Những ý tưởng tuyệt vời cho các ông bố nhân Ngày của Mẹ

Chắc chắc một nửa của bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời trong Ngày của Mẹ đầy ý nghĩa này với những gợi ý nho nhỏ dưới đây.

Tạp chí Parents đã đưa ra những gợi ý “hay ho” dành cho các ông bố nhằm thể hiện sự nâng niu, trân trọng đến mẹ của các con mình trong ngày đặc biệt. Những ý tưởng hay ho cho bố nhân Ngày của Mẹ Spa tại nhà cho mẹ Ngày của Mẹ, bố hãy chuẩn bị một không gian spa tại nhà cho mẹ thư giãn - Ảnh minh họa: Internet Bố hãy chuẩn bị một ít nến, âm nhạc và hãy trông bọn trẻ để mẹ có khoảng thời gian tận hưởng những phút giây thảnh thơi trong bồn tắm ngay tại nhà. Món quà nhỏ này sẽ giúp mẹ thư giãn sau những giờ tất bận công việc, gia đình.

Chuẩn bị bữa ăn tối dưới ánh nến Bữa tối lung linh dưới ánh nến trong Ngày của Mẹ sẽ làm một nửa thế giới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Trong ngày đặc biệt này, bố hãy vào bếp, tự tay chuẩn bị cho mẹ một bữa ăn tươm tất. Hành động này của bố sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt mẹ. Bố sẽ khiến mẹ nhớ lại những ngày bố đang theo đuổi mẹ. Nếu bố không biết cách chế biến các món ăn, hãy nhờ tìm kiếm công thức trên mạng internet. Tự tay cắm một bình hoa đủ màu sắc Bình hoa đủ sắc màu sẽ khiến không gian ngày lễ của bố và mẹ thêm sống động - Ảnh minh họa: Internet Đừng theo lối truyền thống với hoa hồng đỏ điểm xuyến vài nhành hoa bi. Thay vào đó, bố hãy sáng tạo nên một bình hoa nhiều màu sắc. Có thể là chục đóa hồng xen lẫn những bông calla trắng để món quà của bố dành cho mẹ trở nên sáng tạo hơn. Nếu cảm thấy khó khăn, bố có thể nhờ người bán hoa trợ giúp.

Một bữa trưa với những người bạn của mẹ Bữa trưa cho mẹ và những người bạn thân trong ngày đặc biệt sẽ làm mẹ vui vẻ cả ngày - Ảnh minh họa: Internet Bố hãy làm mẹ ngạc nhiên bằng một bữa trưa đầy ý nghĩa. Hãy liên minh với những người chồng bạn của mẹ, trông con và giúp mẹ cùng những người bạn gái có một bữa trưa vui vẻ. Mẹ sẽ cảm thấy thật mãn nguyện khi thưởng thức bữa trưa thú vị này. Lên kế hoạch đi du lịch đến nơi mà mẹ thích Vì ngày của mẹ rơi vào cuối tuần nên chắc hẳn cả gia đình sẽ có thời gian cùng nhau đi du lịch đến nơi mẹ thích, hoặc bố và mẹ có thể đến nơi lần đầu gặp nhau cũng là món quà ý nghĩa cho ngày của mẹ. Ảnh minh họa: Internet Không cần quá lớn lao, bố chỉ cần thực hiện những ý tưởng giản đơn này trong Ngày của Mẹ để bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng, nâng niu đến người phụ nữ của mình!

Ngày của Mẹ 2021 là ngày nào và nguồn gốc từ đâu? Ngày của Mẹ năm 2021 cũng tương tự như Ngày của Mẹ trong các năm khác. Đó là nó vẫn được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 - tức là ngày 9/5 tới.

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