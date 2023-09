Cách chăm sóc da cho cho mẹ bầu trong suốt thời kỳ mang thai để chị em có làn da căng mịn, khỏe khoắn

Mẹ bầu nên rửa mặt bằng nước lạnh hoặc sử dụng nước ấm khoảng 30 độ C rồi rửa lại bằng nước lạnh để giúp da căng mịn, tươi trẻ. Những mẹ bầu có làn da dầu, nhạy cảm nếu rửa mặt thường xuyên bằng nước ấm sẽ kích thích lượng dầu tiết ra nhiều hơn gây nổi mụn, làm da bị khô và tróc vảy.

- Đối với da khô: Bột yến mạch sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các chị em. Nguyên liệu này vừa tẩy đi lớp tế bào chết trên da vừa cung cấp độ ẩm cho tế bào mới.

Bước 3: Đắp mặt nạ dưỡng da

Mẹ bầu sử dụng các mặt nạ thiên nhiên giàu vitamin và khoáng chất sẽ giúp làn da thêm khỏe mạnh, săn chắc, giảm các dấu hiệu thâm nám. Chị em có thể sử dụng mặt nạ nghệ, sữa chua không đường trộn mật ong hoặc mặt nạ dầu dừa giúp da mịn màng, cải thiện sắc tố.

Uống nhiều nước

Mẹ bầu nên uống nhiều nước khi mang thai để da dẻ được mịn màng, khỏe khoắn - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ áp dụng các cách chăm sóc da từ bên ngoài, mẹ bầu còn phải để ý tác động từ bên trong liên quan đến chế độ nghỉ ngơi, ăn uống. Hàng ngày, chị em nên uống từ 1,5 – 2 lít nước để đáp ứng đủ nhu cầu cho cơ thể và làn da. Bên cạnh đó, uống nhiều nước còn giúp cơ thể mẹ bầu thải độc tố, nuôi dưỡng tế bào giúp da căng mịn, giảm nếp nhăn, hạn chế tàn nhang, nám.

Chế độ ăn uống khoa học

Một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng (thịt, cá, trứng, rau, củ, quả…) không chỉ cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cho mẹ bầu và thai nhi mà còn giúp chị em có làn da khỏe khoắn, căng mịn.

Vào mùa đông, làn da thường bị mất nước nên mẹ bầu cần bổ sung thêm lượng nước từ trái cây, rau củ để cân bằng da và độ ẩm.

Bên cạnh đó, chị em nên ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin C (ớt, cam, bưởi, kiwi, chanh, bông cải xanh…) để tăng sức đề kháng cho da. Theo nghiên cứu, vitamin C tham gia vào quá trình sản xuất collagen và bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, từ đó chống lại các thương tổn và quá trình oxy hóa.

Giữ tinh thần luôn thoải mái

Làn da của mẹ bầu sẽ không thể khỏe mạnh nếu tâm lí chị em luôn trong trạng thái căng thẳng, ủ rủ. Mẹ bầu cần thực hiện chế độ sinh hoạt lành mạnh để tinh thần luôn thư giãn, thoải mái.

Để có làn da khỏe mạnh, mẹ bầu cần hạn chế căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Thỉnh thoảng, chị em có thể đi massage tại các spa dành cho bà bầu để loại bỏ mệt mỏi, giúp da thải độc tố và thông thoáng hơn.