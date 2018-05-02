Trộn các nguyên liệu này với nhau có thể tẩy ria mép cực nhanh và siêu hiệu quả

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/05/2018 09:12

Ria mép là nỗi ám ảnh của không ít chị em phụ nữ, đặc biệt là khi mùa hè tới, ánh nắng chói chang làm ria mép càng lộ rõ hơn. Đừng lo vì bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tẩy ria mép nhanh và hiệu quả nhất.

Ưu và nhược điểm của các phương pháp tẩy ria mép

Có nhiều biện pháp tẩy ria mép như waxing, cạo, triệt ria mép,... nhưng ria mép có nhanh hết không và có hiệu quả không thì đối với từng phương pháp lại có ưu và nhược điểm riêng. Waxing có khả năng làm sạch hoàn toàn ria mép ngay lập tức, nhưng những đau đớn nó để lại với vùng da mép nhạy cảm thì thật đáng sợ. Bạn có thể bị đỏ da, nặng hơn là kích ứng, chảy máu khi thực hiện waxing. Đồng thời, da sau khi waxing rất dễ khô tróc vảy, tổn thương và trở nên nhạy cảm hơn.

Trộn các nguyên liệu này với nhau có thể tẩy ria mép cực nhanh và siêu hiệu quả - Ảnh 1

Ria mép là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ - Ảnh: Internet

Cạo ria mép không đem lại giá trị thẩm mỹ cao và lông sẽ mọc lại nhanh hơn. Còn đối với biện pháp triệt lông bằng ánh sáng thì bạn sẽ phải tốn kém một chút về cả thời gian và tiền bạc để tới các spa làm đẹp. Có nhiều cách tẩy ria mép an toàn tại nhà mà bạn nên tham khảo để tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt được hiệu quả và ria mép hầu như không mọc lại nhanh sau khi tẩy.

Dưới đây là cách mà bạn có thể tự làm cho mình một hỗn hợp tẩy ria mép nhanh, hiệu quả và an toàn ngay tại nhà. Cùng bắt đầu thôi!

Cách làm tẩy ria mép tại nhà an toàn

Với các bước tẩy ria mép nhanh và hiệu quả dưới đây, bạn không chỉ loại bỏ được đám ria mép xấu xí mà phần da mép còn được dưỡng trắng tự nhiên và ngăn ngừa ria mép mọc trở lại.

Trộn các nguyên liệu này với nhau có thể tẩy ria mép cực nhanh và siêu hiệu quả - Ảnh 2

Tẩy ria mép bằng phương pháp tự nhiên khá an toàn và tiết kiệm - Ảnh: Internet

Nguyên liệu làm tẩy ria mép tại nhà gồm có:

- Bột gelatin

- Sữa tươi không đường

- Chanh tươi

- Mật ong

Cách làm:

- Trộn 1 thìa bột gelatin cùng với 2 thìa cà phê sữa tươi không đường, khuấy đều hoặc đun cách thủy để bột gelatin tan hoàn toàn

- Thêm 3 giọt nước cốt chanh vào hỗn hợp, axit citric trong chanh có tác dụng loại bỏ dễ dàng những sợi ria mép mà không gây tổn thương cho da, đồng thời vitamin C cũng làm sáng da tự nhiên

- Cuối cùng, thêm vào hỗn hợp khoảng 2 giọt mật ong để tăng khả năng dưỡng ẩm

- Bạn khuấy đều mặt nạ tẩy ria mép rồi thoa một lớp dày lên trên vùng da cần tẩy

- Đặt lên trên hỗn hợp tẩy ria mép 1 miếng giấy dai hoặc 1 miếng vải mỏng

Trộn các nguyên liệu này với nhau có thể tẩy ria mép cực nhanh và siêu hiệu quả - Ảnh 3

Hỗn hợp tẩy ria mép tự làm cực đơn giản - Ảnh: Internet

- Đợi khoảng 10-15 phút cho hỗn hợp khô trên da rồi dùng tay kéo nhanh và mạnh miếng vải trên mép ra ngược chiều lông mọc

- Rửa sạch mép với nước ấm, thấm khô rồi thoa ngay kem dưỡng ẩm hoặc gel lô hội để làm dịu da

Thực chất, phương pháp này cũng tương tự như waxing, nhưng thay vì sử dụng các sản phẩm sáp cứng dễ gây đứt gãy những sợi lông mỏng manh và gây đau rát cho da, thì sản phẩm tẩy ria mép này khá mềm và dịu nhẹ với da. Những sợi lông bám chặt vào hỗn hợp dẻo mịn tự làm sẽ giúp bạn lấy sạch lông tận gốc mà vẫn giữ ẩm cho làn da.

Chẳng cần đến spa vì chỉ cần 5 phút để tẩy ria mép an toàn ngay tại nhà

Chẳng cần đến spa vì chỉ cần 5 phút để tẩy ria mép an toàn ngay tại nhà

Công thức dưới đây sẽ giúp bạn có thể tự tẩy ria mép an toàn tại nhà mà không cần tiêu tốn tiền bạc, thời gian đến các thẩm mỹ viện để triệt lông.

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