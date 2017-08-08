Uống ly nước này mỗi ngày, vòng 1 phẳng như 'bức tường' cũng hóa căng tròn không cần bơm độn

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/08/2017 17:51

Ngoài công dụng làm đẹp da, uống nước bột sắn dây mỗi ngày còn giúp phụ nữ cải thiện vòng 1 vô cùng hiệu quả. Hãy áp dụng ngay để nhận kết quả tuyệt vời.

Trong y học, bột sắn dây có khả năng thanh lọc cơ thể, giải độc tố, cải thiện tuần hoàn máu, hạ huyết áp.

Ngoài ra, loại bột này còn có một công dụng được nhiều phụ nữ yêu thích đó là tăng kích thước vòng 1. Bột sắn dây chứa hàm lượng cao protein và chất lexithin đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất estrogen – nội tiết tố nữ. Đây chính là nguyên nhân giúp ngực căng tròn đầy quyến rũ.

Uống ly nước này mỗi ngày, vòng 1 phẳng như 'bức tường' cũng hóa căng tròn không cần bơm độn - Ảnh 1
Uống bột sắn dây thường xuyên vừa giúp tăng vòng 1 vừa dưỡng da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Mỗi ngày hãy bổ sung 1 ly nước sắn dây theo công thức dưới đây để sở hữu vòng ngực đáng mơ ước.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 250ml nước lọc

- Nửa quả chanh

Uống ly nước này mỗi ngày, vòng 1 phẳng như 'bức tường' cũng hóa căng tròn không cần bơm độn - Ảnh 2
Công thức nước uống tăng vòng 1 với bột sắn dây và chanh - Ảnh: Internet

Cách làm:

Cho bột sắn dây vào ly nước rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi bột hòa tan hết. Sau đó, vắt nước cốt chanh vào rồi trộn đều một lần nữa là bạn đã có ngay một ly nước vô cùng bổ dưỡng. 

Uống ly nước này mỗi ngày, vòng 1 phẳng như 'bức tường' cũng hóa căng tròn không cần bơm độn - Ảnh 3
Uống bột sắn dây mỗi ngày còn giúp điều hòa khí huyết, thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Nên uống ly nước này mỗi ngày vào bất cứ lúc nào bạn thích, đặc biệt là những ngày sau kì kinh nguyệt để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Uống ly nước này mỗi ngày, vòng 1 phẳng như 'bức tường' cũng hóa căng tròn không cần bơm độn - Ảnh 4
Kiên trì áp dụng phương pháp này sau 7 ngày, kích thước vòng 1 sẽ thay đổi đáng kinh ngạc - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

-  Mỗi ngày chỉ nên uống 1 ly nước sắn dây theo công thức này. 

- Bạn có thể thêm mật ong, đá viên vào nước sắn dây để tạo cảm giác dễ uống.

- Nếu bạn muốn giảm cân, hãy uống nước sắn dây vào buổi sáng khi bụng đói.

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