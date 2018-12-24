Tuy là thực phẩm lành mạnh nhưng 5 loại quả này không mang đến tác dụng giảm cân, người đang ăn kiêng nên tránh xa

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/12/2018 14:20

Brightside đã tìm ra 5 loại trái cây không hề mang đến tác dụng giảm cân. Do đó, nếu đang áp dụng chế độ ăn kiêng để lấy lại vóc dáng thon gọn, bạn nên tránh bổ sung chúng.

Khi nhắc đến giảm cân hay giữ vóc dáng, chúng ta thường nghĩ ngay đến trái cây vì đây là nhóm thực phẩm ít calo và tốt cho sức khỏe. Điều này là hợp lý, tuy nhiên, không phải bất cứ loại quả nào cũng làm tăng hiệu quả giảm cân. Thậm chí, nhiều trong số chúng chứa lượng đường lớn, gần như là bằng với sôcôla, vì vậy không thích hợp để thêm vào thực đơn ăn kiêng. 

Cụ thể, Brightside đã đưa ra danh sách gồm 5 loại trái cây không nên ăn khi đang giảm cân dưới đây.

Quả mơ

Tuy là thực phẩm lành mạnh nhưng 5 loại quả này không mang đến tác dụng giảm cân, người đang ăn kiêng nên tránh xa - Ảnh 1
Mơ là một trong những loại quả nhiều calo, không thích hợp với thực đơn giảm cân - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều quả mơ có thể dẫn đến chứng khó tiêu. Loại quả này chứa amygdalin, chất tạo thành hydro xyanua trong dạ dày. Đó là một chất độc mạnh có thể gây buồn nôn, chóng mặt và ngất nếu tiêu thụ số lượng lớn.

Thay vào đó, hãy bổ sung dâu tây. Đây là một trong những thực phẩm phẩm lành mạnh. Loại quả chín mọng này giàu chất xơ, vitamin C, nhiều nước và có ít đường.

Quả lê

Tuy là thực phẩm lành mạnh nhưng 5 loại quả này không mang đến tác dụng giảm cân, người đang ăn kiêng nên tránh xa - Ảnh 2
Lê không tốt cho quá trình tiêu hóa, do đó, không mang đến hiệu quả giảm cân - Ảnh: Brightside

Quả lê có một nhược điểm là có thể làm gián đoạn công việc của ruột vì gây chứng táo bón mạnh.

Thay vào đó, hãy chọn dưa hấu, loại quả chứa nhiều chất xơ, nước nhanh chóng làm bạn no và có tác dụng lợi tiểu. Những quả mọng nước giúp loại bỏ độc tố, chống lại các vấn đề như mụn trứng cá. 

Hơn nữa, dưa hấu là gợi ý tuyệt vời để giải nhiệt khi thời tiết nắng nóng, khôi phục lại sự cân bằng nước, điều này cũng rất quan trọng trong việc duy trì vóc dáng và làn da khỏe đẹp.

Quả bơ

Tuy là thực phẩm lành mạnh nhưng 5 loại quả này không mang đến tác dụng giảm cân, người đang ăn kiêng nên tránh xa - Ảnh 3
Thay vì bơ, hãy chọn các loại quả mọng như việt quất, dâu tằm, cherry... - Ảnh: Brightside

Bơ không phải là sản phẩm bạn nên thêm vào chế độ ăn kiêng. Loại quả này chứa đến 227 calo. 

Ngược lại, nhờ có hàm lượng đường thấp, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, dâu tằm, việt quất sẽ giữ dáng rất tốt. Bên cạnh đó, những loại quả này giúp sản xuất collagen và đốt cháy chất béo dư thừa hữu hiệu.

Quả nho

Tuy là thực phẩm lành mạnh nhưng 5 loại quả này không mang đến tác dụng giảm cân, người đang ăn kiêng nên tránh xa - Ảnh 4
Tuy giàu chất chống oxy hóa nhưng quả nho chứa nhiều đường, không tốt cho vóc dáng và làn da - Ảnh: Brightside

Nho là một trong những loại trái cây tồi tệ cho vóc dáng và sức khỏe tổng thể của bạn. Loại quả này chứa rất nhiều đường, vỏ của chúng khó tiêu hóa, hạt có thể làm tắc ruột và axit sẽ làm hỏng men răng.

Bạn nên thay thế nho bằng táo. Đây là một trong những loại trái cây tốt nhất cho vóc dáng và sức khỏe. Táo không có chất béo và giá trị năng lượng là 60 - 100 calo. Ngoài ra, chúng chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và pectin.

Quả chuối

Tuy là thực phẩm lành mạnh nhưng 5 loại quả này không mang đến tác dụng giảm cân, người đang ăn kiêng nên tránh xa - Ảnh 5
Chuối được tiêu hóa rất chậm khiến quá trình trao đổi chất gián đoạn, không tốt cho việc giảm cân - Ảnh: Brightside

Chuối mặc dù là loại trái cây cung cấp năng lượng và dưỡng chất dồi dào nhất nhưng lại tiêu hóa chậm. Các nhà khoa học gần đây đã tìm thấy một số chất trong loại quả này có khả năng ngăn chặn hoạt động của các tế bào chịu trách nhiệm phân tách chất béo.

Bạn có một lựa chọn tuyệt vời hơn đó là bưởi. Đây là loại quả "số 1" trong cuộc chiến chống lại trọng lượng dư thừa vì tác dụng đốt cháy chất béo cực kỳ mạnh mẽ. Số enzim trong bưởi hoạt động tích cực trong việc xử lý calo. 

Tuy là thực phẩm lành mạnh nhưng 5 loại quả trên lại không mang đến hiệu quả giảm cân. Do đó, nếu đang trong giai đoạn ăn kiêng, lấy lại vóc dáng thon gọn, hãy hạn chế bổ sung chúng.

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