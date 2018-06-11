Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân chuẩn nhất gia chủ nên biết

Lễ tết 11/06/2018 09:35

Sắm lễ cúng Tết Đoan Ngọ trong nhà đừng quên chuẩn bị cả lễ vật cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân với bài khấn cúng ngắn gọn, đủ ý dưới đây để cảm tạ thần linh.

Nghi lễ cúng Tết Đoan Ngọ không chỉ là dâng đồ lễ cúng lên ban thờ tổ tiên mà các gia đình cũng nên chuẩn bị bày lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân để bày tỏ lòng nhớ ơn đến thần linh, trời đất đã phù hộ để mùa màng năm qua bội thu, sức khỏe tốt để có thể lao động hưởng thành quả hôm nay.

Lễ cúng Tết Đoan Ngọ gồm những gì và phải chuẩn bị sao cho chu toàn? Các gia đình có thể tham khảo những hướng dẫn chuẩn mực trong bài viết này.

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Lễ cúng Tết Đoan Ngọ đừng quên bày biện mâm cỗ ngoài sân - Ảnh: Internet

Sắm lễ cúng Tết Đoan Ngọ

Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân cũng giống với trong nhà, có chăng cần thêm một bát gạo và một bát muối nữa.

Bày mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân cần đặt mâm lên một chiếc bàn cao, sạch sẽ. Khu vực quanh mâm cúng cũng phải được quét dọn tươm tất.

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Dọn dẹp sân vườn tươm tất để cúng Tết Đoan Ngọ cho chu đáo - Ảnh: Internet

Mua đồ lễ cúng Tết Đoan Ngọ, gia đình nên chuẩn bị đầy đủ những đồ lễ sau:

- Hương, vàng mã

- 1 bông hoa tươi cắm vào lọ đơn

- Muối, gạo để vào 2 bát riêng

- Cơm rượu nếp

- 1 cốc rượu

- Hoa quả đầu mùa: mận, vải

- 1 đĩa xôi

- Bánh tro

Thời điểm cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân

Thời điểm khấn cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân hay trong nhà cũng đều nên được tiến hành vào giờ Ngọ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Đây là thời gian vạn vật hội tụ hỏa khí lên tới đỉnh điểm, cúng vào giờ này là tốt nhất và đúng theo ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ (Đoan dịch là bắt đầu; Ngọ dịch là giữa trưa), bắt đầu mọi việc vào giữa trưa.

Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất 

Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 là thời điểm người nông dân cảm tạ trời đất ban cho mùa màng bội thu. Việc khấn cúng vào Tết Đoan Ngọ là dịp để người nông dân xua đuổi sâu bọ phá hoại mùa màng, cầu mong sức khỏe, tránh xa mọi bệnh tật.

Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân chuẩn nhất gia chủ nên biết - Ảnh 3

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân cũng bày biện đủ đầy như cúng tại ban thờ gia tiên - Ảnh: Internet

Khi cúng gia tiên trong nhà ngày Tết Đoan Ngọ, gia đình cũng không nên quên việc bày biện mâm cỗ cúng các vị thần ở ngoài trời. Dưới đây là bài khấn cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân các gia đình có thể tham khảo:

Con Nam mô A Di Đà Phật! (đọc lặp lại 3 lần)

Con xin kính lạy:

- Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Lạy ngài Đông trù tư mệnh táo phủ thần quân.

- Lạy Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

- Con lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

- Lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

- Và các Tôn thần cai quản ở trong khu vực đất này.

Hôm nay là ngày mồng 5 tháng 5 năm Mậu Tuất (2018)

Tín chủ con là: ..................... Năm nay ..... tuổi. Ngụ tại:.........................

Nhân ngày Tết Đoan Ngọ, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả và các sản vật cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

- Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

- Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

- Ngài Đông trù tư mệnh táo phủ Thần quân.

- Ngài Bản gia Thổ địa long mạch Tôn thần.

- Và các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản ở trong khu vực đất này.

Con cúi xin các Ngài thương xót tín chủ mà giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Cúi xin các Ngài phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Cầu cho người người được bình an, tám tiết hưởng vinh khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành con cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

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