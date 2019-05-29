Uống trà bột quế và mật ong có tác dụng giảm cân thật không?

Không khó để bắt gặp công thức detox pha trà quế mật ong giảm cân được giới thiệu rộng rãi trên mạng và báo chí, khác với các công thức giảm cân phải nhịn ăn, thay đổi lối sống khoa học kết hợp tập thể dục thì các bạn chỉ cần uống trà quế mật ong hay trà gừng quế mật ong vào buổi sáng hoặc lúc bụng rỗng, sẽ giúp thanh lọc và giảm cân hiệu quả.

Nói đến giảm cân , hầu như ai cũng mong muốn có cách giảm cân nhanh chóng, dù biết rằng tập thể dục và chế độ ăn uống lành mạnh là cách giảm cân hiệu quả lâu dài toàn diện nhất. Ngoài ra còn có cách giảm cân nhanh nổi bật nhất chính là dùng bột quế mật ong.

- 1 thìa cafe mật ong

- Nước sôi

Cách làm nước trà quế mật ong giảm cân:

- Đặt thanh quế hoặc cho bột quế vào cốc nước, đổ nước sôi ngập quê, ngâm trong 3-5 phút.

- Khi nước nguội bớt thì pha 1 thìa mật ong, khuấy đều.

- Uống ngày hai lần vào buổi sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Nghiên cứu nói gì về giảm cân bằng quế và mật ong?



Tác dụng giảm cân của bột quế và mật ong có thật sự hiệu quả?

Dù được tuyên truyền rộng rãi về các tác dụng giảm cân bằng bột quế và mật ong trên các phương tiện truyền thông, thực sự, thông tin xung quanh các nghiên cứu này rất ít, không có nhiều nổi bật và đều riêng lẻ. Như một nghiên cứu năm 2017 cho thấy hợp chất cinnamaldehyd trong quế có thể kích hoạt quá trình sinh nhiệt. Trong quá trình sinh nhiệt, cơ thể bạn tạo ra nhiệt và đốt cháy calo trong quá trình này. Một nghiên cứu khác vào năm 2011 cho thấy uống mật ong có thể giúp ngăn ngừa tăng cân. Một nghiên cứu khác từ năm 2010 cho thấy mật ong có thể kích hoạt các hormone ngăn chặn sự thèm ăn. Nhưng không có nghiên cứu nào chứng minh rằng quế và mật ong có thể giúp bạn giảm cân.

Những tác dụng tuyệt vời của quế với sức khỏe và giảm cân

Quế thơm và đã được biết đến nhiều công dụng có ích trong cuộc sống. Người Ai Cập cổ đại đã sử dụng quế để ướp xác và vào Đế chế La Mã, nó đắt hơn 15 lần so với bạc. Một số tác dụng tuyệt vời của quế phải kể đến:

- Quế có tác dụng kháng khuẩn cũng như chống ký sinh trùng. Quế có đặc tính chống nấm chống lại các bệnh nhiễm trùng nấm men khác nhau; trong những điều kiện nhất định, quế giết chết nấm men Candida, một loại nấm kháng thuốc.

- Quế hỗ trợ điều trị cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách kích thích các thụ thể insulin trong cơ thể và vô hiệu hóa các enzyme làm bất hoạt các thụ thể này. Điều này giúp bệnh nhân dễ tiếp nhận insulin hơn và điều chỉnh lượng đường trong máu.

- Quế làm giảm đông máu trong và viêm bằng cách ức chế giải phóng axit arachidonic, axit chịu trách nhiệm cho quá trình đông máu và viêm.

- Quế cũng chứa chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ chữa lành vết thương, và thậm chí có thể làm giảm huyết áp và cholesterol.

Tuy nhiên tác dụng giảm cân của quế được ghi nhận rất ít.

Những ích lợi sức khỏe của mật ong

Trong thực tế, mật ong nguyên chất có nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe. Mật ong có thể tiêu diệt vi trùng, vi khuẩn với độ đặc, độ pH thấp và hydro peroxide được sản xuất bởi các enzyme của mật ong, ngăn ngừa sự lây nhiễm của vi khuẩn. Trên thực tế, theo ResearchTrust Source cho thấy sử dụng mật ong có hiệu quả cao trong điều trị nhiễm trùng vết thương, đặc biệt là điều trị bỏng.

Ngoài ra, mật ong cũng có tác dụng chữa ho hiệu quả như một số loại thuốc không kê đơn, bao gồm diphenhydramine (Benadryl) và dextromethorphan.

Và giống như quế, có rất ít nghiên cứu về tác dụng mật ong hỗ trợ việc giảm cân.

Kết hợp sử dụng quế và mật ong tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả



Giảm cân bằng quế và mật ong tốt cho sức khỏe

Các bạn có thể uống một cốc mật ong và bột quế vào buổi sáng nửa giờ trước khi ăn sáng lúc bụng đói và vào buổi tối trước khi ngủ, sẽ giúp tránh chất béo tích tụ trong cơ thể, tuy tác dụng giảm cân chưa rõ ràng và không thần kì như báo chí tuyên truyền nhưng với các lợi ích tốt cho sức khỏe của bột quế và mật ong giới thiệu ở trên, nó giúp tăng cường sức khỏe và chức năng hệ miễn dịch rất tốt, giúp thanh lọc cơ thể khá tốt, nên các bạn có thể pha chế trà quế mật ong hoặc trà gừng quế mật ong uống hàng ngày.

Lưu ý khi sử dụng quế và mật ong hàng ngày

- Với những ai có bệnh hoặc tổn thương ở gan nên hạn chế sử dụng quế vì trong quế có coumarin sẽ khiến tổn thương gan nặng hơn.

- Cân nhắc lượng mật ong pha khi uống vào buổi tối, có thể sẽ dư thừa đường và calo.

- Sử dụng mật ong nguyên chất để phát huy hết các lợi ích có trong mật ong.

Cách giảm cân hiệu quả nhất là điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp tập luyện khoa học sẽ giúp các bạn nhanh chóng có được thân hình và cân nặng như mong muốn. Chúc các bạn giảm cân kết hợp sử dụng bột quế và mật ong thành công.