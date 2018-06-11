Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân chuẩn nhất gia chủ nên biết

Lễ cúng Tết Đoan Ngọ gồm những gì và phải chuẩn bị sao cho chu toàn? Các gia đình có thể tham khảo những hướng dẫn chuẩn mực trong bài viết này.

Nghi lễ cúng Tết Đoan Ngọ không chỉ là dâng đồ lễ cúng lên ban thờ tổ tiên mà các gia đình cũng nên chuẩn bị bày lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân để bày tỏ lòng nhớ ơn đến thần linh, trời đất đã phù hộ để mùa màng năm qua bội thu, sức khỏe tốt để có thể lao động hưởng thành quả hôm nay.

Sắm lễ cúng Tết Đoan Ngọ

Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân cũng giống với trong nhà, có chăng cần thêm một bát gạo và một bát muối nữa.

Bày mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân cần đặt mâm lên một chiếc bàn cao, sạch sẽ. Khu vực quanh mâm cúng cũng phải được quét dọn tươm tất.

Dọn dẹp sân vườn tươm tất để cúng Tết Đoan Ngọ cho chu đáo - Ảnh: Internet

Mua đồ lễ cúng Tết Đoan Ngọ, gia đình nên chuẩn bị đầy đủ những đồ lễ sau:

- Hương, vàng mã

- 1 bông hoa tươi cắm vào lọ đơn

- Muối, gạo để vào 2 bát riêng

- Cơm rượu nếp

- 1 cốc rượu

- Hoa quả đầu mùa: mận, vải

- 1 đĩa xôi

- Bánh tro

Thời điểm cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân

Thời điểm khấn cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân hay trong nhà cũng đều nên được tiến hành vào giờ Ngọ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Đây là thời gian vạn vật hội tụ hỏa khí lên tới đỉnh điểm, cúng vào giờ này là tốt nhất và đúng theo ý nghĩa của ngày Tết Đoan Ngọ (Đoan dịch là bắt đầu; Ngọ dịch là giữa trưa), bắt đầu mọi việc vào giữa trưa.

Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất

Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 là thời điểm người nông dân cảm tạ trời đất ban cho mùa màng bội thu. Việc khấn cúng vào Tết Đoan Ngọ là dịp để người nông dân xua đuổi sâu bọ phá hoại mùa màng, cầu mong sức khỏe, tránh xa mọi bệnh tật.

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân cũng bày biện đủ đầy như cúng tại ban thờ gia tiên - Ảnh: Internet

Khi cúng gia tiên trong nhà ngày Tết Đoan Ngọ, gia đình cũng không nên quên việc bày biện mâm cỗ cúng các vị thần ở ngoài trời. Dưới đây là bài khấn cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân các gia đình có thể tham khảo: