Rõ ràng khi mang thai, sự an toàn và phát triển của em bé luôn được quan tâm và đặt ở mức cao nhất khiến cho nhiều bố mẹ băn khoăn vấn đề mang thai tháng thứ 5 có nên quan hệ, việc này có gây ảnh hưởng gì đến em bé, tăng nguy cơ sẩy thai hoặc nhiễm khuẩn hay không thì câu trả lời cho việc này là không gây ảnh hưởng gì khi bố mẹ thân mật ở tháng thứ 5 của thai kỳ nhé.

Không ít cặp vợ chồng thắc mắc rằng mang thai tháng thứ 5 có nên quan hệ hay không mà không để ý rằng đó chính là thời điểm vàng trong suốt thai kỳ khi mà người mẹ đã qua giai đoạn ốm nghén và bụng thì chưa quá to và cồng kềnh gây nhiều bất tiện trong hoạt động của cả hai vợ chồng

Cụ thể thì việc đó không hề gây ảnh hưởng gì đến sự phát triển của bào thai trong tử cung của mẹ. Những nỗi lo về các bệnh truyền nhiễm hay nhiễm khuẩn đều không xảy ra vì vi khuẩn, tinh dịch đều không thể xâm nhập vào tử cung của mẹ lúc này. Tuy rằng hoạt động này có thể gây co thắt tử cung nhưng không đáng kể, lúc này các bé đang được cách ly thoải mái trong lớp nước ối nên sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhé.

Trừ phi, trong một số trường hợp khi mà người mẹ thuộc nhóm gặp nhiều rủi ro trong suốt thai kỳ thì nên tránh việc quan hệ dù đang mang thai ở tháng thứ 5 và việc này sẽ được các bác sĩ chăm sóc thai kỳ của mẹ báo lại. Nhất là khi mà người mẹ có tiền sử sinh non, nhiều lần sẩy thai, nhiễm trùng, đang mang song sinh hoặc đa thai.

Hoặc là do thay đổi của hóc môn, nhiều mẹ có nhu cầu cao hơn ở tháng thứ 5 nhưng cũng có mẹ lại chẳng mặn mà, cơ thể mệt mỏi, cảm xúc thay đổi thì cái này là tùy theo cảm giác của mẹ mà hai vợ chồng tự quyết định.

Thực tế việc quan hệ khi mang thai tháng thứ 5 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé đấy nhé.



Quan hệ khi mang thai mang lai nhiều lợi ích không ngờ cho mẹ và bé. Ảnh: Internet

Tuần hoàn máu tốt hơn: Khi mang thai, người mẹ thường hạn chế vận động mạnh cũng như cơ thể nhiều nặng nề, việc quan hệ sẽ giúp tăng lưu lượng máu, tuần hoàn máu tốt hơn, tốt hơn cho cả mẹ và em bé trong bụng.

Giảm huyết áp: Cao huyết áp thai kì cũng một trong những căn bệnh mà nhiều mẹ gặp phải, dẫn đến triệu chứng tiền sản giật khi mang thai gây ra nhiều nguy hiểm cho mẹ bầu, thì việc tiến hành chuyện đó sẽ giúp mẹ giảm huyết áp cũng như giữ nó ở mức ổn định khá hiệu quả.

Mang lại cảm giác hạnh phúc cho mẹ và bé: Thì sau khi mẹ bầu đạt cực khoái, cơ thể sẽ tự tiết ra hóc môn endorphins, chính là loại hóc môn chịu trách nhiệm mang lại cảm giác thoải mái, hạnh phúc ở người, giúp cả mẹ và bé tự nhiên sẽ tự cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều.

Tăng khả năng chịu đau đớn: Cũng giống như ở trên, ngoài hóc môn endorphins được tiết ra thì còn có sự xuất hiện của hóc môn oxytocin, chính là hóc môn giúp tăng khả năng chịu đau của cơ thể, giúp mẹ bầu bớt gặp phải những đau đớn, khó chịu do thai kỳ mang lại.

Ngủ ngon và sâu hơn: Thì việc quan hệ nó giống như là một cách xả stress hữu hiệu, giúp các mẹ và em bé sẽ ngủ ngon, thoải mái và có giấc sâu hơn hẳn.

Quan hệ khi mang thai tháng thứ 5 cần lưu ý những gì?



Mang thai tháng thứ 5 sau khi quan hệ có thể mẹ bầu sẽ ra máu một ít. Ảnh: Internet

Có thể mẹ sẽ ra máu một ít sau quan hệ, do lúc này tử cung tập trung nhiều mạch máu hơn bình thường nên nếu có ra máu một ít mà không thấy đau đớn gì thì đó là hiện tượng hoàn toàn bình thường nhé. Nếu thấy đau đớn thì nên đi khám bác sĩ đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra.

Nhiều mẹ bị chuột rút sau khi quan hệ, điều này cũng bình thường là do sự ảnh hưởng của hóc môn được tiết ra cũng như là sự co rút của xương chậu.

Sau khi gần gũi, mẹ có thể sẽ cảm nhận thấy em bé di chuyển, cử động nhiều hơn trong bụng mẹ.

Nên thoải mái chia sẻ vấn đề gần gũi này với bác sĩ để có sự tư vấn về tư thế, vị trí an toàn trong chuyện này. Khi mang thai ở tháng thứ 5, bụng mẹ cũng bắt đầu to dần, nên tránh việc nằm sẽ gây nhiều áp lực đến các mạch máu nuôi bào thai, hoặc sẽ gây buồn nôn, buồn ngủ cho người mẹ.

Thế nên, đọc xong bài viết này các mẹ hẳn đã bớt căng thẳng và tâm lý về vấn đề mang thai tháng thứ 5 có nên quan hệ rồi phải không ạ? Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh, vui tươi và các bé phát triển tốt nhé.