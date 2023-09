Bà đẻ có nên hơ bụng bằng bếp than sau khi sinh?

Thưa bác sĩ, em năm nay 27 tuổi và đang mang thai con gái đầu lòng. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày dự sinh nhưng em vẫn băn khoăn về việc ở cữ sau sinh thế nào cho phù hợp, từ việc tắm rửa, đọc sách báo đến chuyện ăn uống. Đặc biệt là kinh nghiệm cho bà đẻ nằm bếp than sau sinh để để tử cung và cửa mình co lại. Tuy nhiên, theo em tìm hiểu, một số bài báo có đề cập đến việc không nên nằm bếp than.

Gia đình em sống ở vùng Nam Trung Bộ khí hậu quanh năm nắng nóng. Nghĩ đến việc nằm bếp than trong những ngày ở cữ làm em không thể chịu nổi. Vậy bác sĩ vui lòng cho em biết cách làm này có đúng không?