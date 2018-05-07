Tạm biệt cằm nọng với cách chữa hai cằm cực nhanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/05/2018 09:26

Tuy hai cằm không xấu nhưng nó khiến gương mặt trở nên nặng nề, nếu biết cách chữa dưới đây thì tại sao bạn không thử ngay để chiếc cằm mỡ không còn ảnh hưởng đến vẻ đẹp hiện đại của mình nữa?

Hai cằm khiến khuôn mặt trở nên kém thon gọn và sắc sảo. Dù nhiều người không hề béo nhưng mặt vẫn khá to và nhiều mỡ khiến gương mặt trông nặng nề với lớp mỡ dày ở dưới cằm. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách chữa hai cằm cực dễ mà không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ, giúp bạn tự tin hơn khi đứng trước đám đông.

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Hai cằm khiến mặt trông kém thon gọn - Ảnh: Internet

Uống nhiều nước

Uống đủ 8 ly nước mỗi ngày không chỉ là cách duy trì một sức khỏe tốt mà còn là cách giảm béo hiệu quả. Bạn nên tham khảo các thức uống detox để có một vóc dáng khỏe mạnh và giúp cằm thon gọn tự nhiên nhờ thanh lọc cơ thể giảm bớt lượng mỡ thừa.

Cách massage giảm mỡ cằm

Massage là cách chữa hai cằm cực nhanh, dễ và tiết kiệm. Bạn chỉ cần làm ấm một chút sữa tươi không đường rồi cho ra bàn tay, massage nhẹ nhàng lên trên vùng cằm và da mặt theo hướng chuyển động lên phía trên để nâng cơ tự nhiên cho da.

Sữa tươi giúp da săn chắc hơn, không những thế, canxi và vitamin D trong sữa sẽ giúp bạn có một làn da đẹp mịn màng không tì vết. Massage cằm với sữa tươi mỗi tối là một cách làm mặt bớt nọng, giảm béo mặt nhanh và an toàn.

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Massage thường xuyên giúp giảm mỡ cằm và ngăn ngừa da chảy xệ - Ảnh: Internet

Nhai kẹo cao su không đường

Nhai kẹo cao su không đường mỗi ngày là một trong số những bài tập chữa hai cằm đơn giản và tiết kiệm thời gian. Kẹo cao su giúp bạn tỉnh táo hơn và là một bài tập kích thích sự vận động của các cơ trên mặt và đặc biệt là vùng hàm. Đây được coi là một bài tập thể dục hữu ích cho cằm, không chỉ giảm mỡ cằm mà còn giúp cơ miệng của bạn linh hoạt hơn.

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có tác dụng làm săn chắc da, tăng khả năng đàn hồi cho da. Từ đó mà cằm nọng cũng sẽ được giải quyết nếu bạn đắp mặt nạ lòng trắng trứng thường xuyên.

Bạn có thể pha ½ lòng trắng trứng gà với ½ thìa cà phê dấm táo và 1 thìa muối biển. Sau đó, đắp hỗn hợp mặt nạ lên vùng cằm khoảng 15 phút đến khi mặt nạ lòng trắng trứng khô hẳn thì rửa lại với nước ấm và thực hiện massage nhẹ nhàng cho da.

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Mặt nạ lòng trắng trứng giúp da săn chắc - Ảnh: Internet

Bài tập chữa hai cằm hiệu quả

Với những động tác dễ thực hiện như xoay đầu và cổ theo đường tròn, nghiêng đầu theo 4 hướng sẽ giúp phần cằm được căng ra. Bài tập này có tác dụng như một bài tập giảm mỡ bụng, nó giúp phần mỡ dưới cằm được đốt cháy và giúp da cằm săn chắc hơn.

Hãy dành 10-15 phút mỗi ngày cho các bài tập đầu, vai, cổ và massage cằm thường xuyên để vừa thư giãn, vừa tốt cho sức khỏe mà lại còn có thể giảm mỡ, chữa và ngăn ngừa hai cằm khi bạn lớn tuổi.

Đây chính là cách giảm béo mặt đơn giản nhất tại nhà để bạn nhanh chóng sở hữu cằm V-line thon gọn

Đây chính là cách giảm béo mặt đơn giản nhất tại nhà để bạn nhanh chóng sở hữu cằm V-line thon gọn

Bạn có xương hàm nhỏ nhưng khuôn mặt lại đầy mỡ thừa. Đừng lo lắng, hãy áp dụng ngay những cách giảm béo mặt cực đơn giản dưới đây để nhanh chóng sở hữu khuôn mặt thon gọn như sao Hàn nhé!

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