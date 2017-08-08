Uống ly nước này mỗi ngày, vòng 1 phẳng như 'bức tường' cũng hóa căng tròn không cần bơm độn

Ngoài ra, loại bột này còn có một công dụng được nhiều phụ nữ yêu thích đó là tăng kích thước vòng 1. Bột sắn dây chứa hàm lượng cao protein và chất lexithin đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất estrogen – nội tiết tố nữ. Đây chính là nguyên nhân giúp ngực căng tròn đầy quyến rũ.

Mỗi ngày hãy bổ sung 1 ly nước sắn dây theo công thức dưới đây để sở hữu vòng ngực đáng mơ ước.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 250ml nước lọc

- Nửa quả chanh

Cách làm:

Cho bột sắn dây vào ly nước rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi bột hòa tan hết. Sau đó, vắt nước cốt chanh vào rồi trộn đều một lần nữa là bạn đã có ngay một ly nước vô cùng bổ dưỡng.

Cách sử dụng:

Nên uống ly nước này mỗi ngày vào bất cứ lúc nào bạn thích, đặc biệt là những ngày sau kì kinh nguyệt để đạt được hiệu quả tốt hơn.

*Lưu ý:

- Mỗi ngày chỉ nên uống 1 ly nước sắn dây theo công thức này.

- Bạn có thể thêm mật ong, đá viên vào nước sắn dây để tạo cảm giác dễ uống.

- Nếu bạn muốn giảm cân, hãy uống nước sắn dây vào buổi sáng khi bụng đói.