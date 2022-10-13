Ăn khoai lang buổi sáng - phương pháp giảm cân nhanh như gió cho chị em!

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người ưa thích vì có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành lại rẻ và dễ ăn, dễ chế biến. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g khoai lang có chứa 90kcal, 2g đạm, 7.05g tinh bột, 3.3g chất xơ, 0.15g chất béo, 38mg canxi,…và rất nhiều các khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể.

Nhưng ít ai biết rằng, món khoai lang sẽ có tác dụng thật thần kì khi được ăn đúng lúc. Bí mật này đặc biệt sẽ giúp các chị em hài lòng với cân nặng của mình. Ăn khoai lang buổi sáng giúp giảm cân chính là bí mật đó. Nhưng làm thế nào mà ăn khoai lang buổi sáng giúp giảm cân? Hãy cùng tìm hiểu trong bài báo này nhé.

Bên cạnh đó, khoai lang chứa một lượng lớn chất xơ, có lợi cho tiêu hóa và cân bằng đường huyết. Do vậy, ăn khoai lang giúp cơ thể hấp thu một lượng vừa đủ năng lượng mà vẫn cho cảm giác no.

Chính vì vậy, tuy khoai lang là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lại ít gây béo, tuy có vị ngọt nhưng ít khi gây tăng đường huyết hay tăng cân, ngược lại, lượng đường trong khoai lang sẽ được ngấm từ từ vào máu, giúp cân bằng năng lượng cho cơ thể.

Một điểm có lợi nữa ở khoai lang là khả năng ức chế ung thư ruột kết và trực tràng - các protein trong khoai sẽ làm nhiệm vụ đặc biệt này. Đồng thời, lượng vitamin B6 cao trong khoai giúp giảm các bệnh lý liên quan đến xơ vữa động mạch vành, nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não.

Ngoài ra, các vi chất (đặc biệt là beta-caroten) cùng khoáng chất trong khoai lang còn giúp bù đắp một lượng lớn khoáng chất cho cơ thể và giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn. Do vậy, ăn khoai lang, đặc biệt là ăn sáng bằng khoai lang vừa giúp giảm cân, vừa giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Mà đâu chỉ có thế, việc bổ sung khoai lang mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn thay đổi ra sau: ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin A, giảm căng thẳng, kiểm soát bệnh đái tháo đường, chống viêm, tăng cường trí nhớ, cải thiện tóc và da, tăng khả năng sinh sản và cải thiện thị lực hiệu quả... quả xứng danh siêu thực phẩm dễ tìm phải không nào, các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn nguyên liệu dinh dưỡng này nhé!

Lý do ăn khoai lang buổi sáng giúp giảm cân

Ăn khoai lang buổi sáng có giảm cân không? Tại sao ăn khoai lang buổi sáng lại giảm cân? Câu trả lời đơn giản là vì khi ăn khoai lang buổi sáng, lượng calo cơ thể nhận được sẽ ít hơn, trong khi đó còn thu được dưỡng chất tốt.

Ăn khoai lang buổi sáng giúp chị em giảm cân hiệu quả và an toàn!

Cụ thể, cơ thể chúng ta là một tạo vật kì diệu, nó có khả năng tự cân bằng. Cơ chế tiêu hóa của con người cũng thế. Lợi dụng sự tự cân bằng này sẽ giúp chúng ta giảm cân theo ý muốn. Vào buổi sáng, cơ thể mới tỉnh dậy, bạn sẽ cần nạp một lượng lớn thức ăn để duy trì hoạt động, vì bữa sáng chính là bữa quan trọng nhất trong ngày. Có câu: “Sáng vua, trưa hoàng tử, tối bù nhìn” để nói về tầm quan trọng của các bữa ăn.

Ăn khoai lang buổi sáng giúp giảm cân là vì thế, khoai lang tuy có nhiều dinh dưỡng nhưng lại hơi khó tiêu, có thể gây đầy bụng, ợ hơi. Ăn khoai lang vào buổi sáng, cơ thể chỉ được cung cấp một lượng vừa đủ năng lượng để duy trì các hoạt động. Kèm với đó là một lượng lớn các dinh dưỡng mà đã kể ra ở trên. Như vậy, tới trưa, bụng vẫn còn đầy, ăn ít đi thì sẽ ít năng lượng hơn. Hết năng lượng của thức ăn, cơ thể sẽ lấy ra các năng lượng dự trữ từ các mô mỡ thừa. Đó chính là bí mật ăn khoai lang buổi sáng giúp giảm cân đó bạn.

Cơ chế này đơn giản rút gọn lại là: cung cấp ít calo, nhưng lại đủ dưỡng chất cũng như mang lại cảm giác no bụng, từ đó khiến cơ thể phải tự động tiêu thụ các nguồn năng lượng dư thừa trong cơ thể để cơ thể hoạt động bình thường.

Ngoài ra, khi chọn khoai lang làm thực đơn bữa sáng, bạn còn nhận được những lợi ích tuyệt vời từ khoai lang nữa là: Thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở ruột và ngăn ngừa táo bón, cải thiện tâm trạng.

Mẹo chọn mua khoai lang tươi ngon, không bị sượng

Không nên chọn những củ khoai lang bị rỗ, màu đen hoặc quá mềm!

- Bạn nên chọn mua những củ khoai có dáng tròn lẳn hoặc thuôn dài, không có eo, hõm và bóp nhẹ thì thấy không quá cứng. Đây là những dấu hiệu cho thấy đây là những củ khoai chất lượng, giàu dinh dưỡng, rất thích hợp cho thực đơn giảm cân khoa học của chị em.

- Ngược lại, tránh chọn mua những củ khoai bị rỗ, có màu đen và quá mềm, vì đây là những củ khoai đã hư hoặc bị hà (khoai sượng). Đồng thời cũng không nên chọn củ quá nhỏ, dài, có eo hay hõm, vì sẽ có nhiều xơ, thành phần dinh dưỡng cũng không bằng.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin bằng phương pháp ăn khoai lang vào buổi sáng để giảm cân. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, các chị em sẽ áp dụng được phương pháp giảm cân tự nhiên, an toàn và khoa học này nhé! Hãy kiên trì áp dụng, chẳng mấy chốc mà các chị em sẽ lấy lại được vóc dáng thon gọn, săn chắc, khiến bao người thèm muốn đâu nhé! Chúc các chị em nhanh thành công nhé!