Bà bầu uống nước trà xanh mỗi ngày có tốt không?

Mẹ bầu 19/06/2018 09:40

Dân gian truyền miệng rằng trà xanh khiến bà bầu sinh non. Vậy uống nước trà xanh có tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi không, tất cả sẽ được bật mí trong bài viết này.

Một số loại thực phẩm được chỉ định rất tốt cho sức khỏe của bà bầu, nhưng không nên vì món gì tốt cũng nên sử dụng quá nhiều, ví dụ như là việc uống nước trà xanh. Trà xanh có tác dụng tích cực cho sức khỏe mọi người nói chung và sức khỏe bà bầu nói riêng nếu sử dụng với liều lượng hợp lý.

Bà bầu uống nước trà xanh mỗi ngày có tốt không? - Ảnh 1

Nước trà xanh có rất nhiều tác dụng tốt đối với bà bầu - Ảnh: Internet

Uống nước trà xanh có tác dụng gì đối với sức khỏe bà bầu và thai nhi?

Nước trà xanh chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, giúp bà bầu bổ sung được một lượng kẽm đủ cho việc nuôi dưỡng thai nhi trong bụng.

Trà xanh chứa các chất có lợi cho sức khỏe tim mạch của mẹ nếu sử dụng một lượng nhỏ và đúng cách. Ngoài ra, uống nước trà xanh ấm có tác dụng rất tốt đối với bà bầu, giúp lưu thông máu huyết và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối ưu.

Bà bầu uống nước trà xanh mỗi ngày có tốt không? - Ảnh 2

Uống nước trà xanh đúng cách giúp bà bầu bổ sung đủ vitamin và khoáng chất cần thiết - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trà xanh chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa giúp bà bầu hạn chế tối đa tiến trình lão hóa và thay đổi sau sinh như nám, tàn nhang. Bà bầu uống trà xanh ấm có tác dụng làm giảm phù nề ở những tháng gần cuối thai kỳ, giúp lợi tiểu.

Uống nước trà xanh đúng cách để tăng cường sức khỏe cho bà bầu

Uống nước trà xanh đều đặn vốn được biết đến với tác dụng giảm cân, tuy nhiên bà bầu không nên áp dụng cách này vì có thể gây ra nguy cơ sinh non. Do đó, bà bầu không nên uống nước trà xanh quá nhiều hàng ngày, không những không đem lại tác dụng tốt như mong đợi mà còn có thể gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng tới thai nhi.

Liều lượng phù hợp cho bà bầu có thể dụng hàng ngày là từ 3-5g trà xanh. Với 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, để tránh gây ảnh hưởng, tốt nhất bà bầu không nên uống nước trà xanh. Ngoài kỳ tam cá nguyệt đầu tiên, bà bầu bắt đầu có thể uống trà xanh, nhưng phải lưu ý một số điều sau đây:

Bà bầu uống nước trà xanh mỗi ngày có tốt không? - Ảnh 3

Bà bầu có thể uống nước trà xanh từ sau tháng thứ 3 của thai kỳ - Ảnh: Internet

Thứ nhất, bà bầu chỉ uống nước trà xanh (chè tươi) mới đun, không uống loại đã để qua đêm.

Thứ hai, bà bầu nên pha nước nguội vào nếu nước trà xanh quá nóng. Đồng thời, tuyệt đối không được uống nước trà xanh vào lúc đói hay ngay sau khi ăn. Uống trà xanh khi đói sẽ ảnh hưởng tới dạ dày của bà bầu. Còn sau khi ăn, thức ăn chưa kịp chuyển hóa đã uống trà xanh có thể sẽ gây ra tình trạng biến chất của thức ăn trong dạ dày.

Cuối cùng, để tránh hiện tượng mất ngủ, bà bầu cũng nên lưu ý tránh uống trà xanh vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chúc các bà bầu luôn giữ sức khỏe và hạnh phúc trong suốt hành trình làm mẹ.

Thực đơn giảm cân bằng trà xanh sau 1 tuần tạm biệt vòng eo bánh mì

Thực đơn giảm cân bằng trà xanh sau 1 tuần tạm biệt vòng eo bánh mì

Giảm cân bằng trà xanh sai cách có thể càng làm chậm quá trình giảm cân. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết cách sử dụng trà xanh để giảm cân thế nào cho hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   nước trà xanh có tác dụng gì uống nước trà xanh giảm cân tác dụng của nước trà xanh nước trà xanh giảm mỡ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày