẩm cay nóng sẽ khiến mẹ bầu mắc chứng táo bón. Lúc này, mẹ bầu phải dùng sức làm tăng áp lực cho phần bụng gây động thai, vỡ nước ối sớm, thai nhi dễ bị dị tật và có nguy cơ sinh non.

10. Ăn nhiều quẩy chiên

Trong quẩy chiên có một lượng phèn chua có thể thẩm thấu đến não của thai nhi, ảnh hưởng đến sự phát triển vùng não bộ và làm suy giảm hệ thần kinh trung ương của trẻ.

11. Viếng đám ma

Theo quan niệm dân gian, bà bầu đi viếng đám ma có thể bị nhiễm âm khí làm cho đứa trẻ trong bụng khi sinh ra hay đau ốm và trí lực giảm. Dưới góc nhìn của các nhà khoa học, quan niệm này hoàn toàn có căn cứ. Khi qua đời, thi thể người quá cố bị nhiễm khuẩn và phán tán vài ngày sau đó. Do đó, bà bầu dễ bị nhiễm khi đến viếng.

12. Ngồi xổm khi bụng to

Hoạt động ngồi xổm khi gội đầu sẽ ảnh hưởng tới vùng dưới tử cung của các chị em. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng nên chú ý nhiệt độ nước gội đầu chỉ dao động từ 37 đến 40 oC để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Đó là những điều kiêng kỵ khi mang thai này mẹ bầu nào cũng phải biết để "mẹ tròn, con vuông"!

Những điều kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ cuối năm tránh tán lộc, động tài

Những điều kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ cuối năm tránh tán lộc, động tài

Chị em phụ nữ nên biết những điều kiêng kỵ cần tránh khi lau dọn bàn thờ cuối năm để gia đình êm ấm, tài lộc đầy nhà trong dịp Tết sắp đến.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều kiêng kỵ khi mang thai những kiêng kỵ khi mang thai theo dân gian

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 15 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp