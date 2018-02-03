Sau sinh 1 tháng quan hệ có sao không?

Tuy nhiên, vì đặc thù công việc nên vợ chồng em phải sống xa nhau. Từ 1 – 2 tuần chồng em mới về thăm nhà một lần. Mỗi lần về là em lại muốn ông xã phải “chiều” em hết mức.

Kính chào bác sĩ! Em đang mang thai ở tuần thứ 32 và đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho hành trình vượt cạn sắp tới. Các đợt đi khám thai, sức khỏe của em và bé đều tốt, nhịp tim thai ổn định. Do đó, từ tam cá nguyệt thứ hai trở đi, vợ chồng em vẫn quan hệ bình thường mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Em không rõ tại sao từ khi mang thai, nhu cầu “chuyện ấy” của em trở nên cao hơn mức bình thường và cảm thấy thõa mãn hơn, yêu chồng nhiều hơn.

Vậy bác sĩ có thể cho em biết 1 tháng sau sinh, vợ chồng em quan hệ có sao không?

Chỉ còn thời gian ngắn nữa vợ chồng em sẽ đón con trai đầu lòng ra đời. Em được biết khi ở cữ, chị em phải tuyệt đối kiêng khem chuyện quan hệ để đảm bảo sức khỏe.

Em chân thành cảm ơn bác sĩ!

(thuonghoainguyen…@hotmail.com)

Trả lời:

Sau sinh một tháng quan hệ có sao không?

Chào em! Cảm ơn câu hỏi rất thực tế và thẳng thắn của em. Ở bài viết này, cô xin được giải thích cho em rõ hai vấn đề: Vì sao khi mang thai, nhu cầu của em lại cao hơn và sau khi sinh em bé 1 tháng, em có được quan hệ không?

Trước hết, như em cũng nhận thấy, thời kỳ mang thai, các hormone nội tiết trong cơ thể mẹ bầu có sự thay đổi. Từ đó dẫn đến những ham muốn của em trong chuyện vợ chồng cũng thay đổi theo. Thời điểm này, hormone oxytocin (thường được gọi là hormone tình yêu) tiết ra khiến mẹ bầu cảm thấy dễ chịu, đồng thời nhu cầu tình dục cũng tăng cao.

Bên cạnh đó, khi mang thai, các giác quan của chị em phụ nữ sẽ nhạy cảm hơn với mùi vị, âm thanh và cả sự tiếp xúc làn da. Chỉ cần những cử chỉ động chạm, vuốt ve trên cơ thể mẹ bầu đặc biệt là vùng ngực cũng khiến chị em “bùng cháy”.

Việc dễ dàng dàng đạt cực khoái trong lúc bầu bí cũng khiến mẹ bầu muốn “yêu” nhiều hơn. Mặt khác, trong khi quan hệ, các hormon prolactin, oxytocin được giải phóng cũng khiến mẹ bầu cảm thấy hạnh phúc và gắn kết với chồng gấp nhiều lần. Đó chính là lý do vì sao chị em lại có nhu cầu sinh lý cao hơn khi bầu bí.

Quan hệ vợ chồng trước và sau sinh luôn là nỗi băn khoăn của các chị em - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, về vấn đề quan hệ sau sinh, cô khuyên các chị em nên để hết thời gian hậu sản rồi hãy gần gũi chồng. Thời gian hậu sản sẽ dao động từ 6 – 8 tuần sau sinh (tức là từ 1,5 – 2 tháng).

Phụ nữ cần thời gian nhất định để cơ thể phục hồi sau giai đoạn vượt cạn. Việc phục hồi nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào cơ địa của từng sản phụ. Tuy nhiên, tuyệt đối chị em không nên “yêu” quá sớm. Thời điểm 1 tháng vẫn chưa thích hợp để em có thể sinh hoạt vợ chồng.

Đối với những sản phụ khỏe mạnh, sinh thường, cơ thể sẽ nhanh chóng phục hồi. Sau 1 tháng, tử cung đã dần nhỏ lại về kích cỡ ban đầu, sản dịch cũng tiết ra hết. Cơ thể chị em lúc này đã sẵn sàng và có thể quan hệ từ tuần thứ 6 sau khi sinh con.

Trường hợp những sản phụ phải rạch tầng sinh môn, nếu quan hệ tình dục sớm sẽ dẫn đến hiện tượng nhiễm khuẩn và tai biến. Bên cạnh đó, những phụ nữ sinh mổ không nên quan hệ vợ chồng sau 1 tháng vì sẽ ảnh hưởng đến vết thương, gây đứt chỉ. Do đó, từ tuần thứ 8 trở đi những chị em này mới nên quan hệ tình dục.

Ths. Bs Lê Thị Kiều Dung

(Khoa sản - BV Đại học Y Dược TP.HCM)