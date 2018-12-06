Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu

Làm đẹp cùng chuyên gia 06/12/2018 11:15

Brightside đã đưa ra 9 loại thực phẩm có khả năng tăng cường thải độc, thanh lọc và hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà bạn nên bổ sung hàng ngày.

Chúng ta đang sống trong thế giới có nhịp độ nhanh, vội vã, do đó, không nhiều người có đủ thời gian để áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. Kết quả là, chúng ta vô thức nhồi nhét vào cơ thể các loại thực phẩm gây ra nhiều tác hại, tạo áp lực lên các cơ quan. Chính vì vậy, điều cần thiết lúc này là thải độc và thanh lọc cơ thể với chế độ dinh dưỡng khoa học.

Một điều tuyệt vời là khi cơ thể thanh lọc, quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra trơn tru hơn. Kết quả là lượng chất béo dư thừa cũng bị đào thải giúp vóc dáng bạn thon gọn hơn.

Dưới đây là 9 loại thực phẩm có khả năng tăng cường trao đổi chất, kích thích bài trừ độc tố giúp cơ thể thanh lọc, khỏe mạnh, cũng như loại bỏ cân nặng dư thừa.

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 1

Hành tây

Hành tây chứa flavonoid giúp sản xuất glutathione, loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ và phù hợp để giải độc gan. Loại chất này kích thích gan tạo ra các enzym giải độc, lọc dư lượng độc hại từ hệ tiêu hóa. Ngoài ra, glutathione sẽ lấy số lượng mỡ thừa ra khỏi các cơ quan, đồng thời chúng có đặc tính kháng khuẩn, chống ký sinh trùng và miễn dịch mạnh mẽ - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 2

Rau lá xanh đậm

Rau lá xanh đậm giúp cho đường tiêu hóa giải độc. Chất diệp lục có nhiều trong nhóm thực vật này chịu trách nhiệm tiêu thụ ánh sáng trong quá trình quang hợp, tạo ra năng lượng. Bên cạnh đó, chúng có khả năng kết nối các độc tố và gốc tự do để biến chúng thành vật liệu trung tính. Cũng như làm sạch các kim loại nặng tích lũy trong cơ thể chúng ta.

Chất diệp lục cũng có đặc tính chống viêm, chúng kiềm hóa cơ thể để giúp loại bỏ độ axit của dịch cơ thể - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 3

Nước chanh

Trái cây họ cam quýt rất tốt cho hệ tiêu hóa vì chúng chứa đầy vitamin C và giàu chất chống oxy hóa. Những hợp chất mạnh mẽ này kích hoạt các enzym trong gan giúp chuyển đổi độc tố thành dạng hòa tan trong nước và cải thiện hệ tiêu hóa, bài tiết. Điều này có nghĩa rằng tất cả các tác nhân gây hại đều có thể dễ dàng bị cuốn ra khỏi cơ thể - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 4

Các loại hạt

Nếu có thói quen ăn vặt, hãy đảm bảo chúng là những món ăn lành mạnh. Cách tuyệt vời là bạn nên mang theo một túi hạt như hạt hạnh nhân, quả óc chó, hạt lanh, hạt hướng dương.

Bổ sung một lượng hạnh nhân thường xuyên sẽ giúp loại bỏ tất cả các chất béo tích tụ xung quanh gan. Quả óc chó giữ hàm lượng cao arginine axit giúp gan giải độc amoniac. 

Trong khi đó, flaxseeds làm tăng tâm trạng. Chất xơ để giúp loại bỏ độc tố khỏi đường ruột. Các loại hạt còn cung cấp magiê giữ mức huyết áp bình thường, duy trì nhịp tim ổn định và tăng giải phóng chất béo - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 5

Sữa chua

Sữa chua chứa đầy probiotic, chúng cung cấp vi khuẩn khỏe mạnh để củng cố hệ thực vật tự nhiên của đường ruột giúp tiêu hóa ổn định và thúc đẩy phản ứng miễn dịch của cơ thể. Về cơ bản, sữa chua mang vi khuẩn tốt vào ruột của bạn để bắt đầu tiêu hóa và giúp loại bỏ độc tố - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 6

Trà 

Bồ công anh giúp gan giảm căng thẳng và lọc chất độc, chất thải từ máu. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa. Caffein chứa trong trà xanh cung cấp sinh lực, lợi tiểu giúp giảm bớt đầy hơi bằng cách chống lại sự giữ nước - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 7

Gừng

Gừng là thành phần phổ biến làm giảm đầy hơi, giữ cho đại tràng hoạt động bình thường, giải phóng chất thải và độc tố. Loại củ này rất tốt để giảm buồn nôn, tiêu diệt ký sinh trùng. Gừng giúp cải thiện sản xuất axit dạ dày, từ đó, giết chết ký sinh trùng và bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi nhiễm trùng. Loại gia vị này còn thúc đẩy sự trao đổi chất và hỗ trợ chức năng gan - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 8

Cà rốt

Cà rốt giàu glutathione, là một trong những loại rau giải độc mạnh nhất. Loại củ này rất giàu beta-carotene và vitamin A. Cà rốt có lợi ích tim mạch, giúp cải thiện chức năng miễn dịch tổng thể - Ảnh: Brightside

Ăn nhiều 9 loại thực phẩm là 'thánh thải độc' này, cơ thể tự động đốt cháy chất béo, bài trừ tác nhân xấu - Ảnh 9

Dưa leo

Nguồn nước khoáng, dưỡng chất trong dưa leo có khả năng giải độc cơ thể, hỗ trợ đường tiêu hóa và làm sạch gan. Chúng giúp chúng ta giữ ẩm, đây là một loại thực phẩm lợi tiểu tự nhiên, có nghĩa là chúng giúp cơ thể làm sạch độc tố, chất thải ra khỏi máu và ruột - Ảnh: Brightside

Chăm chỉ bổ sung thường xuyên 9 loại thực phẩm trên, cơ thể sẽ được thanh lọc, sức khỏe được cải thiện, cũng như vóc dáng sẽ trở nên thon gọn hơn.

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