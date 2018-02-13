Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này sẽ giảm đau lưng nhanh chóng, ai cũng có thể làm theo

Luyện tập 13/02/2018 18:36

Chứng đau lưng kéo dài có thể khiến bạn gặp không ít bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được cải thiện đáng kể chỉ với vài bài tập giảm đau nhanh chóng tại nhà.

Những người làm việc văn phòng, phải ngồi liên tục hàng giờ liền thường gặp tình trạng đau hoặc nhức mỏi lưng gây khó chịu, mệt mỏi. Đừng lo lắng nếu cho rằng bản thân phải sống chung với căn bệnh này cả đời. Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thực hiện các bài tập dưới đây tại nhà, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này sẽ giảm đau lưng nhanh chóng, ai cũng có thể làm theo - Ảnh 1
Đau lưng khiến bạn mệt mỏi và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nếu thường xuyên duy trì những bài tập này còn giúp bảo vệ xương khớp, ngăn ngừa loãng xương cực hiệu quả.

Hãy cùng thực hiện ngay những bài tập giảm đau lưng nhanh chóng và đơn giản này nhé!

Những bài tập giảm đau lưng nhanh chóng tại nhà

Bài tập giữ và kéo dài sống lưng

Cách 1:

Bạn nằm ngửa trên sàn, hai tay duỗi thẳng sang hai bên và chân gập lại sao cho 2 đầu gối song song với nhau. Giữ nguyên thân trên và vặn mình, đồng thời xoay 2 chân sang trái, đầu hướng về phía ngược lại và giữ khoảng 10 giây. Thực hiện tương tự cho bên ngược lại. Lặp lại động tác này khoảng 4 lần sẽ giúp giảm đau nhanh chóng. Để bài tập phát huy hết hiệu quả của nó, bạn phải giữ 2 tay luôn duỗi thẳng và không nhấc vai khỏi sàn.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này sẽ giảm đau lưng nhanh chóng, ai cũng có thể làm theo - Ảnh 2
Bài tập này rất dễ thực hiện tại nhà - Ảnh: Internet

Cách 2:

Bạn nằm ngửa, co chân trái sang bên phải, chân phải duỗi hết cỡ và đầu hướng về bên trái. Sau đó lặp lại động tác với bên còn lại. Thực hiện khoảng 20 lần để lưng được thư giãn và dẻo dai.

Cách 3:

Nằm ngửa trên sàn, để hai tay sau gáy. Từ từ nâng đầu lên cao không chạm đất, sau đó vặn người qua phải, chân phải co lên. Thực hiện tương tự với bên còn lại và lặp lại động tác này 10 lần liên tục.

Bài tập giữ thăng bằng xương sống lưng

Cách 1:

Nằm ngửa trên sàn, hai chân co lại sao cho hai bàn chân chạm sàn và mở rộng ngang vai. Từ từ nâng đầu và vai lên khỏi sàn ở mức vừa phải. Cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn và lặp lại khoảng 10 lần.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này sẽ giảm đau lưng nhanh chóng, ai cũng có thể làm theo - Ảnh 3
Bài tập giữ thăng bằng xương sống lưng sẽ giúp giảm đau vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách 2:

Tiếp tục nằm trên sàn, chân phải co lên sao cho cẳng chân và đùi vuông góc với nhau, để lòng bàn chân chạm sàn, sau đó từ từ nhấc chân trái lên cao. Thực hiện tương tự cho bên ngược lại. Lặp lại động tác này khoảng 10 lần sẽ giúp các cơn đau vùng lưng giảm thiểu đáng kể.

Bài tập 3: Giữ thăng bằng xương sống

Trong tư thế bò, bạn để hai tay chống xuống sàn, đầu gối và các ngón chân chạm sàn nhà. Đầu hơi cúi xuống và cong lưng lại. Sau đó đổi tư thế bằng cách uốn cong lưng về phía sàn nhà và đầu hướng lên trên. Thực hiện liên tục như vậy trong khoảng 30 giây sẽ giúp phần xương sống trở nên linh hoạt hơn.

Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này sẽ giảm đau lưng nhanh chóng, ai cũng có thể làm theo - Ảnh 4
Kiên trì thực hiện những bài tập giảm đau lưng này sẽ giúp xương khớp thêm phần dẻo dai - Ảnh: Internet

Trên đây là những bài tập giúp giảm đau lưng nhanh chóng, hãy thực hiện tại nhà mỗi ngày nhé!

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