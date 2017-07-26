Nếu bạn muốn giảm 7kg trong vòng 1 tuần, hãy dùng đậu đen theo 3 cách này

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/07/2017 23:33

3 món ăn từ đậu đen dưới đây sẽ giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện kham khổ.

Với hàm lượng anthocyanin dồi dào, đậu đen được xem là “thần dược” có khả năng đốt cháy mỡ thừa vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, các dưỡng chất, vitamin trong loại đậu này còn giúp làn da trở nên mềm mịn, không xuất hiện vết rạn sau khi giảm cân.

Dưới đây là 3 cách chế biến đậu đen giúp cơ thể giảm cân trong vòng 1 tuần, bạn nên thử ngay.

1. Nước đậu đen

Nguyên liệu cần có:

- 300gr đậu đen

- 1,5 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Sau khi ngâm đậu đen với nước muối pha loãng khoảng 10 phút thì vớt ra để ráo. Cho nước lọc và đậu đã qua sơ chế vào nồi, đun sôi khoảng 10 phút. Tiếp tục ninh hỗn hợp trong khoảng 8 phút nữa thì tắt bếp. Sau đó, lọc lấy phần nước đậu cho vào bình thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng mỗi ngày.

Nếu bạn muốn giảm 7kg trong vòng 1 tuần, hãy dùng đậu đen theo 3 cách này - Ảnh 1
Nước đậu đen có khả năng giảm mỡ thừa toàn thân vô cùng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Bạn nên uống 1 ly nước đậu đen trước 3 bữa ăn chính khoảng 25 - 30 phút. Kiên trì áp dụng trong vòng 1 tuần, lượng mỡ thừa toàn thân sẽ giảm đi đáng kể.

Nếu bạn muốn giảm 7kg trong vòng 1 tuần, hãy dùng đậu đen theo 3 cách này - Ảnh 2
Uống nước đậu đen trước 3 bữa ăn chính khoảng 30 phút để đạt được hiệu quả giảm cân tối ưu - Ảnh: Internet

* Lưu ý: Không thêm đường vào khi uống.

2. Chè đậu đen

Nguyên liệu cần có:

- 100gr đậu đen

- 1 lít nước lọc

Cách thực hiện:

Cho đậu đen và nước lọc vào nồi rồi đun sôi khoảng 5 phút. Sau đó, hạ nhỏ lửa và ninh đến khi hạt đậu mềm nhừ thì tắt bếp. 

Cách sử dụng:

Bạn nên ăn một bát nhỏ chè đậu đen không đường này vào mỗi buổi sáng khi bụng đói. Với lượng chất xơ dồi dào, món ăn này sẽ giúp tăng cường trao đổi chất, đào thải mỡ thừa vô cùng nhanh chóng.

Nếu bạn muốn giảm 7kg trong vòng 1 tuần, hãy dùng đậu đen theo 3 cách này - Ảnh 3
Ăn chè đậu đen không đường mỗi ngày giúp tăng cường trao đổi chất, đẩy mạnh đào thải mỡ thừa - Ảnh: Internet

3. Cháo đậu đen và gạo lứt

Nguyên liệu cần có:

- 100gr đậu đen

- 100gr gạo lứt

- Nước lọc

Nếu bạn muốn giảm 7kg trong vòng 1 tuần, hãy dùng đậu đen theo 3 cách này - Ảnh 4
Gạo lứt và đậu đen đều là nguyên liệu có khả năng giảm cân tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Nên ngâm đậu đen với nước muối ấm pha loãng khoảng 10 phút trước khi chế biến để loại sạch bụi bẩn và giúp hạt đậu nhanh mềm hơn. Sau đó, cho đậu đen, gạo lứt và nước lọc vào nồi, ninh nhỏ lửa đến khi các nguyên liệu mềm nhừ thì tắt bếp. 

Cách sử dụng:

Nên ăn cháo đậu đen và gạo lứt này thay cơm mỗi ngày, sau 1 tuần bạn có thể giảm tối đa 7kg mà không cần nhịn ăn kham khỗ.

Nếu bạn muốn giảm 7kg trong vòng 1 tuần, hãy dùng đậu đen theo 3 cách này - Ảnh 5
Nên ăn cháo đậu đen và gạo lứt thay cơm để tăng hiệu quả của quá trình giảm cân - Ảnh: Internet

Tóc bạc sớm, khô xơ cỡ nào cũng đen nhánh, suôn mượt trở lại chỉ với 1 nắm đậu đen và 1 quả khế chua

Tóc bạc sớm, khô xơ cỡ nào cũng đen nhánh, suôn mượt trở lại chỉ với 1 nắm đậu đen và 1 quả khế chua

Biến tóc bạc thành tóc đen, tóc khô xơ gãy rụng trở nên mềm mượt tự nhiên nếu bạn áp dụng 1 trong 2 công thức dưới đây.

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