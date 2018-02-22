Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì để sữa về ào ạt, giàu dinh dưỡng?

Không cần kiêng khem nghiêm ngặt theo quan niệm dân gian, phụ nữ hiện đại sau sinh có xu hướng ăn đầy đủ chất, đặc biệt là các loại rau để tăng cường sức khỏe và tạo nguồn sữa dồi dào nuôi con.

Rau xanh là nguồn cung cấp chủ yếu sắt, chất xơ, các vitamin và khoáng chất cần thiết khác nuôi cơ thể phụ nữ sau sinh, giúp nguồn sữa mẹ giàu dinh dưỡng. Nên ăn những loại rau gì sau khi sinh là vấn đề được nhiều chị em quan tâm. Dưới đây là những loại rau cực kì bổ dưỡng phụ nữ sau sinh nên bổ sung vào khẩu phần ăn uống hàng ngày. Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì? Đu đủ xanh Đu đủ xanh hầm móng giò là món ăn lợi sữa quen thuộc của chị em phụ nữ sau sinh. Đu đủ xanh chứa nhiều chất béo, các vitamin A, B, C, D, E… giúp các mẹ có nhiều sữa cho con bú. Đồng thời loại quả này còn tăng chất lượng sữa mẹ, giúp sữa mẹ đậm đặc, giàu dinh dưỡng hơn. Chị em có thể thay chân giò bằng cá lóc hoặc cá chép hầm với đu đủ xanh để thay đổi khẩu vị.

Mướp Mướp giúp phụ nữ sau sinh bồi bổ khí huyết - Ảnh minh họa: Internet Mướp là loại rau quả lành tính giúp lưu thông khí huyết, làm dịu các cơn đau thắt tử cung đối với phụ nữ sau sinh. Theo Đông y, phụ nữ sau sinh hao tổn khí huyết nên thường xuyên sử dụng mướp để bồi bổ sức khỏe. Rau ngót Rau ngót giúp phụ nữ sau sinh khơi dậy ham muốn tình dục, ngăn ngừa chứng loãng xương, giúp vết loét nhanh lành, trị chứng sót nhau và máu bẩn sau sinh. Thêm vào đó, giá trị dinh dưỡng của lá rau ngót còn giúp chị em khơi thông dòng sữa mẹ. Các chất protein, canxi, phốt pho, sắt, vitamin A, B, C cho nguồn sữa mẹ nhiều dinh dưỡng.

Mồng tơi Chị em sau sinh thường xuyên ăn rau mồng tơi sẽ giúp cơ thể tiết ra nhiều sữa, da dẻ hồng hào, tóc đen bóng mượt và cải thiện chứng táo bón. Rau mồng tơi chứa một lượng lớn các vitamin A, B3, sắt, chất nhầy, hoạt chất saponin rất tốt cho sức khỏe sản phụ. Rau đay Rau đay giúp mẹ bầu trị táo bón hiệu quả sau sinh - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người quan niệm rau đay tính hàn, nhớt, dễ gây tiêu chảy cho bé. Tuy nhiên, theo Đông y, rau đay rất lành tính có tác dụng giải nhiệt, nhuận tràng, tiêu đàm, giải cảm. Phụ nữ sau sinh ăn lượng rau đay vừa phải (150g – 200g) trong những bữa ăn chính sẽ tốt cho sức khỏe. Đồng thời loại rau này cũng giúp tăng lượng sữa mẹ và chất béo trong sữa. Rau lang Rau lang vị ngọt, thơm, không độc, tính mát. Chị em sau sinh ăn rau lang luộc hoặc xào với lượng dầu thực vật vừa phải sẽ giúp nhuận tràng, trị táo bón, tăng tiết sữa nuôi con. Hoa chuối Phụ nữ sau sinh bị ít sữa, không có sữa hãy tích cực ăn nhiều hoa chuối - Ảnh minh họa: Internet Hoa chuối hột hoặc hoa chuối tây là một trong những thực phẩm có tác dụng lợi sữa cho các mẹ sau sinh. Các mẹ có thể yên tâm vì hoa chuối ít bị nhiễm thuốc trừ sâu hoặc các chất kích thích như một số loại rau xanh khác. Rau diếp Phụ nữ bị tắc sữa sau sinh nên ăn rau diếp để sữa nhanh về. Các chất sắt, phốt pho, canxi… trong rau diếp tốt cho sức khỏe mẹ và giúp trẻ phát triển hệ xương, răng vững chắc. Rong biển Rong biển giàu sắt và i-ốt giúp bé phát triển tối đa trí thông minh - Ảnh minh họa: Internet Thành phần chính của rong biển là i-ốt và sắt, hai khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển của bé. Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ giàu dưỡng chất sẽ giúp trí thông minh phát triển tối ưu, cơ thể phát triển hoàn thiện hơn. Mẹ sau sinh ăn canh rong biển sẽ tăng lượng sữa cho con bú. Biết phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì, các mẹ có thể điều chỉnh chế độ ăn uống để giúp mẹ và bé nhanh khỏe nhé.

Mẹ kiêng cữ quá đà sau sinh khiến con bị thiếu canxi, suy dinh dưỡng Có tới 40% trẻ mới sinh bị suy dinh dưỡng chính từ nguyên nhân kiêng cữ quá đà sau sinh của các bà mẹ.

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