Chỉ với 1 chiếc khăn tắm, phụ nữ Nhật đã giảm eo bằng bài tập đơn giản này đây

Chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp cùng bài tập đơn giản với khăn tắm, người Nhật đã giảm cân và thu gọn vòng eo hiệu quả chỉ sau một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, bài tập này còn có dụng giảm đau lưng hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa cột sống và những cơn đau nhức thường gặp do thói quen hàng ngày gây ra.

Mùa hè đang đến gần, những chuyến du lịch biển sẽ là cơ hội để chị em khoe dáng trong bộ bikini hút mắt. Thế nhưng, vòng eo “bánh mì” lại khiến bạn tự ti và ngại ngần khi lựa chọn trang phục. Đừng quá lo lắng, hãy áp dụng bài tập giảm eo được phụ nữ Nhật luyện tập hàng ngày này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vòng eo “con kiến” như siêu mẫu.

Chuẩn bị một chiếc khăn tắm rồi cuộn lại theo chiều dài. Sau đó dùng 2 tay nắm chắc 2 đầu khăn tắm và lần lượt xoay khăn theo hình số 8.

Dưới đây là hướng dẫn thực hiện bài tập giảm eo với khăn tắm của phụ nữ Nhật, hãy cùng luyện tập ngay thôi nào!

Lưu ý, để bài tập phát huy hết tác dụng của nó, bạn chỉ nên xoay phần thân trên theo đúng hình số 8, đồng thời cố gắng không xoay hông quá nhiều và giữ chân yên vị trên sàn nhà.

Thực hiện động tác liên tục trong vòng 1-2 phút, kiên trì thực hiện 4 lần/ngày để giúp mỡ thừa giảm nhanh chóng. Khi đã quen với bài tập, bạn có thể tăng thời gian luyện tập lên 2-3 phút mỗi lần. Chỉ sau 2 tuần, bạn sẽ nhìn thấy vòng eo trở nên thon gọn bất ngờ.

Cách thực hiện động tác này khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2: Nằm đè lên khăn

Không chỉ có tác dụng giảm eo và làm săn chắc cơ bụng, bài tập này còn giảm bớt tình trạng đau nhức lưng do thói quen ngồi nhiều gây ra. Chính vì vậy, chị em văn phòng nên thực hiện bài tập này mỗi ngày.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn nằm ngửa trên sàn, sử dụng một chiếc khăn tắm đã cuộn tròn đặt dưới lưng. Gập đầu gối và tạo thành góc 45 độ, hai tay gập vuông góc giơ qua đầu, đầu và cổ giữ thẳng. Giữ tư thế khoảng 1-2 phút.

Thường xuyên luyện tập sẽ giúp giảm mỡ bụng và điều trị chứng đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Việc lót một chiếc khăn cuộn tròn dưới lưng sẽ giúp chỉnh hình và kéo thẳng xương trở về vị trí ban đầu, từ đó làm giảm bớt các cơn đau lưng hiệu quả. Bên cạnh đó, khi nằm trên khăn thì phần cơ bụng phải căng ra để nâng đỡ lưng, nhờ đó sẽ giúp đánh tan mỡ thừa và thu nhỏ vòng eo nhanh gọn.

Khi mới luyện tập, bạn có thể gặp hiện tượng căng tức, đau nhức cơ bụng... nhưng đừng quá lo vì đây là dấu hiệu cho thấy bài tập đang phát huy tác dụng rất tốt.

Kiên trì thực hiện 2 bài tập kết hợp cùng khăn tắm này, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn, đồng thời giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Chúc bạn thành công!