Những bài tập yoga đơn giản tại nhà giúp tăng cường trí nhớ cho hội 'não cá vàng'

Bên cạnh đó, thường xuyên tập yoga sẽ giúp bảo vệ sức khỏe não bộ và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Dưới đây là một số động tác yoga bạn có thể thực hiện ngay tại nhà:

Luyện tập yoga là phương pháp đơn giản nhất để tăng cường trí nhớ , cải thiện khả năng hoạt động của não bộ. Những bài tập đơn giản này sẽ giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu và tăng cường oxy lên não.

Động tác này giúp giảm căng thẳng, thư giãn cơ thể, đồng thời ngăn ngừa đau đầu và mất ngủ hiệu quả. Khi chất lượng giấc ngủ được đảm bảo sẽ giúp não bộ hoạt động linh hoạt hơn.

Bạn đứng thẳng, hai bàn chân đặt cạnh nhau, hai bàn tay mở rộng và hơi đưa nhẹ cánh tay lên, các ngón tay hướng xuống sàn nhà. Từ từ ưỡn phần bụng ra phía trước nhưng vẫn giữ nguyên phần khung chậu ở tư thế bình thường.

Mở rộng xương quai xanh và nâng vai lên, cằm song song với sàn nhà, nâng cao đầu kéo căng phần cột sống, sau đó trở về tư thế ban đầu. Duy trì nhịp thở đều đặn mỗi lần thực hiện.

Tư thế căng giãn lưng

Thường xuyên thực hiện bài tập này sẽ giúp phục hồi hệ thần kinh, tăng cường oxy lên não, ngăn ngừa nguy cơ giảm trí nhớ, đồng thời giúp thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể.

Thường xuyên luyện tập động tác này để tăng cường trí nhớ - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn ngồi trên sàn trong tư thế duỗi thẳng hai chân, giữ lưng thẳng. Sau đó từ từ khom người xuống kéo giãn cơ thể, đồng thời duỗi thẳng cánh tay sao cho các ngón tay chạm được vào đầu ngón chân. Cố gắng không để phần thắt lưng bị nghiêng, duy trì nhịp thở đều đặn và thực hiện động tác liên tục khoảng 10-15 lần.

Tư thế hoa sen

Động tác này giúp thư giãn toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi và hạn chế căng cơ hiệu quả. Bên cạnh đó, tư thế hoa sen còn giúp kích thích não bộ hoạt động tốt hơn và trở nên nhanh nhạy hơn.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn ngồi trên sàn nhà, giữ lưng thẳng, hai chân xếp bằng sao cho bàn chân, ngón chân chạm gần tới bụng nhất có thể. Tạo tay theo tư thế thủ ấn, hít vào và thở ra thật sâu. Thực hiện động tác trong khoảng 3-5 phút.

Tư thế cây cầu

Bài tập yoga này giúp tăng cường cung cấp máu lên não và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Thường xuyên tập luyện còn giúp giảm đau đầu.

Bài tập này sẽ giúp cung cấp máu lên não - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn nằm thẳng, từ từ gập đầu gối lại, hai bàn chân trụ vững trên sàn. Hít vào rồi nâng người lên cao nhất có thể rồi quay trở lại tư thế ban đầu. Thực hiện động tác trong 3-5 phút.

Trên đây là những bài tập yoga đơn giản giúp tăng cường trí nhớ bạn nên thực hiện để kích thích khả năng hoạt động của não bộ.