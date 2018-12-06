Chúng ta đang sống trong thế giới có nhịp độ nhanh, vội vã, do đó, không nhiều người có đủ thời gian để áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. Kết quả là, chúng ta vô thức nhồi nhét vào cơ thể các loại thực phẩm gây ra nhiều tác hại, tạo áp lực lên các cơ quan. Chính vì vậy, điều cần thiết lúc này là thải độc và thanh lọc cơ thể với chế độ dinh dưỡng khoa học.

Một điều tuyệt vời là khi cơ thể thanh lọc, quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra trơn tru hơn. Kết quả là lượng chất béo dư thừa cũng bị đào thải giúp vóc dáng bạn thon gọn hơn.