Uống 1 ly nước nghệ mỗi tối đã tốt, thêm thứ này vào còn tăng hiệu quả lên gấp 10, da trắng bóc, dáng 'bốc lửa'

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/11/2017 14:04

Như bạn đã biết, uống 1 ly nước nghệ ấm mỗi tối trước khi đi ngủ vô cùng có lợi cho làn da và vóc dáng. Tuy nhiên, nếu bạn chăm chỉ thêm thứ này vào, hiệu quả đạt được sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Nghệ từ lâu đã nổi tiếng là một loại "thần dược" đối với nhan sắc của phụ nữ. Tùy vào cách áp dụng mà loại củ quen thuộc này sẽ mang đến cho bạn một công dụng khác nhau. Nếu dùng nghệ làm mặt nạ, da sẽ trắng mịn và sạch mụn, thâm nám. Còn nếu bạn uống 1 ly nghệ mật ong mỗi tối theo cách dưới đây, sau 1 tuần làn da sẽ căng bóng không tì vết, đồng thời giảm lượng mỡ thừa đáng kể.

Công thức nước nghệ mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ

- 1 muỗng cà phê mật ong 

- 1 ly nước ấm khoảng 150 - 200ml

Uống 1 ly nước nghệ mỗi tối đã tốt, thêm thứ này vào còn tăng hiệu quả lên gấp 10, da trắng bóc, dáng 'bốc lửa' - Ảnh 1
Nước nghệ mật ong hỗ trợ giảm cân, dưỡng da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Cho tinh bột nghệ vào ly, dùng muỗng tán mịn để tránh tình trạng vón cục khó uống. Sau đó, thêm nước ấm đã chuẩn bị vào, khuấy đều đến khi tinh bột nghệ hòa tan hết trong nước. Tiếp theo, cho mật ong vào, khuấy đều một lần nữa là có thể thưởng thức ngay.

Uống 1 ly nước nghệ mỗi tối đã tốt, thêm thứ này vào còn tăng hiệu quả lên gấp 10, da trắng bóc, dáng 'bốc lửa' - Ảnh 2
Uống nước nghệ mật ong vào buổi tối trước khi đi ngủ là tốt nhất - Ảnh: Internet

Bạn nên uống ly nước nghệ mật ong này vào mỗi tối, tốt nhất là trước khi ngủ 45 - 60 phút để cơ thể hấp thụ dưỡng chất một cách tối ưu. 

Ngoài ra, để tăng thêm hiệu quả giảm cân, bạn có thể thêm một ít nước cốt chanh vào. Bên cạnh đó, uống thêm 1 ly trước bữa ăn sáng 30 phút. 

*Lưu ý:

- Loại nước uống từ nghệ này cực kì tốt đối với những người mắc chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém. 

- Trong quá trình áp dụng phương pháp giảm cân với tinh bột nghệ này, bạn không cần phải ép cơ thể ăn kiêng kham khổ. 

Hiệu quả dưỡng da và giảm cân từ nước nghệ mật ong

*Dưỡng da từ sâu bên trong

Hàm lượng lớn hợp chất curcumin, chất chống oxy hóa, vitamin C, cùng nhiều khoáng chất khác trong nghệ chính là thành phần hỗ trợ nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Các dưỡng chất kể trên tham gia thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, lấp đầy lớp da hư tổn và tạo dựng làn da tươi trẻ, trắng mịn.

Bên cạnh đó, tinh bột nghệ giúp da tăng đề kháng, chống viêm, ngừa khuẩn, từ đó ngăn ngừa mụn, nám, thâm sạm một cách triệt để.

Uống 1 ly nước nghệ mỗi tối đã tốt, thêm thứ này vào còn tăng hiệu quả lên gấp 10, da trắng bóc, dáng 'bốc lửa' - Ảnh 3
Uống nước nghệ mật ong thường xuyên giúp nuôi dưỡng làn da trắng mịn, sạch mụn và thâm nám - Ảnh: Internet

*Giảm cân

Lượng lớn dưỡng chất đa dạng trong củ nghệ tăng cường trao đổi chất, thanh lọc, đào thải độc tố cùng chất béo tồn đọng trong cơ thể ra ngoài một cách nhanh chóng. Do đó, bổ sung nghệ trong một thời gian dài giúp cơ thể tươi trẻ, săn chắc và thon gọn. Ngoài ra, loại nước uống này còn hỗ trợ chuyển đổi chất béo xấu thành năng lượng, ngăn chặn việc hình thành mỡ thừa quanh bụng, đùi, bắp tay, thậm chí là ở vùng mặt.

Uống 1 ly nước nghệ mỗi tối đã tốt, thêm thứ này vào còn tăng hiệu quả lên gấp 10, da trắng bóc, dáng 'bốc lửa' - Ảnh 4
Nước nghệ mật ong còn giúp bạn sở hữu vóc dáng đáng mơ ước - Ảnh: Internet

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