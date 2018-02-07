Bài văn khấn ông Công, ông Táo chuẩn mang lại nhiều may mắn không phải nhà nào cũng biết

Tâm linh - Tử vi 07/02/2018 16:32

Sau đây là bài văn khấn chuẩn để cúng ông Công, ông Táo vào 23 tháng Chạp, bạn nên biết để gia đình thịnh vượng, tài lộc may mắn lũ lượt kéo về.

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm là thời điểm để cúng ông Táo về trời. Đây là phong tục truyền thống của Việt Nam bày tỏ sự tri ân các vị thần quanh năm cai quản gian bếp của mỗi gia đình. Theo tín ngưỡng dân gian, ông Táo sẽ cưỡi cá chép bay về trời tâu với Ngọc Hoàng về những chuyện xảy ra trong suốt một năm vừa qua.

Ông Táo quanh năm ở bên bếp núc nhưng biết hết những chuyện tốt xấu, cách cư xử của gia đình trong năm đó. Người Việt thường có xu hướng cúng một bữa rất thịnh soạn với mong muốn ông Táo sẽ báo cáo những điều tốt đẹp lên Ngọc Hoàng. Trước khi cúng kiếng, bạn nên chuẩn bị đầy đủ lễ vật như: mũ ông Công, ông Táo (3 chiếc), hương, đèn nến, lọ hoa tươi, đĩa ngũ quả tươi, đồ vàng mã, một số thỏi vàng bằng giấy. Và việc khấn vái trong lúc cúng kiếng vô cùng quan trọng. Bạn nên biết bài văn khấn này để gia đình may mắn và ấm no suốt một năm.

Bài văn khấn ông Công, ông Táo chuẩn mang lại nhiều may mắn không phải nhà nào cũng biết - Ảnh 1
Không phải ai cũng biết bài văn khấn ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp - Ảnh minh họa: Internet

Bài văn khấn ông Công, ông Táo vào 23 tháng Chạp

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Tín chủ (chúng) con là: ……………

Ngụ tại:…………

Hôm nay ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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