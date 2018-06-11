Bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 chuẩn nhất

Ngày Tết Đoan Ngọ không thể thiếu bài văn khấn cúng gia tiên, thần linh bày tỏ lòng thành. Dưới đây là bài văn khấn cúng ngày Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất cho mọi gia đình.
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Sửa soạn khấn cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5
Bài cúng Tết Đoan Ngọ khấn cúng gia tiên, thần tài, thổ công, chư vị thần linh ngày Tết Đoan Ngọ ngoài lòng thành kính dâng lễ cũng cần phải có một bài văn cúng chỉn chu, mạch lạc, trình bày rõ ràng. Văn khấn cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 không cần phải quá cầu kỳ hay dài dòng, chỉ cần đủ ý và đúng là được.
Khấn cúng gia tiên Tết Đoan Ngọ nên đọc theo văn để trình bày cho chỉn chu, mạch lạc - Ảnh: Internet
Sau khi gia chủ xếp đủ mâm lễ cúng lên ban thờ, thắp 3 nén hương, rót đầy 3 chén nước thì có thể bắt đầu tiến hành đọc văn khấn cúng trước tổ tiên, thần linh. Lưu ý khi đọc văn khấn cúng phải chuẩn bị quần áo gọn gàng, chỉn chu, sạch sẽ.
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ phải chuẩn bị đủ đầy - Ảnh: Internet
Muốn cúng tổ tiên trong nhà thì phải tiến hành khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo đúng nghi thức. Do đó, với bài văn khấn nôm này, ngoài dịp Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5, gia chủ có thể áp dụng với các dịp lễ tết khác như Tết Hàn thực mồng 3 tháng 3, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên Tiêu, ngày Rằm hoặc mồng một,...
Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ không cần quá cầu kỳ, dài dòng, chỉ cần lưu ý làm đúng theo nghi thức - Ảnh: Internet
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Bài văn khấn nôm cúng ngày Tết Đoan Ngọ
Dưới đây là bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất mới cập nhật năm 2018 để mọi gia đình có thể tham khảo:
Con Nam mô A Di Đà Phật! (lặp lại 3 lần)
Con xin kính lạy:
- Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Kính lạy Ngài Bản cảnh Thành hoàng, lạy ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng với chư vị Tôn thần.
- Kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, Chư vị Hương linh (nếu cha mẹ còn sống thì đọc thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).
Tín chủ chúng con là:.............................. Năm nay .... tuổi. Ngụ tại:.........................
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất (2018)
Gặp tiết Đoan Ngọ, tín chủ con cảm nghĩ thâm ân trời đất chư vị tôn thần; nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, hôm nay, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả để dâng lên trước án.
Chúng con xin kính mời:
- Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
- Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa.
- Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.
Cúi xin giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con xin kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại trong dòng họ, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành chúng con mà thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, tiền chủ hậu ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con được thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Cúi xin phù hộ cho bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo!