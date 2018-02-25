Bà bầu nên ăn quả gì trong 3 tháng đầu?

Mẹ bầu 25/02/2018 18:19

Trong 3 tháng đầu mang thai, bà bầu nên ăn các loại quả thành phần chứa nhiều folate, vitamin và khoáng chất để ngăn ngừa dị tật thai nhi, tăng cường sức đề kháng cho mẹ và bé.

Không khó để lựa chọn những loại trái cây giàu dinh dưỡng ở nước ta. Chính vì thế, câu hỏi bà bầu nên ăn quả gì trong 3 tháng đầu sẽ dễ dàng được giải đáp bằng danh sách những loại trái cây tiêu biểu dưới đây.

Bà bầu nên ăn quả gì trong 3 tháng đầu?

Đu đủ chín

Trong 3 tháng đầu mang thai, mẹ bầu tránh ăn đu đủ xanh nhưng đừng quên ăn đu đủ chín vì nhiều công dụng tuyệt vời. Đu đủ chín giàu vitamin A, C, giúp mẹ và bé tăng sức đề kháng, cải thiện thị lực. Hàm lượng folate cao trong loại quả này còn giúp phòng chống dị tật thai nhi. Chất chống oxy hóa giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, tránh tình trạng trì trệ và làm làn da mẹ bầu khỏe khoắn hơn.

Dưa hấu

Dưa hấu giúp mẹ bầu có hệ tim mạch khỏe mạch, lợi tiểu, thanh lọc cơ thể do thành phần chứa nhiều kali, vitamin C, canxi, magiê… Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên ăn một lượng dưa hấu vừa phải vì loại trái cây này có tính hàn, hàm lượng đường cao dễ khiến mẹ bầu bị lạnh bụng, tiêu chảy.

Cam, chanh, bưởi

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Để tăng cường sức đề kháng trong 3 tháng đầu, mẹ bầu đừng quên ăn nhiều cam, chanh, bưởi - Ảnh minh họa: Internet

Cam, chanh, bưởi là những loại trái cây giàu vitamin C, canxi, axit folic. Chúng không chỉ giúp mẹ bầu “thổi bay” được chứng ốm nghén mà còn có tác dụng giải cảm, tăng sức đề kháng.

Đối với thai nhi, những loại trái cây này bổ sung axit folic cho quá trình hình thành ống thần kinh trong 3 tháng đầu. Tuy nhiên, những bà mẹ có tiền sử bị đau dạ dày cần hạn chế những loại trái cây họ cam, quýt.

Lựu

Lựu giàu chất chống oxy hóa, là thành phần không thể thiếu được trong các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho chị em. Lựu cũng có nhiều lợi ích đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Vitamin C trong quả lựu sẽ giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa hiện tượng rạn da. Ngoài ra, 3 tháng cuối thường xuyên ăn lựu, mẹ bầu sẽ ngăn ngừa được chứng tiền sản giật.

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Bơ rất giàu vitamin và các dưỡng chất hỗ trợ sự phát triển hệ thần kinh thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 tháng đầu, mẹ bầu không nên bỏ lỡ những dưỡng chất cực kỳ bổ dưỡng trong trái bơ. Hàm lượng folate dồi dào trong loại quả béo ngậy này giúp ngăn ngừa hiệu quả các khiếm khuyết ống thần kinh thai nhi. Chất xơ và các vitamin B, C, E, K tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Đồng thời chất béo của bơ sẽ giúp bé phát triển da, não và các mô bào thai.

Cherry

Hàm lượng chất sắt dồi dào trog quả cherry giúp mẹ bầu bồi bổ khí huyết, tăng tuần hoàn máu và cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, chất melatonin – một chất chống oxy hóa mạnh có trong cherry đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tế bào. Những mẹ bầu bị ốm nghén nặng nên ăn nhiều cherry để cơ thể mẹ và bé không bị hao hụt nhiều chất dinh dưỡng.

Xoài

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Ba tháng đầu mang thai, mẹ bầu nên bổ sung vitamin C bằng việc ăn nhiều xoài - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu ăn xoài trong 3 tháng đầu vừa cải thiện tình trạng ốm nghén, vừa đáp ứng được 25% lượng vitamin C cung cấp cho cơ thể. Ngoài ra, thành phần của xoài còn chứa nhiều vitamin A, B6, pectin, phốt pho, kali và magiê… giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng, chống viêm, rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Táo

Vitamin A, C, E và các dưỡng chất khác như hydro, carbon, kali, chất xơ, chất chống oxy hóa… trong táo sẽ giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng, giải độc cơ thể, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa làm việc tích cực. Ngoài ra, táo cũng phòng tránh được chứng cao huyết áp và tiêu chảy ở mẹ bầu trong 3 tháng đầu.

Nho

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Nho xanh giàu dinh dưỡng và chấy chống oxy hóa, rất tốt cho mẹ bầu và thai nhi trong 3 tháng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Nho là loại trái cây giàu các dưỡng chất tự nhiên như: Đường glucose, đường fructose; Pholbaphene, axit galic, axit silicic, axit oxalic; Các chất pectin, canxi, sắt, axit folic; Các vitamin B1, B2, B6, B12, A, C, PP, K… và rất nhiều enzym quan trọng khác. Đây là loại quả “toàn năng” vừa hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của thai nhi, vừa giúp mẹ bầu cải thiện rõ rệt chứng ốm nghén trong 3 tháng dầu.

Bổ sung đầy đủ các vitamin và khoáng chất bằng những loại quả giàu dinh dưỡng này, mẹ bầu sẽ có 3 tháng đầu thai kỳ khỏe mạnh.

Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu để con thông minh, ngăn ngừa dị tật?

Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu để con thông minh, ngăn ngừa dị tật?

Nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu để hỗ trợ tối đa cho sự phát triển trí não của bé và tăng cường sức khỏe của mẹ là mối quan tâm hàng đầu của các chị em.

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