Vòng 3 xẹp lép tăng size bất ngờ nhờ thường xuyên thực hiện bài tập đơn giản này tại nhà

Luyện tập 04/03/2018 13:29

Bạn tự ti vì vòng 3 khiêm tốn, hãy thực hiện ngay những bài tập đơn giản này để tăng kích thước nhanh chóng, giúp bạn sở hữu bờ mông căng tròn, quyến rũ.

Đừng mãi tự ti vì vòng 3 xẹp lép khiến bạn chẳng thể diện những trang phục gợi cảm khoe đường cong quyến rũ của cơ thể. Hãy học cách thay đổi vóc dáng ngay từ hôm nay nhé!

Chế độ luyện tập phù hợp có thể giúp bạn tăng kích thước vòng 3 một cách tự nhiên, mông lép đến mấy cũng trở nên căng tròn. Dưới đây là những bài tập đơn giản tại nhà, chị em có thể thực hiện ngay để nhanh chóng sở hữu vòng 3 săn chắc.

Những bài tập giúp tăng kích thước vòng 3

Bài tập chống tứ chi và đẩy hông

Bài tập này có tác dụng tăng cường hoạt động của cơ mông, đồng thời giúp loại bỏ mỡ thừa vùng bụng và khiến cơ đùi thêm săn chắc.

Cách thực hiện:

Bắt đầu bài tập với tư thế đang bò trên sàn, giữ cột sống thẳng, co cơ bụng. Từ từ nâng chân trái lên cao nhất có thể cho đến khi ngang với thân trên, đầu gối co lại tạo thành góc 90 độ, sau đó trở về tư thế ban đầu. Thực hiện động tác khoảng 10 lần cho mỗi bên.  

Vòng 3 xẹp lép tăng size bất ngờ nhờ thường xuyên thực hiện bài tập đơn giản này tại nhà - Ảnh 1

Thường xuyên thực hiện bài tập này còn giúp giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh: Internet

Bài tập nâng mông

Thường xuyên thực hiện bài tập này sẽ giúp tăng kích thước vòng 3 và làm săn chắc bắp đùi. Bên cạnh đó, bài tập này còn có tác dụng duy trì sức khỏe lưng và cơ khung chậu.

Cách thực hiện:

Bạn nằm ngửa trên sàn trong tư thế thả lỏng. Sau đó co đầu gối lại, hai bàn chân chạm sàn nhà, ép lưng xuống sàn. Từ từ thở ra, năng mông lên khỏi sàn, cơ bụng co lại, giữ nguyên phần vai. Tiếp tục hít vào rồi hạ người xuống dần dần. Thực hiện động tác khoảng 10-15 lần cho mỗi lần tập.

Vòng 3 xẹp lép tăng size bất ngờ nhờ thường xuyên thực hiện bài tập đơn giản này tại nhà - Ảnh 2

Những bài tập tăng kích thước vòng 3 này rất đơn giản phải không nào? - Ảnh: Internet

Bài tập ngồi xổm

Theo các chuyên gia thể hình, bài tập này có khả năng kích hoạt tối đa cơ mông, giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng 3 căng tròn, quyến rũ.

Cách thực hiện:

Bạn đứng thẳng trên sàn, hai chân mở rộng bằng vai, tay để hai bên, lòng bàn tay hướng vào trong. Hít vào, nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm cơ thể, đưa hông về phía sau trong khi thân trên đưa về phía trước. Cố gắng hạ thấp hông cho tới khi bắp đùi gần như song song với sàn nhà. Sau đó thở ra và trở về tư thế ban đầu, bạn nên ép gót chân xuống sàn để tạo lực khi đứng thẳng.

Vòng 3 xẹp lép tăng size bất ngờ nhờ thường xuyên thực hiện bài tập đơn giản này tại nhà - Ảnh 3
Bạn có thể thực hiện bài tập này mọi lúc mọi nơi - Ảnh: Internet

Chú ý luôn giữ thẳng cột sống lưng, tránh di chuyển đầu gối quá nhiều khi thực hiện động tác để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là những bài tập giúp tăng kích thước vòng 3 cực đơn giản tại nhà, bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay.

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Dưới đây là một số lời khuyên tuyệt vời có thể giúp bạn dễ dàng có vòng eo thon, đẹp mà vẫn khỏe mạnh.

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