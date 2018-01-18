Tự làm rượu vang nho tại nhà rồi uống 1 ly trước khi đi ngủ, điều kỳ diệu sẽ đến sau 1 tuần

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/01/2018 11:41

Uống 1 ly rượu vang nho trước khi đi ngủ là cách tốt nhất để ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong, đồng thời hỗ trợ giảm cân cực kỳ hiệu quả.

Rượu vang nho chứa nguồn dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe và mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp. Do đó, uống loại rượu trái cây này trước khi đi ngủ tương tự như việc bổ sung “thần dược”.

Uống rượu vang trước khi đi ngủ có tác dụng gì?

Tác dụng đầu tiên bạn nhận được là cải thiện hệ tiêu hóa, duy trì sự cân bằng của đường ruột vì trong rượu vang nho chứa lượng vi lợi khuẩn cao.

Rượu vang nho rất giàu Vitamin B, các loại enzyme, axit béo omega-3, omega-6… có khả năng đào thải chất béo giúp giảm cân nhanh chóng và an toàn đối với sức khỏe. Ngoài ra, uống 1 ly rượu vang nho sau bữa ăn 20 phút sẽ hạn chế hấp thụ chất béo xấu, giảm lượng cholesterol trong máu.

Đặc biệt, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong rượu vang nho có khả năng làm chậm lão hóa, duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

Theo nghiên cứu, những người có thói quen uống rượu vang nho đúng cách trước khi đi ngủ sẽ có tuổi thọ cao hơn người bình thường.

Tự làm rượu vang nho tại nhà rồi uống 1 ly trước khi đi ngủ, điều kỳ diệu sẽ đến sau 1 tuần - Ảnh 1
Uống rượu vang nho trước khi đi ngủ mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và nhan sắc - Ảnh: Internet

Cách làm rượu vang nho tại nhà

Nguyên liệu cần có:

- 3 kg nho tươi

- 1 – 1,5 kg đường trắng

Cách thực hiện:

Bước 1: Nho sau khi mua về ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút để loại bỏ thuốc trừ sâu bên ngoài.

Bước 2: Rửa sạch nho với nước lạnh rồi vớt ra rổ cho ráo.

Bước 3: Xếp nho đã loại bỏ cuống vào lọ thủy tinh, cứ khoảng 7 cm nho thì đổ lên một lớp đường. Phần trên cùng để đường nhiều hơn phía dưới, sao cho phủ kín hết nho.

Bước 4: Đậy kín nắp bình thủy tinh, để nơi khô thoáng, tránh ánh nắng khoảng 15 – 20 ngày.

Tự làm rượu vang nho tại nhà rồi uống 1 ly trước khi đi ngủ, điều kỳ diệu sẽ đến sau 1 tuần - Ảnh 2
Uống rượu nho trước khi đi ngủ giúp ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Bước 5: Sau khi nho đã lên men, lọc lấy phần nước cho ra bình thủy tinh mới.

Bước 6: Phần nho còn lại cho vào máy ép lấy nước rồi đổ vào bình vừa rồi.

Bước 7: Bảo quản rượu nho thành phẩm ở nơi khô thoáng, mát mẻ, tốt nhất là trong ngăn mát tủ lạnh.

*Lưu ý:

- Rượu nho giữ càng lâu sẽ có vị càng ngon, thời hạn sử dụng có thể lên đến 10 năm nếu bảo quản tốt.

- Nên chọn giống nho Việt để rượu làm ra có vị chua ngọt.

- Khi uống có thể thêm đá vào để tạo cảm giác dễ uống và kích thích vị giác.

Tự làm rượu vang nho tại nhà rồi uống 1 ly trước khi đi ngủ, điều kỳ diệu sẽ đến sau 1 tuần - Ảnh 3
Thói quen uống rượu vang nho trước khi đi ngủ giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Kiên trì uống 1 ly rượu vang nho trước khi đi ngủ mỗi ngày, sự cải thiện của làn da và vóc dáng sau 1 tuần sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Chúc bạn thành công!

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