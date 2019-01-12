Tập luyện miệt mài mà mắc phải 9 sai lầm này thì cố gắng bao lâu cũng không thể giảm cân thành công

Hãy tham khảo 9 sai lầm dưới đây và kiểm tra xem bản thân có mắc phải hay không để có những điều chỉnh phù hợp để hiệu quả giảm cân tối ưu hơn.

Nhiều người tin rằng cardio có ích cho hệ tim mạch. Nhưng trên thực tế, bạn cần biết giới hạn của mình. Một buổi tập tim mạch quá dài có thể có tác động tiêu cực đến hệ thống tim mạch của bạn. Tất nhiên, đừng từ bỏ cardio và cũng đừng lạm dụng.

Cắt giảm calo nhưng phải đảm bảo đủ dưỡng chất cần thiết - Ảnh: Brightside

Chế độ ăn ít calo nói chung là lành mạnh và có thể làm chậm quá trình lão hóa của tim, ngăn ngừa các bệnh liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, cơ thể cần một lượng protein, chất béo và carbohydrate lành mạnh. Do đó, dù hạn chế lượng calo nhưng bạn cũng cần bao gồm chất béo lành mạnh từ cá hồi, bơ trong chế độ ăn uống.

3. Đồ uống thể thao có chất điện giải

Tốt nhất, trong suốt quá trình giảm cân, bạn nên uống nước lọc - Ảnh: Brightside

Đồ uống có chất điện giải gây hại nhiều hơn là lợi ích chúng mang đến, đặc biệt là nếu tiêu thụ trong hoặc sau khi tập luyện cường độ cao. Lý do là ngoài các khoáng chất, chúng còn chứa một lượng đường lớn. Đây là lý do tại sao loại nước này nên đưa vào danh sách hạn chế cho người đang ăn kiêng.

4. Không uống trong khi tập luyện

Tập luyện cần rất nhiều nước, do đó, hãy uống nước đầy đủ - Ảnh: Brightside

Nhiều người không thích uống khi tập thể dục, nhưng điều này là sai. Cơ thể chủ động mất chất lỏng trong khi tập thể dục. Do đó, đừng hành hạ cơ thể bằng cách tước hoàn toàn nước. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

5. Ăn nhiều hơn

Tập thể dục đều đặn nhưng ăn quá nhiều calo thì mọi công sức bỏ ra sẽ trở thành con số 0 - Ảnh: Brightside

Tập thể dục thường xuyên không phải là một lý do để ăn nhiều hơn giữa các bài tập. Để giữ cân nặng của bạn trong tầm kiểm soát hoặc giảm đi, bạn không chỉ nên tập thể dục mà còn phải ăn uống đúng cách. Hãy nhớ rằng chỉ có trung bình 500 calo được đốt cháy trong 1 giờ đồng hồ tập luyện.

6. Tập luyện khi bụng đói hoặc đầy bụng

Tập khi bụng đói ảnh hưởng lớn đến sức khỏe - Ảnh: Brightside

Tập luyện khi bụng đói hoặc đầy bụng là một sai lầm lớn. Thói quen này có thể gây mệt mỏi. Lựa chọn tốt nhất là ăn no trước khi đến phòng tập thể dục 2 giờ. Điều này đảm bảo một buổi tập luyện thành công và hiệu quả.

7. Xông hơi hoặc tắm sau khi tập luyện

Thói quen tắm ngay sau khi tập rất dễ khiến bạn cảm lạnh, mất sức - Ảnh: Brightside

Sau khi tập luyện chuyên sâu, đừng ngay lập tức đi đến phòng xông hơi hoặc tắm. Trong quá trình tập luyện, rất nhiều chất lỏng bị mất, huyết áp cũng tăng lên. Nếu tắm ngay tức thì, bạn có thể cảm giác không khỏe hoặc ngất xỉu. Thay vào đó, hãy uống nước, nghỉ ngơi trước.

8. Không thư giãn

Sau khi tập, hãy thư giãn cơ thể - Ảnh: Brightside

Đừng quên thư giãn, thả lỏng cơ sau khi tập luyện cường độ cao. Điều này sẽ giúp giảm đau cơ vào ngày hôm sau.

9. Tập luyện hàng ngày

Tập luyện có nghỉ ngơi hợp lý sẽ không làm cho bản thân bạn cảm thấy căng thẳng - Ảnh: Brightside

Tập luyện thường xuyên và ăn uống hợp lý là cách để có một cơ thể tuyệt vời. Nhưng thường xuyên không có nghĩa là hàng ngày. Nếu tập luyện quá thường xuyên, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, cơ thể bạn sẽ tăng mức độ hormone cortisol, điều này có thể dẫn đến tăng cân. Để tránh điều này, hãy nghỉ giữa các buổi tập, ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ.

Hãy loại bỏ 9 sai lầm này, hiệu quả tập luyện sẽ tăng lên đáng kể giúp bạn giảm cân nhanh hơn.