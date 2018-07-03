Tập luyện điên cuồng, ăn kiêng nghiêm ngặt cũng chẳng giảm được cân nào nếu cứ giữ những thói quen này

Luyện tập 03/07/2018 17:48

Bạn đã áp dụng nhiều phương pháp để giảm cân nhưng đều không thành công. Nguyên nhân có thể đến từ chính những thói quen tưởng chừng vô hại mà bạn đang mắc phải hàng ngày.

Vấn đề cân nặng luôn là nỗi ám ảnh của hầu hết các cô nàng, nó khiến bạn tự ti về ngoại hình và ngần ngại khi lựa chọn trang phục. Bạn đã thử tập luyện thể dục đều đặn và ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng mỡ thừa vẫn không giảm. Vậy nguyên nhân do đâu?

Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết được những thói quen tưởng chừng bình thường này mỗi ngày lại là nguyên nhân khiến mỡ thừa tích tụ, cân nặng chỉ có tăng chứ không giảm.

Những thói quen sai lầm khiến bạn giảm cân không thành công

Ngồi quá lâu

Theo nhiều nghiên cứu, ngồi quá lâu có thể dẫn đến bệnh béo phì. Nguyên nhân là do khi cơ thể không hoạt động trong thời gian dài có thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu hao năng lượng của cơ thể, từ đó khiến cân nặng của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính vì vậy, sau khoảng 60-90 phút ngồi liên tục, bạn cần đứng lên vận động nhẹ nhàng hoặc đi bộ để tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn cũng như hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tập luyện điên cuồng, ăn kiêng nghiêm ngặt cũng chẳng giảm được cân nào nếu cứ giữ những thói quen này - Ảnh 1
Tránh ngồi quá lâu nếu không muốn mỡ thừa tích tụ - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bữa sáng

Nhiều người cho rằng, bỏ bữa có thể giúp cân nặng giảm nhanh chóng. Nhưng quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, những người ăn sáng đầy đủ mỗi ngày thường có vòng eo nhỏ hơn so với người không bao giờ ăn sáng hoặc hay bỏ bữa.

Thường xuyên bỏ bữa sáng còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, khiến quá trình trao đổi chất hoạt động kém hiệu quả, mỡ thừa tích tụ ngày càng nhiều.

Tập luyện điên cuồng, ăn kiêng nghiêm ngặt cũng chẳng giảm được cân nào nếu cứ giữ những thói quen này - Ảnh 2
Bữa ăn sáng rất quan trọng đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Uống quá ít nước

Cơ thể cần được cung cấp đủ từ 2 - 2,5 lít nước trong ngày để giúp cơ thể đốt cháy calo dư thừa cũng như giúp quá trình giảm cân của bạn đạt hiệu quả nhanh chóng. Thường xuyên uống nước còn giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố và mỡ thừa nhanh chóng, đồng thời cải thiện các vấn đề về da.

Không chú tâm khi ăn

Thường xuyên làm việc riêng khi ăn như xem điện thoại, đọc sách… có thể khiến bạn mất kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể, từ đó bạn có xu hướng ăn nhiều hơn bình thường. Chính điều này là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, cân nặng tăng không kiểm soát.

Tốt nhất khi ăn, bạn chỉ nên tập trung vào bữa ăn chứ không nên quá chú tâm vào những thiết bị công nghệ.

Tập luyện điên cuồng, ăn kiêng nghiêm ngặt cũng chẳng giảm được cân nào nếu cứ giữ những thói quen này - Ảnh 3
Bạn nên tập trung vào bữa ăn để kiểm soát lượng calo - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ không đủ giấc

Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân khiến mỡ thừa không được loại bỏ, cân nặng tăng không ngừng. Ngược lại, khi bạn ngủ đủ giấc sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa dinh dưỡng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Trên đây là những thói quen sai lầm khiến quá trình giảm cân thất bại, bạn nên từ bỏ ngay từ hôm nay để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

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Nhiều người thường có thói quen ăn kiêng để nhanh chóng giảm cân, nhưng nếu thực hiện không đúng cách thì vô tình bạn đang tự tay làm hại sức khỏe của chính mình.

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