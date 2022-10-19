7 cách tẩy ria mép đơn giản và hiệu quả đến bất ngờ tại nhà!

Con trai có ria mép là chuyện bình thường vì điều này có thể giúp phái mạnh trở nên “men lì” và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, nếu con gái có ria mép thì vấn đề lại vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí, nhiều nàng còn cực kỳ ngại. Vậy thì làm thế nào để "hô biến" bộ ria mép mất thẩm mỹ này đây? Đừng lo lắng, bạn hãy thử áp dụng một trong những cách tẩy ria mép cho con gái sắp được chia sẻ dưới đây nhé, hiệu quả sẽ không làm các chị em thất vọng đâu!

Dùng đường là cách tẩy ria mép của con gái hiện đang được yêu thích nhất hiện nay. Cách này cũng được đánh giá là siêu dễ mà hiệu quả lại cực kỳ ấn tượng.

- Trộn 2 thìa đường nâu hoặc đường trắng dạng hạt với 1 thìa mật ong và 1 thìa nước.

- Tiến hành đun nóng hỗn hợp trên lò vi sóng hoặc lò bình thường trong nửa phút, cho tới khi hỗn hợp sôi và chuyển sang màu nâu thì rót ra bát rồi để nguội.

- Sau đó dùng bông ngoáy tai bôi đều hỗn hợp lên vùng mép, tiếp đó đặt một miếng vải mềm chuyên để wax lên mép rồi chà xát nhẹ nhàng theo hướng lông mọc.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần gỡ miếng vải ra theo chiều ngược lại với chiều lông mọc là được.

Với biện pháp này, bạn nên thực hiện vài lần mỗi tuần để thu được hiệu quả tốt nhất nhé.

2. Cách tẩy ria mép bằng đậu gà

Đậu gà giúp tẩy tế bào chết, làm sáng da mặt và cũng có tác dụng tẩy ria mép hiệu quả.

Đậu gà cũng rất được chị em tin dùng để tẩy ria mép!

Dưới đây là một vài cách dùng đậu gà tẩy ria mép hiệu quả mà bạn có thể áp dụng:

- Cách 1: Trộn đều 2 thìa đậu gà, 1 thìa kem sữa, 1,5 thìa sữa và ¾ thìa tinh bột nghệ. Thoa đều lên mép rồi để yên trong 20 phút hoặc chờ cho tới khi da mặt khô. Sau đó dùng vải mềm hoặc xơ mướp nhúng vào nước ấm, chà xát lên mép. Thực hiện ít nhất 3 đến 4 lần mỗi tuần trong một tháng.

- Cách 2: Trộn 1 thìa bột đậu gà, 1/2 thìa sữa chua không đường với ¼ thìa bột nghệ, bạn cũng có thể cho thêm ½ thìa nước hoa hồng vào. Sau đó, thoa đều lên mặt, để yên 20 phút trước khi chà xát.

- Cách thứ 3: Trộn 2 thìa bột đậu gà, ¼ thìa bột nghệ với ½ thìa sữa. Sau đó, thoa đều lên mép thư giãn trong 15 đến 20 phút rồi dùng vải mềm chà xát.

3. Cách tẩy ria mép bằng bột gram và nước hoa hồng

Giống như bột đậu gà, bột gram cũng có các đặc tính loại bỏ ria mép tự nhiên thông qua tẩy tế bào chết. Ngoài ra, sự kết hợp của bột gram với nước hoa hồng còn rất tốt để làm sạch da, nhất là đối với làn da bị mụn và nhạy cảm.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trước tiên, trộn 1,5 thìa nước hoa hồng với 2 thìa bột gram, rồi cho thêm 1 thìa nước chanh vào trộn cùng.

- Sau đó thoa hỗn hợp lên mép và tiến hành để yên trong 20 đến 25 phút trước khi chà xát. Thực hiện 3 đến 4 lần mỗi tuần.

4. Cách tẩy ria mép bằng trà bạc hà

Con gái có lông mép nhiều thường được cho là do có quá nhiều androgen trong cơ thể. Dùng trà bạc hà sẽ giúp ngăn chặn việc sản xuất ra hormone này nên ria mép sẽ sớm giảm hẳn.

Bạc hà có tác dụng ngăn chặn sự hình thành androgen trong cơ thể, từ đó giúp triệt ria mép vĩnh viễn!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Đun sôi nước, đổ ra bát rồi cho thêm 1 thìa lá bạc hà khô vào. Nếu dùng lá bạc hà tươi thì bạn cho 4 đến 5 lá vào cốc.

- Tiến hành đậy nắp lại và để yên trong 5 đến 10 phút.

- Cuối cùng chỉ cần lọc lấy nước trà để uống. Bạn nên uống 2 lần mỗi ngày để nhanh thu được hiệu quả.

5. Cách tẩy ria mép bằng nước cốt chanh và mật ong

Chanh hoạt động như một tác nhân làm sạch và tẩy tế bào chết. Trong khi đó, mật ong giúp làm mềm da nhờ các đặc tính hydrate và dưỡng ẩm. Đây chắc chắn là một sự kết hợp vừa giúp tẩy ria mép vừa giúp dưỡng da hiệu quả.

Chanh và mật ong là sự kết hợp hoàn hảo giúp tẩy ria mép và làm sáng da!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn 1 thìa nước cốt chanh với 4 thìa mật ong lại với nhau.

- Thoa đều lên mép rồi để yên trong 15 đến 20 phút.

- Nhẹ nhàng dùng khăn mềm nhúng trong nước ấm chà xát lên mặt. Thực hiện ít nhất 2 lần mỗi tuần trong vài tháng.

6. Cách tẩy ria mép bằng sữa chua và bột nghệ

Chỉ cần trộn bột nghệ và sữa chua, bạn đã có một công thức cực kỳ hữu hiệu để tẩy ria mép nhanh chóng và an toàn. Hỗn hợp này không chỉ làm rụng lông mép nhanh chóng mà còn làm sáng mịn, dưỡng ẩm và chăm sóc da vùng tẩy lông.

Sữa chua và bột nghệ cũng là một giải pháp có hiệu quả cao!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Trộn đều 15 gram thìa cà phê bột nghệ với 2 thìa sữa chua rồi thoa đều lên vùng mép của khuôn mặt.

- Để mặt nạ trong vòng 20 phút rồi lau qua bằng nước ấm.

Nên bôi dưỡng ẩm và nước hoa hồng sau khi hoàn thành để làm se khít chân lông.

7. Cách tẩy ria mép bằng cà chua và chanh

Cà chua là nguyên liệu lý tưởng để tẩy sạch ria mép vì các khoáng chất Kali, vitamin trong loại quả này có tác dụng làm mềm các nang lông. Trong khi đó, chanh hoạt động như một tác nhân làm sạch và tẩy tế bào chết, nên sự kết hợp này là một biện pháp tẩy ria mép vô cùng hữu hiệu.

Cà chua giúp quá trình hình thành lông diễn ra chậm hơn, từ từ giúp loại bỏ triệt để!

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cắt lát 1/2 quả cà chua làm nhuyễn hòa lẫn thêm 1 thìa cà phê cốt chanh tươi đảo trộn đều tay. Vắt vài giọt chanh tươi để thực hiện bước tẩy bỏ tế bào da chết.

- Dùng que phết lớp mặt nạ hỗn hợp nhẹ nhàng lên lớp lông mép. Để yên chừng 20 phút cho đến khi hỗn hợp đã khô hẳn thì bóc lột nhẹ nhàng để làm bay biến các sợi lông đi theo.

- Rửa sạch mặt bằng nước ấm rồi thoa kem dưỡng ẩm để chăm sóc da hoàn thiện hơn.

Trên đây là tổng hợp 7 cách tẩy ria mép đơn giản mà hiệu quả với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được cho mình một giải pháp tiện lợi nhất, để "bai bai" bộ ria mép mất thẩm mỹ này nhé!