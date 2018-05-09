7 cách giản đơn giúp mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh, hạnh phúc

Mẹ bầu 09/05/2018 17:35

Không quá khó khăn để mẹ bầu biến khoảng thời gian mang thai của mình trở nên có ý nghĩa và hạnh phúc.

Mang thai là giai đoạn cực kì vất vả, gian nan nhưng cũng không kém phần hạnh phúc đối với các bà mẹ. Theo trang Parents, các bà bầu hãy biến khoảng thời gian mang thai trở nên có ý nghĩa chỉ bằng những hoạt động cực kỳ đơn giản dưới đây.

Cách giúp mẹ bầu có thai kỳ khỏe mạnh

Tham gia một khóa học

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Tham gia lớp học tiền sản sẽ giúp mẹ bầu có thêm kiến thức chăm sóc con - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu có thể cùng chồng tham gia một lớp học tiền sản với các chủ đề: Hành trình vượt cạn, nuôi dạy con, cho con bú đúng cách… hoặc tham dự những buổi hội thảo về những chủ đề liên quan đến bà mẹ trẻ em. Hoạt động hữu ích này sẽ giúp bà bầu trang bị đầy đủ kiến thức và tự tin hơn với vai trò làm cha mẹ sắp tới.

Thưởng thức trái cây theo mùa

Mùa nào thức nấy, chị em mang bầu vào mùa hè có cơ hội được thưởng thức rất nhiều loại trái cây giàu dưỡng chất. Đừng bỏ lỡ bất kỳ hương vị trái cây mùa hè nào, đặc biệt trong giai đoạn bầu bí.

Tiêm phòng cảm cúm

Có một thai kỳ khỏe mạnh đồng nghĩa với việc mẹ bầu khỏe khoắn cả thể chất lẫn tinh thần. Theo lời khuyên của bác sĩ, việc tiêm phòng bệnh cúm cực kỳ quan trọng với phụ nữ có thai nhằm bảo vệ sức khỏe mẹ và bé. Trước thời điểm mang thai nếu mẹ bầu chưa tiêm vắc xin ngừa cảm cúm thì nên xin lời khuyên từ bác sĩ để tiêm bổ sung trong thai kỳ.

Chụp một bộ ảnh bầu

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Mẹ bầu hãy lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời kỳ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chọn một ngày đẹp trời, chụp cho mình một bộ ảnh bầu để lưu lại khoảnh khắc tuyệt với này trước khi bé yêu rời khỏi bụng mẹ. Đừng lo lắng về ngoại hình khi bầu bí hay đường sọc nâu trên bụng, ê kíp chụp ảnh và người thân sẽ giúp chị em có những loạt ảnh cực kỳ ý nghĩa.

Ổn định thân nhiệt

Nhiệt độ cơ thể mẹ bầu quá cao hoặc quá thấp cũng đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thai nhi. Mẹ bầu cần biết cách chăm sóc tốt bản thân, giữ ấm cơ thể khi trời lạnh hoặc không để cơ thể ướt đẫm mồ hôi khi trời nóng để tránh bị cảm cúm và các căn bệnh theo mùa.

"Nghịch" với bụng bầu

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Những chiếc bụng bầu ngộ nghĩnh sẽ khiến mẹ cười tươi mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi, mẹ bầu có thể vẽ lên chiếc bụng bầu yêu thích những hình ảnh ngộ nghĩnh (một trái bí ngô, một quả bóng rổ, một gương mặt cười…). Hoạt động thư giãn này sẽ giúp các mẹ thỏa sức sáng tạo, giải tỏa căng thẳng, giúp não bộ phụ nữ mang thai tiết ra hormone hạnh phúc. Em bé nhà bạn sinh ra trông sẽ luôn tươi tắn.

Đi bộ

Để hành trình vượt cạn trở nên dễ dàng, mẹ bầu có thể tập luyện thể lực bằng việc đi bộ nhẹ nhàng. Đi bộ vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối sẽ giúp tinh thần mẹ bầu thư thái, hệ tuần hoàn làm việc tốt hơn, tránh tình trạng phù nề. Hệ cơ xương của thai nhi nhờ đó cũng được phát triển tốt.

Với 7 cách đơn giản nói trên, không quá khó để các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh!

Vì sao mẹ bầu đêm hay mơ, ngủ không ngon giấc?

Vì sao mẹ bầu đêm hay mơ, ngủ không ngon giấc?

Những giấc ngủ ngon, sâu, không mơ mộng đôi khi chính là niềm mơ ước của các mẹ bầu.

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