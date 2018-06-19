Bà bầu uống nước trà xanh mỗi ngày có tốt không?

Một số loại thực phẩm được chỉ định rất tốt cho sức khỏe của bà bầu, nhưng không nên vì món gì tốt cũng nên sử dụng quá nhiều, ví dụ như là việc uống nước trà xanh. Trà xanh có tác dụng tích cực cho sức khỏe mọi người nói chung và sức khỏe bà bầu nói riêng nếu sử dụng với liều lượng hợp lý.

Nước trà xanh chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, giúp bà bầu bổ sung được một lượng kẽm đủ cho việc nuôi dưỡng thai nhi trong bụng.

Trà xanh chứa các chất có lợi cho sức khỏe tim mạch của mẹ nếu sử dụng một lượng nhỏ và đúng cách. Ngoài ra, uống nước trà xanh ấm có tác dụng rất tốt đối với bà bầu, giúp lưu thông máu huyết và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối ưu.

Uống nước trà xanh đúng cách giúp bà bầu bổ sung đủ vitamin và khoáng chất cần thiết - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trà xanh chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa giúp bà bầu hạn chế tối đa tiến trình lão hóa và thay đổi sau sinh như nám, tàn nhang. Bà bầu uống trà xanh ấm có tác dụng làm giảm phù nề ở những tháng gần cuối thai kỳ, giúp lợi tiểu.

Uống nước trà xanh đúng cách để tăng cường sức khỏe cho bà bầu

Uống nước trà xanh đều đặn vốn được biết đến với tác dụng giảm cân, tuy nhiên bà bầu không nên áp dụng cách này vì có thể gây ra nguy cơ sinh non. Do đó, bà bầu không nên uống nước trà xanh quá nhiều hàng ngày, không những không đem lại tác dụng tốt như mong đợi mà còn có thể gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng tới thai nhi.

Liều lượng phù hợp cho bà bầu có thể dụng hàng ngày là từ 3-5g trà xanh. Với 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, để tránh gây ảnh hưởng, tốt nhất bà bầu không nên uống nước trà xanh. Ngoài kỳ tam cá nguyệt đầu tiên, bà bầu bắt đầu có thể uống trà xanh, nhưng phải lưu ý một số điều sau đây:

Bà bầu có thể uống nước trà xanh từ sau tháng thứ 3 của thai kỳ - Ảnh: Internet

Thứ nhất, bà bầu chỉ uống nước trà xanh (chè tươi) mới đun, không uống loại đã để qua đêm.

Thứ hai, bà bầu nên pha nước nguội vào nếu nước trà xanh quá nóng. Đồng thời, tuyệt đối không được uống nước trà xanh vào lúc đói hay ngay sau khi ăn. Uống trà xanh khi đói sẽ ảnh hưởng tới dạ dày của bà bầu. Còn sau khi ăn, thức ăn chưa kịp chuyển hóa đã uống trà xanh có thể sẽ gây ra tình trạng biến chất của thức ăn trong dạ dày.

Cuối cùng, để tránh hiện tượng mất ngủ, bà bầu cũng nên lưu ý tránh uống trà xanh vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chúc các bà bầu luôn giữ sức khỏe và hạnh phúc trong suốt hành trình làm mẹ.