Trị khỏi táo bón ngay lập tức nhờ dành 30 giây thực hiện bài tập này

Luyện tập 14/12/2017 17:31

Dưới đây là bài tập cực đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để giải quyết tình trạng táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa.

Chế độ ăn uống thiếu chất xơ và vitamin sẽ dẫn đến tình trạng táo bón. Nếu không được chữa trị, táo bón kéo dài sẽ dẫn đến những căn bệnh như viêm trực tràng, nứt kẽ hậu môn, trĩ… thậm chí là ung thư đại trực tràng.

Trị khỏi táo bón ngay lập tức nhờ dành 30 giây thực hiện bài tập này - Ảnh 1
Không nên để tình trạng táo bón kéo dài sẽ gây hại cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc cân bằng lại chế độ dinh dưỡng, bạn có thể áp dụng bài tập tại nhà cực đơn giản dưới đây để trị táo bón một cách nhanh chóng.

Bài tập tại nhà cực đơn giản trị táo bón hiệu quả

Bài tập gồm có 3 động tác, mỗi động tác 30 giây.                                

Động tác 1: Mát xa tai

Trên tai có rất nhiều huyệt vị kết nối với hệ tiêu hóa, tác động đúng cách sẽ giúp thông ruột, trị táo bón hiệu quả. Động tác này còn thúc đẩy quá trình loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

Cách thực hiện: Quay ngược tay để lòng bàn tay hướng ra phía trước, dùng ngón trỏ và ngón cái mát xa 2 vành tai từ trên xuống dưới. Sau đó nhẹ nhàng vuốt tai theo hình vòng cung.

Trị khỏi táo bón ngay lập tức nhờ dành 30 giây thực hiện bài tập này - Ảnh 2
Động tác mát xa tai giúp tác động tích cực đến hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Động tác 2: Động tác thở bằng bụng

Hít vào: Bạn ngồi trên ghế, thả lỏng cơ thể với hai chân mở rộng, đầu gối vuông góc với thành ghế, hai bàn tay đặt lên vùng bụng. Thẳng lưng và hít vào thật sâu sao cho vùng bụng và thân trên căng ra, cổ hơi ngửa về phía sau.

Thở ra: Nhẹ nhàng thở từ từ bằng miệng, đầu hơi cúi thấp, xương bả vai thả lỏng về phía trước, cố gắng đẩy toàn bộ không khí ra ngoài, bụng hóp phẳng. Thực hiện liên tục như vậy trong 30 giây.

Trị khỏi táo bón ngay lập tức nhờ dành 30 giây thực hiện bài tập này - Ảnh 3
Đây là động tác rất dễ thực hiện, bạn có thể tập mọi lúc mọi nơi - Ảnh: Internet

Động tác 3: Mát xa chân

Lòng bàn chân có huyệt Thông tuyền, nếu biết cách tác động vào huyệt này sẽ giúp điều chỉnh hệ thống thần kinh tự chủ, khắc phục tình trạng tuần hoàn máu kém, kích thích sự trao đổi chất trong cơ thể.

Bên cạnh đó, những dây thần kinh ở nửa sau bàn chân kết nối với khu phản xạ đại tràng và hậu môn. Khi mát xa ở vùng này sẽ thúc đẩy nhu động ruột, giúp cải thiện chứng táo bón hiệu quả.

Trị khỏi táo bón ngay lập tức nhờ dành 30 giây thực hiện bài tập này - Ảnh 4
Mát xa lòng bàn chân giúp thúc đẩy nhu động ruột - Ảnh: Internet

Cách thực hiện: Bạn ngồi xếp bằng trên sàn, bàn chân phải đặt trên đùi trái, hướng lòng bàn chân lên trên. Dùng tay cố định rồi ấn mạnh vào huyệt giữa lòng bàn chân, giữ trong 30 giây. Động tác này sẽ giúp truyền nhiệt từ phần dưới cơ thể lên phía trên, kích thích quá trình tuần hoàn máu. Thực hiện lần lượt cho mỗi bên chân, mỗi lần 30 giây.

* Thông tin mang tính tham khảo

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