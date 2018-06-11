Bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 chuẩn nhất

Lễ tết 11/06/2018 09:28

Ngày Tết Đoan Ngọ không thể thiếu bài văn khấn cúng gia tiên, thần linh bày tỏ lòng thành. Dưới đây là bài văn khấn cúng ngày Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất cho mọi gia đình.

Sửa soạn khấn cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5

Bài cúng Tết Đoan Ngọ khấn cúng gia tiên, thần tài, thổ công, chư vị thần linh ngày Tết Đoan Ngọ ngoài lòng thành kính dâng lễ cũng cần phải có một bài văn cúng chỉn chu, mạch lạc, trình bày rõ ràng. Văn khấn cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 không cần phải quá cầu kỳ hay dài dòng, chỉ cần đủ ý và đúng là được.

Bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 chuẩn nhất - Ảnh 1

Khấn cúng gia tiên Tết Đoan Ngọ nên đọc theo văn để trình bày cho chỉn chu, mạch lạc - Ảnh: Internet

Sau khi gia chủ xếp đủ mâm lễ cúng lên ban thờ, thắp 3 nén hương, rót đầy 3 chén nước thì có thể bắt đầu tiến hành đọc văn khấn cúng trước tổ tiên, thần linh. Lưu ý khi đọc văn khấn cúng phải chuẩn bị quần áo gọn gàng, chỉn chu, sạch sẽ.

Bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 chuẩn nhất - Ảnh 2

Mâm cúng Tết Đoan Ngọ phải chuẩn bị đủ đầy - Ảnh: Internet

Muốn cúng tổ tiên trong nhà thì phải tiến hành khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo đúng nghi thức. Do đó, với bài văn khấn nôm này, ngoài dịp Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5, gia chủ có thể áp dụng với các dịp lễ tết khác như Tết Hàn thực mồng 3 tháng 3, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên Tiêu, ngày Rằm hoặc mồng một,...

Bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 chuẩn nhất - Ảnh 3

Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ không cần quá cầu kỳ, dài dòng, chỉ cần lưu ý làm đúng theo nghi thức - Ảnh: Internet

>>> Xem thêm:

- Bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ ngoài sân chuẩn nhất gia chủ nên biết

- Mua đồ sửa soạn mâm cúng thắp hương chuẩn nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ

Bài văn khấn nôm cúng ngày Tết Đoan Ngọ

Dưới đây là bài văn khấn nôm cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất mới cập nhật năm 2018 để mọi gia đình có thể tham khảo:

Con Nam mô A Di Đà Phật! (lặp lại 3 lần)

Con xin kính lạy:

- Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Kính lạy Ngài Bản cảnh Thành hoàng, lạy ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng với chư vị Tôn thần.

- Kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, Chư vị Hương linh (nếu cha mẹ còn sống thì đọc thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ chúng con là:.............................. Năm nay .... tuổi. Ngụ tại:.........................

Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất (2018)

Gặp tiết Đoan Ngọ, tín chủ con cảm nghĩ thâm ân trời đất chư vị tôn thần; nhớ đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, hôm nay, chúng con sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả để dâng lên trước án.

Chúng con xin kính mời:

- Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

- Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa.

- Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con xin kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại trong dòng họ, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành chúng con mà thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, tiền chủ hậu ở trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con được thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Cúi xin phù hộ cho bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh tại nhà các gia chủ cần biết

Bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh tại nhà các gia chủ cần biết

Vào ngày Tết Thanh Minh, nhiều người thường chuẩn bị đồ cúng với mong muốn được tổ tiên giúp đỡ, phù hộ cho một năm làm ăn tấn tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bài văn khấn cúng Tết Thanh Minh tại nhà khác với cúng ngoài mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tết đoan ngọ Bài văn khấn bài cúng tết đoan ngọ

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày