Chúng ta đang sống trong thế giới có nhịp độ nhanh, vội vã, do đó, không nhiều người có đủ thời gian để áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. Kết quả là, chúng ta vô thức nhồi nhét vào cơ thể các loại thực phẩm gây ra nhiều tác hại, tạo áp lực lên các cơ quan. Chính vì vậy, điều cần thiết lúc này là thải độc và thanh lọc cơ thể với chế độ dinh dưỡng khoa học.
Một điều tuyệt vời là khi cơ thể thanh lọc, quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra trơn tru hơn. Kết quả là lượng chất béo dư thừa cũng bị đào thải giúp vóc dáng bạn thon gọn hơn.
Dưới đây là 9 loại thực phẩm có khả năng tăng cường trao đổi chất, kích thích bài trừ độc tố giúp cơ thể thanh lọc, khỏe mạnh, cũng như loại bỏ cân nặng dư thừa.
Hành tây chứa flavonoid giúp sản xuất glutathione, loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ và phù hợp để giải độc gan. Loại chất này kích thích gan tạo ra các enzym giải độc, lọc dư lượng độc hại từ hệ tiêu hóa. Ngoài ra, glutathione sẽ lấy số lượng mỡ thừa ra khỏi các cơ quan, đồng thời chúng có đặc tính kháng khuẩn, chống ký sinh trùng và miễn dịch mạnh mẽ - Ảnh: Brightside
Chăm chỉ bổ sung thường xuyên 9 loại thực phẩm trên, cơ thể sẽ được thanh lọc, sức khỏe được cải thiện, cũng như vóc dáng sẽ trở nên thon gọn hơn.