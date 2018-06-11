Bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 chuẩn nhất

Bài cúng Tết Đoan Ngọ khấn cúng gia tiên, thần tài, thổ công, chư vị thần linh ngày Tết Đoan Ngọ ngoài lòng thành kính dâng lễ cũng cần phải có một bài văn cúng chỉn chu, mạch lạc, trình bày rõ ràng. Văn khấn cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 không cần phải quá cầu kỳ hay dài dòng, chỉ cần đủ ý và đúng là được.

Sau khi gia chủ xếp đủ mâm lễ cúng lên ban thờ, thắp 3 nén hương, rót đầy 3 chén nước thì có thể bắt đầu tiến hành đọc văn khấn cúng trước tổ tiên, thần linh. Lưu ý khi đọc văn khấn cúng phải chuẩn bị quần áo gọn gàng, chỉn chu, sạch sẽ.

Khấn cúng gia tiên Tết Đoan Ngọ nên đọc theo văn để trình bày cho chỉn chu, mạch lạc - Ảnh: Internet

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ phải chuẩn bị đủ đầy - Ảnh: Internet

Muốn cúng tổ tiên trong nhà thì phải tiến hành khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo đúng nghi thức. Do đó, với bài văn khấn nôm này, ngoài dịp Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5, gia chủ có thể áp dụng với các dịp lễ tết khác như Tết Hàn thực mồng 3 tháng 3, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên Tiêu, ngày Rằm hoặc mồng một,...

Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ không cần quá cầu kỳ, dài dòng, chỉ cần lưu ý làm đúng theo nghi thức - Ảnh: Internet

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Bài văn khấn nôm cúng ngày Tết Đoan Ngọ

Dưới đây là bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất mới cập nhật năm 2018 để mọi gia đình có thể tham khảo: