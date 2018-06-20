So với các loại thực phẩm khác, mướp đắng giàu vitamin và khoáng chất hơn hẳn, do đó, không chỉ xuất hiện đa dạng trong văn hóa ẩm thực của người Việt với các món ăn ngon, mướp đắng còn được xem là dược liệu chữa bệnh rất hiệu quả.

Với vẻ ngoài sần sùi cùng vị đắng đặc trưng không phải ai cũng ăn được, mướp đắng là loại quả có hàm lượng dinh dưỡng khá cao. Một khi đã quen với hương vị của nó, không ít người đã bị mướp đắng “mê hoặc”.

Trong đông y, mướp đắng mang vị đắng, tính hàn nên rất tốt cho những trường hợp bị nóng trong người, bị nhiệt hoặc có nhu cầu giải độc, thanh lọc cơ thể. Không những thế, mướp đắng còn hỗ trợ điều trị các bệnh lí khác như: đái tháo đường, dạ dày, kiết lị, tiêu chảy…

Ngoài ra, mướp đắng còn có khả năng phòng chống sự xâm nhập của virus, giảm đau nhức do quá trình xạ trị, hóa trị của người bị ung thư. Đây là thực phẩm có nhiều lợi ích giúp cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên và an toàn.

Mướp đắng là thực phẩm có nhiều lợi ích giúp cải thiện sức khỏe một cách tự nhiên và an toàn -Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người bình thường cũng chỉ nên dùng khoảng 2 quả mướp đắng mỗi ngày. Nếu dùng quá nhiều có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực. Vậy bà bầu 3 tháng đầu có nên ăn mướp đắng? Bà bầu ăn mướp đắng có tốt không?

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2. Mướp đắng đối với bà bầu

Mướp đắng bổ sung những vitamin, khoáng chất cho bà bầu -Ảnh: Internet

Không chỉ là loại thực phẩm mang lại cảm giác ngon miệng cho những bà bầu yêu thích vị đắng đặc trưng của loại quả này mà mướp đắng cũng bổ sung những vitamin, khoáng chất chứa trong nó. Dù vậy, so với mặt có lợi, mướp đắng đối với bà bầu còn đi kèm nhiều mặt có hại cần chú ý.

Để giải đáp thắc mắc bà bầu có ăn được mướp đắng không trong suốt thai kì, nếu muốn sử dụng mướp đắng, bà bầu luôn cần tìm hiểu kĩ xem ăn mướp đắng có tốt cho bà bầu không, bà bầu 5 tháng có được ăn mướp đắng, bà bầu 7 tháng có nên ăn mướp đắng… để thật sự đảm bảo cho sức khỏe cho mình và thai nhi.

Bà bầu cần ăn mướp đắng với liều lượng vừa phải để tránh nguy hiểm cho thai kì -Ảnh: Internet

Vậy tại sao bà bầu không được ăn mướp đắng? Lý do là:

Giống một số loại rau quả tính hàn khác như rau ngót, chùm ngây…, mướp đắng có các chất kích thích ra máu, co thắt tử cung… có thể gây hiện tượng sinh non hay sảy thai rất nguy hiểm.

Mướp đắng có rất ít chất xơ và chất béo nên không phù hợp với chế độ dinh dưỡng của bà bầu.

Nếu bà bầu chế biến mướp đắng không đảm bảo thì có thể bị đau bụng, tiêu chảy, thậm chí bị hôn mê -Ảnh: Internet

Trong mướp đắng có thành phần chứa kiềm như nhựa quinine, saponic, glycosides, morodicine… không tốt cho sức khỏe thai kỳ. Nếu bà bầu nấu nướng không đảm bảo hoặc uống trực tiếp nước ép mướp đắng thì có thể bị đau bụng, tiêu chảy, thậm chí bị hôn mê.

Nếu yêu thích mướp đắng, bà bầu 4 tháng có được ăn mướp đắng không, bà bầu có nên ăn mướp đắng xào trứng? Câu trả lời là có nhưng với liều lượng vừa phải để tránh nguy hiểm cho thai kì.

Mong rằng qua bài viết này, bạn đã biết được bầu có ăn được mướp đắng không hay bà bầu có nên ăn mướp đắng để có được chế độ ăn uống khoa học, cân bằng, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con.

Chúc bà bầu luôn khỏe và “mẹ tròn con vuông”!