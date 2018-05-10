Bà bầu ăn măng tây, giải pháp hàng đầu ngăn ngừa các khuyết tật thần kinh cho trẻ

Mẹ bầu thường xuyên ăn măng tây sẽ giảm thiểu rõ rệt tình trạng táo bón do thành phần cực kỳ nhiều chất xơ. Ngoài ra, măng tây còn chứa nhiều chất đạm, glucid, các vitamin A, C, K, vitamin nhóm B và các khoáng chất cần thiết khác như kali, magiê, canxi, kẽm, sắt... giúp mẹ bầu tăng tiết sữa, ngăn ngừa hiện tượng đục thủy tinh thể ở thai nhi, giúp con có đôi mắt sáng.

Theo nghiên cứu, trong 180g măng tây có chứa 268,2 microgam folate, chiếm 67% lượng folate cơ thể bà bầu cần mỗi ngày. Thành phần này đóng vai trò quan trọng trọng quá trình hình thành và phát triển các tế bào máu của thai nhi. Folate còn rất cần thiết cho việc hình thành ống thần kinh thai nhi, giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh ở trẻ.

- Lòng trắng trứng gà: 1 cái

- Bột năng: 1 muỗng canh

- Muối, đường, hạt tiêu, hành khô

- Dầu mè

Thực hiện:

Bước 1: Cua rửa sạch, đem luộc chín rồi vớt ra để nguội. Tách riêng gạch cua và thịt cua. Mẹ bầu lưu ý nên giữ lại nước luộc cua.

Bước 2: Sơ chế măng tây, rửa sạch, bỏ vỏ già, cắt khúc xéo vừa ăn.

Bước 3: Tách riêng lòng trắng trứng, đánh tan.

Bước 4: Bột năng cho vào chén, thêm một muỗng canh nước lọc, khuấy đều.

Bước 5: Cho cua vào nồi xào chín đến khi dậy mùi thơm. Đổ nước luộc cua vào nồi, thêm nước lọc, muối, đường đun sôi. Tiếp đến, cho măng tây vào đun khoảng 3 phút thì cho bột năng đã pha vào nồi, dùng thìa khuấy nhẹ tay để hỗn hợp từ từ sánh đặc. Cuối cùng nêm nếm gia vị theo khẩu vị của mẹ bầu.

Măng tây xào tôm

Măng tây xào tôm là món ăn khoái khẩu của nhiều mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Măng tây: 300g

- Tôm: 200g

- Hạt tiêu, tỏi, gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Tôm rửa sạch, bóc vỏ, rút bỏ chỉ đỏ trên lưng, ướp thêm một chút gia vị.

Bước 2: Măng tây ngắt đoạn ngọn, bỏ phần gốc già, đoạn thân giữa chị em dùng dao tước bỏ vỏ, rửa sạch với nước. Tiếp đến, chần sơ măng tây với nước sôi, xả lại bằng nước lạnh rồi để ráo.

Bước 3: Cho dầu vào chảo, phi thơm tỏi rồi cho tôm vào xào chín, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Thời kỳ mang thai là giai đoạn cực kỳ quan trọng để bà bầu tạo nền tảng về sức khỏe và thể lực cho thai nhi. Do đó, chị em đừng quên bổ sung măng tây vào thực đơn nhé.