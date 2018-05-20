Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, anh Trần Anh Tú – Huấn luyện viên yoga, đào tạo huấn luyện viên cho Sở TP.HCM (hội dưỡng sinh) cho biết: “Đối với chị em sau sinh muốn luyện tập những bài yoga để se khít vùng kín hoặc giải tỏa căng thẳng thì cần có một thời gian nghỉ nhất định để sức khỏe hồi phục. Nếu sinh thường, thời gian nghỉ sẽ khoảng 3-5 tháng tùy theo thể trạng, còn đối với sinh mổ thì phải trên 6 tháng mới có thể luyện tập”.

Vùng kín nở rộng sau sinh là điều dễ gặp với những chị em chọn phương pháp sinh thường và nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống vợ chồng. Thế nhưng đừng quá lo lắng, những bài tập yoga đơn giản dưới đây sẽ giúp chị em thu nhỏ vùng kín sau sinh ngay tại nhà, vừa an toàn vừa hiệu quả.

Dưới đây là những bài tập yoga đơn giản, nhẹ nhàng giúp se khít vùng kín cho phụ nữ sau sinh, chị em có thể luyện tập ngay tại nhà:

Anh Trần Anh Tú còn chia sẻ thêm: “Khi bắt đầu luyện tập, chị em nên thực hiện những bài tập đơn giản nhẹ nhàng. Đến khi quen dần với cường độ luyện tập thì có thể áp dụng những bài yoga khó hơn, phức tạp hơn”.

Những bài tập yoga giúp se khít vùng kín cho phụ nữ sau sinh

Chuỗi bài tập Kegel giúp thu nhỏ âm đạo sau sinh dưới đây rất đơn giản, bạn chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để luyện tập. Bên cạnh đó, bài tập Kegel còn giúp phụ nữ sau sinh phòng ngừa bệnh sa dạ con và bệnh són tiểu hiệu quả:

Bài tập 1

Bạn nằm ngửa trên sàn, giữ cơ chân, mông và bụng ở trạng thái bình thường, không co cơ. Đầu gối gập lại, hai chân mở rộng sang hai bên, hai gót chạm nhau. Hai tay giữ hai bàn chân, kéo chân về phía ngực sao cho hai gót chân vẫn chạm nhau và hai đầu gối tách về hai phía.

Tập trung hơi thở và bắt đầu thắt cơ vùng chậu lại, giữ trong khoảng 5 giây. Tiếp tục siết chặt các cơ sàn chậu trong 5 giây rồi thả lỏng dần. Thực hiện động tác khoảng 10 lần. Khi đã làm quen với bài tập này, bạn có thể tăng thời gian lên 10 giây và thậm chí lâu hơn.

Thắt cơ vùng chậu lại, giữ trong khoảng 5 giây - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2

Bài tập này rất đơn giản, bạn chỉ cần nằm ngửa trên sàn, chân duỗi thẳng, sau đó nâng từng chân một lên. Cố gắng giữ thẳng lưng, không co người khi nâng chân để bài tập đạt hiệu quả tốt nhất.

Nếu có thể, bạn nên di chuyển chân sang hai bên để tăng hiệu quả và độ linh hoạt. Thực hiện bài tập khoảng 5 phút, mỗi ngày thực hiện hiện ít nhất 5 lần.

Bài tập này rất đơn giản, chị em nên thường xuyên luyện tập - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 3

Khi đã làm quen với những bài tập nhẹ nhàng trên, bạn có thể nâng cấp bài tập và tập luyện ở mức khó hơn.

Bạn nằm ngửa trên sàn, đầu gối gập lại, hai chân mở rộng sang hai bên, co cơ âm đạo 3 giây, sau đó thả lỏng. Lặp lại động tác khoảng 10 lần. Tiếp tục tăng tốc độ co thắt và thả lỏng, thực hiện khoảng 25 lần.

Khi đã quen với cường độ luyện tập, bạn có thể nâng cao mức độ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bài tập giúp se khít vùng kín tự nhiên, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà, kiên trì áp dụng bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy!