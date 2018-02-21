Chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ chỉ với bài tập dưỡng sinh đơn giản ngay trên giường mỗi tối

Luyện tập 21/02/2018 13:32

Thường xuyên thực hiện bài tập dưỡng sinh này mỗi tối sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, đồng thời giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thể dục thường xuyên chính là bí quyết để bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành khoảng 5-10 phút cho bài tập dưỡng sinh dưới đây sẽ giúp đả thông kinh mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp tăng cường chức năng các cơ quan nội tạng trong cơ thể.

Bài tập dưỡng sinh này rất đơn giản, bạn chỉ cần nằm ngửa trên giường, hay chân giơ lên cao, sau đó gập gối lại sao cho vuông góc rồi giữ nguyên tư thế này khoảng 5-10 phút. Cố gắng giữ hơi thở nhẹ, hít thở tự nhiên, tuyệt đối không nín thở. Kiên trì thực hiện bài tập mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ bất ngờ về tác dụng mà nó mang lại.

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Bài tập này rất đơn giản và dễ thực hiện - Ảnh: Internet

Tại sao nên thực hiện bài tập dưỡng sinh?

Động tác giơ chân chính là bài tập dưỡng sinh cực hiệu quả đã được nhiều người áp dụng. Khi cơ thể nằm thư giãn trên giường trong tư thế này sẽ giúp tăng quá trình tuần hoàn máu, đồng thời làm thư giãn các mạch máu. Đặc biệt, bài tập này rất tốt cho người già và bệnh nhân cao huyết áp.

Nếu bạn thực hiện động tác giơ chân lâu hơn sẽ giúp máu chảy ngược vào phổi và tim, nhờ đó cung cấp đầy đủ oxy để tĩnh mạch lưu thông thuận lợi hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.

Để bài tập dưỡng sinh đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên uống khoảng 300ml nước ấm trước và sau khi nằm giơ chân để điều hòa nhịp tim và khí huyết. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy dành ít nhất 5 phút để thực hiện bài tập này. Kiên trì áp dụng tối thiểu trong 2-3 tháng sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa lão hóa, đồng thời phòng và chữa nhiều loại bệnh.

Chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ chỉ với bài tập dưỡng sinh đơn giản ngay trên giường mỗi tối - Ảnh 2
Kiên trì thực hiện bài tập dưỡng sinh mỗi tối sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ - Ảnh: Internet

Bài tập dưỡng sinh có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Dưới đây là một số tác dụng của bài tập dưỡng sinh đối với sức khỏe nếu bạn thường xuyên luyện tập mỗi ngày:

Thải độc cơ thể

Bài tập dưỡng sinh sẽ giúp tăng tuần hoàn máu đến gan, thận, vùng thắt lưng, tạo ra phản ứng đào thải axit cực mạnh, kích thích quá trình loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể diễn ra nhanh chóng. Chính vì vậy, bài tập này có khả năng tăng cường sự trao đổi chất, giúp thải độc cơ thể hiệu quả.

Tăng cường chức năng tiêu hóa

Động tác giơ chân sẽ giúp đường ruột được vận động một cách tự nhiên, nhờ đó giúp ngăn ngừa táo bón, tăng cường chức năng tiêu hóa, đồng thời giảm nguy cơ mắc một số bệnh về gan và ruột.

Cải thiện giấc ngủ

Bài tập này không chỉ giúp tăng cường quá trình tuần hoàn máu mà còn giúp giảm căng thẳng, mang đến cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn.  

Chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ chỉ với bài tập dưỡng sinh đơn giản ngay trên giường mỗi tối - Ảnh 3
Động tác giơ chân có thể cải thiện chứng mất ngủ hiệu quả - Ảnh: Internet

Tăng cường chức năng phổi

Trong quá trình luyện tập động tác giơ cao chân, phổi sẽ được cung cấp nhiều oxy hơn, từ đó giúp tăng cường chức năng phổi.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà bài tập dưỡng sinh mang lại cho sức khỏe, hãy bắt đầu thực hiện ngay từ hôm nay để kéo dài tuổi thọ nhé!

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