Bác sĩ khoa sản giải đáp về thời gian được tắm gội của phụ nữ sau sinh

Vậy bác sĩ cho em biết kinh nghiệm dân gian này có cơ sở khoa học không? Bác sĩ vui lòng chia sẻ giúp em thông tin về thời gian được tắm gội của phụ nữ sau sinh và phải tắm gội như thế nào mới đúng cách?

Chào bác sĩ! Theo em được biết, ông bà ta vẫn quan niệm phụ nữ sau sinh yếu như “con cua lột” nên cần kiêng cữ hết thời gian 3 tháng 10 ngày. Trong thời gian này, sản phụ không nên tắm gội để sau này về già không bị mắc các chứng bệnh đau nửa đầu hay lạnh sống lưng.

Trả lời:

Thời gian được tắm gội của phụ nữ sau sinh

Chào em! Hiện nay, nhiều gia đình vẫn áp dụng một số kinh nghiệm dân gian trong việc chăm sóc bà mẹ và em bé trong giai đoạn ở cữ. Trên thực tế, nhiều phương pháp của ông bà ta rất khoa học. Tuy nhiên, cũng có không ít những kiến thức đã lạc hậu và lỗi thời. Tiêu biểu chính là kiêng việc sản phụ không nên tắm gội khoảng 1 tháng, có khi đến hết 3 tháng 10 ngày. Việc kiêng cữ này hoàn toàn không có cơ sở khoa học và sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả mẹ và bé.

Về câu hỏi phụ nữ sau sinh bao lâu thì được tắm gội, cô xin trả lời: Chỉ cần trong khoảng từ 3 – 4 ngày đối với trường hợp sinh thường và 5 – 7 ngày đối với trường hợp sinh mổ, sản phụ đã có thể tắm gội một cách bình thường.

Những chị em sinh thường có thể tắm gội sau 3 - 4 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc vượt cạn, cơ thể phụ nữ đổ nhiều mồ hôi đặc biệt là vào mùa hè trời oi bức. Nếu chị em kiêng tắm trong vòng một tháng, cơ thể không được làm sạch, nhiều vi khuẩn gây bệnh sẽ xâm nhập. Khi mẹ bế con hoặc cho con bú, vi khuẩn sẽ lây từ mẹ sang con. Từ đó không chỉ cơ thể mẹ bị nhiễm khuẩn mà sức khỏe của con cũng bị ảnh hưởng không tốt.

Bên cạnh đó, chỉ khi được tắm rửa sạch sẽ, chị em mới cảm thấy thoải mái, sảng khoái tinh thần. Đây là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến việc tiết sữa nuôi con bú ở phụ nữ đồng thời hạn chế hiện tượng trầm cảm sau sinh.

Kiêng tắm gội 1 tháng sau sinh sẽ khiến cơ thể chị em bị vi khuẩn xâm nhập và tinh thần luôn trong trạng thái phiền muộn - Ảnh minh họa: Internet

Các bà mẹ phương Tây sau khi sinh con đã có thể tắm gội, hoạt động một cách thoải mái và không có khái niệm kiêng cữ như các bà mẹ Việt. Sức khỏe của những người phụ nữ này không vì thế mà yếu đi, ngược lại hệ miễn dịch và sức bền của phụ nữ phương Tây khá tốt.

Như vậy, sau sinh bé từ bệnh viện về, sản phụ sinh thường đã có thể được tắm gội ngay. Trường hợp sinh mổ cần đợi cắt chỉ nhưng có thể tắm trong vòng 1 tuần sau sinh. Để tắm gội đúng cách, chị em cần lưu ý:

- Tắm bằng nước ấm hoặc nước sôi để nguội ở nơi kín gió.

- Thời gian tắm chỉ từ 5 – 10 phút tránh cơ thể bị nhiễm lạnh.

- Gội đầu nhanh chóng, sấy khô sau khi gội xong.

- Vệ sinh vùng kín thật sạch bằng nước sôi để nguội và nước muối sinh lý.

Bên cạnh việc vệ sinh sạch sẽ sau khi sinh, chị em đừng quên duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để ổn định sức khỏe cho cả mẹ và con.

Chúc mẹ và bé luôn mạnh khỏe!

Ths.Bs. Lê Thị Kiều Dung

(Khoa Sản - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM)