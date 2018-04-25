Cách làm bột ngũ cốc cho bà bầu bằng các loại đậu phổ biến giúp mẹ khỏe, bé thông minh

Trong những bữa ăn phụ, bà bầu có thể sử dụng ngũ cốc cùng các loại trái cây để bổ sung dưỡng chất cho mẹ và bé. Ngoài hàm lượng đạm thực vật cao, ngũ cốc nguyên hạt còn chứa hàm lượng chất béo cần thiết.

Ngũ cốc là nguồn đạm thực vật giàu axit folic, vitamin, chất xơ và các khoáng chất cần thiết cho bà bầu trong suốt thời kỳ mang thai. Sử dụng ngũ cốc, bà bầu sẽ nạp đủ năng lượng cho cơ thể, ăn ngon miệng hơn và hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. Hàm lượng axit folic dồi dào còn hỗ trợ thai nhi trong quá trình hình thành ống thần kinh, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh.

Bên cạnh đó, lượng vitamin E dồi dào trong ngũ cốc sẽ giúp da dẻ bà bầu trở nên mịn màng, xóa đi nỗi lo thâm nám, da mọc mụn, kém sắc khi mang thai. Tính thanh nhiệt của ngũ cốc cũng giúp các chị em bầu bí giải tỏa căng thẳng.

- Đậu xanh nguyên vỏ: 1kg

- Đậu đỏ: 1kg

- Đậu đen: 0,5kg

- Mè đen: 0,5kg

- Gạo lứt: 0,5kg

- Hạt sen khô: 0,5kg

- Máy xay sinh tố

- Chảo rang

- Rây lọc, chén to

- Hộp thủy tinh đựng bột

Thực hiện:

Bước 1: Các loại đậu mẹ bầu sau khi mua sẽ tiến hành sàng, đãi cẩn thận nhằm loại bỏ hạt hư, hạt lép.

Bước 2: Gạo lứt, mè đen, hạt sen sàng sạch, vo kỹ và để ráo nước. Sau đó, đem phơi nắng khoảng 2 giờ đồng hồ.

Bước 3: Cho các loại đậu, gạo lứt, mè đen, hạt sen vào chảo rang với ngọn lửa nhỏ trong khoảng 10 phút đến khi chín và dậy mùi thơm.

Rang chín các loại đậu đến khi dậy mùi thơm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Ngũ cốc sau khi rang xong để nguội. Tiếp đến cho vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn thành bột.

Bước 5: Lọc hỗn hợp bột ngũ cốc qua rây cho bột mịn. Phần bột to chị em tiếp tục cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bột ngũ cốc cho bà bầu rất thơm ngon và dễ uống - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cho bột ngũ cốc vào lọ thủy tinh sạc, đậy kín, để nơi khô ráo dùng dần.

Lưu ý:

- Để ngũ cốc đạt chất lượng, bà bầu nên chọn các loại đậu, gạo lứt, hạt sen, mè đều hạt, bóng, không lẫn tạp chất.

Nên chọn các loại đậu hạt bóng mẩy, không sâu hại - Ảnh minh họa: Internet

- Trong quá trình xay, cần xay thật nhuyễn bột ngũ cốc. Cách tốt nhất, chị em nên chia nhỏ lượng đậu khi xay.

Chúc các chị em thành công với cách làm bột ngũ cốc cho bà bầu!