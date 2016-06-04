Tự chế toner 2000 đồng, se lỗ chân lông và làm da mát lạnh trong ngày nắng nóng

Toner là một bước chăm sóc da mặt không thể thiếu. Sau đây là cách làm toner mát da mà bạn có thể tận dụng ngay những nguyên liệu có trong bếp.

Toner có những công dụng chủ yếu là se lỗ chân lông, cân bằng da. Tuy nhiên trong mùa nắng nóng cao điểm này, chúng ta cần một loại toner giúp da được giải nhiệt, ngăn ngừa dầu và mụn. 3 nguyên liệu trong công thức là dưa leo, chanh và lá húng lủi. Chanh và dưa leo chứa Vitamin C, E giúp da được thư giãn. Lá húng chứa tinh dầu và chất diệt khuẩn giúp làm se mụn, ngăn mụn đầu đen.

Nguyên liệu:

- 1 quả dưa leo

- Nửa quả chanh

- 1 nắm lá húng lủi (bạc hà)

- Máy xay

- Rây lọc

- Lọ nhỏ

Cách làm:

B1: Dưa leo rửa sạch (không gọt vỏ) cắt miếng nhỏ, thêm 2 muỗng canh nước lọc, cho hết số dưa leo vào máy xay, xay nhuyễn.

B2: Thêm lá húng vào xay tiếp cho nhuyễn mịn.

B3: Lọc hỗn hợp vừa xay qua rây để có nước toner

B4: Vắt thêm vài giọt chanh vào nước vừa lọc

B5: Đổ vào chai và cho vào tủ lạnh dùng trong 2 ngày

B6: Dùng như những toner bình thường sau bước rửa mặt với bông tẩy trang. Đổ toner ra bông và lau khắp mặt, bạn sẽ cảm giác da được làm dịu và mát mẻ rất nhiều.

Toner này rất lành tính nên bạn có thể dùng mọi lúc tùy thích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-dieu-che-toner-co-cong-dung-lam-mat-da-ngay-nang-nong-1-130545.html