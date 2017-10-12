Phụ nữ trung niên vẫn trẻ khỏe như thuở đôi mươi nhờ 5 bài tập đơn giản này

Luyện tập 12/10/2017 15:44

Dưới đây là các bài tập giúp chị em cải thiện sức khỏe và giữ mãi nét thanh xuân theo thời gian. Chị em hãy lưu lại ngay để thực hành nhé!

Người dân theo đạo Hindu tại Ấn Độ - Tây Tạng quan niệm rằng cơ thể con người có 7 trung tâm năng lực gọi là Luân Xa. Mỗi Luân Xa tập trung vào một tuyến nội tiết của cơ thể để thúc đẩy quá trình sản xuất hoocmon, giúp điều hành toàn bộ chức năng của cơ quan nội tạng và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Phụ nữ trung niên vẫn trẻ khỏe như thuở đôi mươi nhờ 5 bài tập đơn giản này - Ảnh 1
Theo đạo Hindu, trong cơ thể có 7 Luân Xa - Ảnh minh họa: Internet

Các bài tập Suối nguồn tươi trẻ dưới đây là một trong những phương pháp tốt nhất giúp thúc đẩy hoạt động của các Luân Xa để cơ thể và tinh thần luôn tươi trẻ, tràn đầy sinh lực.

Bài tập 1

Đứng thẳng, đưa hai tay sang ngang, lòng bàn tay úp, mắt tập trung nhìn vào một điểm. Bắt đầu xoay tròn từ trái sang phải. Nếu cảm thấy chóng mặt, bạn có thể ngưng lại và nằm nghỉ trong khoảng 10 giây để ổn định lại trọng tâm cơ thể.

Phụ nữ trung niên vẫn trẻ khỏe như thuở đôi mươi nhờ 5 bài tập đơn giản này - Ảnh 2
Bài tập này kích thích sự cân bằng của cơ thể và tăng cường chuyển động của các Luân Xa - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2

Nằm thẳng trên thảm, duỗi lưng, thẳng người, hai tay buông dọc theo hông, lòng bàn tay úp xuống sàn, các ngón tay khép sát vào nhau.

Tiếp theo, hít sâu rồi nhấc đầu lên để cằm thu vào ngực. Trong lúc đó, nhấc hai chân tạo thành 1 góc 90 độ với cơ thể. Nếu có thể, hãy cố gắng đưa hai chân vươn ngược về phía đầu, chú ý giữ cho đầu gối thật thẳng. Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 5 nhịp thở.

Phụ nữ trung niên vẫn trẻ khỏe như thuở đôi mươi nhờ 5 bài tập đơn giản này - Ảnh 3
Hãy cố gắng hít sâu và thở ra đều đặn - Ảnh minh họa: Internet

Từ từ thả đầu và hai chân xuống sàn trong khi thở ra. Nằm xuống, thư giãn toàn bộ các cơ bắp trong 10 giây và lặp lại.

Bài tập 3

Quỳ gối trên thảm, giữ lưng và đùi thẳng sao cho đùi và bắp chân vuông góc với nhau. Hai bàn tay áp sát vào đùi. Nghiêng đầu và cổ về phía trước, cằm thu vào ngực. Hít sâu, thở ra.

Tiếp theo, ngửa đầu và cổ về sau, ưỡn ngực. Trong lúc này, chống tay vào hông để làm điểm tựa. Cố gắng đẩy cong người về sau càng nhiều càng tốt. Hít vào thật sâu.

Phụ nữ trung niên vẫn trẻ khỏe như thuở đôi mươi nhờ 5 bài tập đơn giản này - Ảnh 4
Hãy thực hành ngay bài tập này ngay sau bài tập số 2 - Ảnh minh họa: Internet

Đẩy người trở lại trở về tư thế cũ rồi lặp lại từ đầu.

Bài tập 4

Ngồi và duỗi thẳng hai chân về trước, bàn chân mở rộng bằng hông. Giữ lưng thẳng, hai cánh tay thẳng, úp lòng bàn tay xuống sàn.

Hạ cằm chạm ngực, dựa vào lực tay để nâng người lên. Cùng lúc đó, nâng hông lên cao. Hãy cố gắng giữ cơ thể song song với mặt sàn, vuông góc với bắp chân và tay. Hít vào thật sâu.

Phụ nữ trung niên vẫn trẻ khỏe như thuở đôi mươi nhờ 5 bài tập đơn giản này - Ảnh 5
Giữ người song song với sàn - Ảnh minh họa: Internet

Thở ra, nhấn gót chân và đẩy cơ thể về tư thế ngồi ban đầu.

Bài tập 5

Dựa vào lực cánh tay, hít sâu, đẩy vai lên cao, ngửa cổ vươn người về trước. Tay thẳng, đùi không hạ sàn, duy trì trong 5 nhịp thở.

Đẩy mông lên trên, đầu cúi xuống. Thân mình cong thành chữ V ngược như hình, tay chống xuống sàn. Tay và chân giữ thẳng. Thở ra.

Phụ nữ trung niên vẫn trẻ khỏe như thuở đôi mươi nhờ 5 bài tập đơn giản này - Ảnh 6
Ở tư thế 1 hãy cố gắng để đùi không chạm sàn - Ảnh minh họa: Internet

Đưa người về tư thế 1 sau đó lặp lại từ đầu.

Các nguyên tắc giúp việc tập đạt hiệu quả cao

Tập đều đặn là yếu tố quan trọng nhất trong phương pháp này. Hãy duy trì việc tập luyện hàng ngày để phát huy kết quả tốt nhất.

Để thu được hiệu quả tối đa, bạn hãy tập theo cường độ sau.

Tuần 1: Lặp lại mỗi bài 3 nhịp trong 1 lần tập.

Tuần 2: Lặp lại mỗi bài 5 nhịp trong 1 lần tập.

Tuần 3: Lặp lại mỗi bài 7 nhịp trong 1 lần tập.

Duy trì như vậy trong 10 tuần lễ bạn có thể nâng cường độ lên thành 21 nhịp cho mỗi bài tập trong 1 lần.

Sau mỗi bài tập bạn có thể nằm xuống, thả lỏng cơ thể và thở đều đặn trong khoảng 10 giây.

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