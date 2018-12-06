Những bài tập yoga đơn giản giúp giảm đau đầu, cải thiện chứng mất ngủ cực hiệu quả

Những cơn đau đầu sẽ được giảm thiểu nhanh chóng nếu bạn dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập yoga cực đơn giản này tại nhà.

Tập thể dục và yoga đã được cả hai đã được xung quanh trong nhiều thế kỷ do lợi ích của họ cho sức khỏe tâm thần và thể chất của bạn. Chúng không chỉ hữu ích cho việc có giấc ngủ khỏe mạnh và lâu hơn , mà còn có thể làm việc kỳ diệu chống lại các vấn đề về phổi khác nhau , đau lưng và đau đầu. Dưới đây là những bài tập yoga đơn giản giúp giảm đau đầu nhanh chóng mà Bright Side muốn giới thiệu đến bạn:

Những bài tập yoga giảm đau đầu, cải thiện mất ngủ Bài tập 1 Bạn nằm ngửa trên sàn, hai chân duỗi thẳng rồi từ từ hít vào và nâng hai chân lên cao tạo thành góc 90 độ. Chống hai tay dưới lưng để giữ phần lưng chắc chắn, đồng thời tránh bị tổn thương khi căng cơ. Cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn, tiếp tục di chuyển hai chân qua đầu và trượt dài xuống sao cho các đầu ngón chân chạm sàn nhà. Hai tay vẫn chống đỡ dưới lưng và hai chân duỗi thẳng. Giữ tư thế khoảng vài giây rồi từ từ đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, nằm thư giãn trong 10 giây rồi lặp lại động tác thêm một lần nữa.

Bạn có thể thực hiện bài tập này mỗi tối trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Bright Side Bài tập 2 Bạn đứng thẳng trên sàn, sau đó hít vài một hơi thật sâu rồi gập lưng xuống kéo căng phần cột sống sao cho càng thấp càng tốt. Bài tập này rất tốt cho não bộ, giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn. Duy trì nhịp thở và kéo căng các cơ bắp trên lưng và cổ, hay tay nắm lấy ngón cái của bàn chân. Giữ nguyên tư thế khoảng vài giây rồi trở về vị trí ban đầu. Cố gắng giữ cho đầu gối thẳng để bài tập đạt hiệu quả cao nhất. Bài tập này vô cùng đơn giản, bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Bright Side Bài tập 3 Đây là bài tập giúp xương khớp của bạn trở nên linh hoạt hơn, thúc đẩy tuần hoàn máy, giảm đau đầu và căng thẳng. Đầu tiên, bạn bắt đầu với tư thế bò trên sàn, hai đầu gối tiếp xúc với mặt sàn, khuỷu tay cong lại tạo thành góc 90 độ với bắp tay. Sau đó thở ra và nhấc đầu gối khỏi sàn nhà, vị trí tay vẫn giữ nguyên đồng thời cúi đầu xuống. Ban đầu, hãy giữ đầu gối hơi cong và gót chân nhấc khỏi sàn, phần đầu đặt giữa cánh tay của bạn, không để phần đầu chạm sàn. Khi đã quen dần với động tác này, hãy duỗi thẳng đầu gối để tăng hiệu quả luyện tập. Những cơn đau đầu sẽ được giảm thiểu nhanh chóng với loạt bài tập này - Ảnh minh họa: Bright Side Trên đây là những bài tập yoga đơn giản giúp giảm đau đầu và căng thẳng, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả. Hãy dành vài phút mỗi tối trước khi ngủ hoặc sáng sau khi thức dậy để luyện tập nhé!

Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này Bạn thường xuyên bị các cơn đau nhức chân gây khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe. Hãy thử áp dụng những bài tập đơn giản dưới đây để cải thiện tình trạng này nhanh chóng.

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