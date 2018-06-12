Sau vài phút ngâm trong dung dịch này, trang sức vàng, bạc xỉn màu đến mấy cũng sáng bóng như mới

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/06/2018 12:36

Với mẹo đơn giản này, trang sức bằng vàng, bạc xỉn màu, đầy mảng bám cũng trở nên sáng bóng như mới mua về.

Trang sức vàng, bạc dù đắt tiền đến mấy thì đeo lâu ngày cũng trở nên xỉn màu, dính đầy mảng bám ố đen. Để loại bỏ lớp vết bẩn này, nhiều chị em phụ nữ phải mang món trang sức ra tiệm để vệ sinh. Tuy nhiên, từ giờ bạn không cần tốn nhiều thời gian và tiền vào việc làm sáng trang sức nữa vì đã có các cách đơn giản dưới đây. 

Cách làm sáng trang sức vàng

Trang sức vàng mang sau khoảng 5 - 6 tháng sẽ có màu hơi đục và mất đi độ sáng bóng. Để khắc phục, bạn cần chuẩn bị 1 ly bia tươi, 1 chiếc khăn vải mỏng, vài miếng bông tẩy trang. 

Cho món trang sức vào ly bia ngâm khoảng 30 - 40 phút, tiếp đó, vớt chúng ra đặt trên miếng vải mỏng. Dùng vải chà mạnh vào trang sức để lấy đi lớp bụi bẩn, ố màu phía ngoài. Sau đó, rửa sạch dưới vòi nước, lau khô là hoàn thành. 

Sau vài phút ngâm trong dung dịch này, trang sức vàng, bạc xỉn màu đến mấy cũng sáng bóng như mới - Ảnh 1
Chỉ với vài thao tác đơn giản, món trang sức vàng sẽ trở nên sáng bóng - Ảnh: Internet

Sau lần đầu tiên áp dụng, món trang sức sẽ trở nên sáng bóng cực kỳ bắt mắt. 

Sau vài phút ngâm trong dung dịch này, trang sức vàng, bạc xỉn màu đến mấy cũng sáng bóng như mới - Ảnh 2
Ngâm với bia giúp món đồ trang sức trở nên sáng bóng như mới - Ảnh: Internet 

Cách làm sáng trang sức kim cương, đá quý

Lớp bám xỉn màu khiến món trang sức kim cương, đá quý đắt tiền trở nên mất giá trị và không còn sang trọng, quý phái nữa. 

Đầu tiên, bạn chuẩn bị 200ml rượu vodka, 1 chiếc bàn chải đánh răng và chiếc khăn mềm. 

Cho trang sức kim cương, đá quý vào ly rượu vodka ngâm khoảng 5 - 7 phút thì vớt ra đặt trên chiếc khăn. Lấy bàn chải đánh răng chà nhẹ nhàng để lấy đi triệt để mảng bám giữa các viên đá. Cuối cùng, rửa lại với nước, lau sạch là hoàn thành. 

Sau vài phút ngâm trong dung dịch này, trang sức vàng, bạc xỉn màu đến mấy cũng sáng bóng như mới - Ảnh 3
Rượu vodka có khả năng làm sáng trang sức đá quý, kim cương chỉ sau vài phút - Ảnh: Internet

Cách làm sáng trang sức bạch kim

Trang sức bạch kim có màu tương tự bạc nhưng có độ sáng bóng cao hơn. Đối với chất liệu này, bạn nên dùng giấm để tẩy trắng. 

Đầu tiên, cho 100ml giấm gạo và nhỏ 1 giọt nước rửa chén vào chiếc bát rồi khuấy đều. Ngâm món trang sức bạch kim trong hỗn hợp khoảng 10 phút rồi lấy bàn chải đánh răng tẩy sạch. Cuối cùng, rửa lại với nước là hoàn thành. 

Sau vài phút ngâm trong dung dịch này, trang sức vàng, bạc xỉn màu đến mấy cũng sáng bóng như mới - Ảnh 4
Giấm kết hợp với nước rửa chén có khả năng làm trang sức bằng bạch kim sáng bóng trong tích tắc - Ảnh: Internet

Cách làm sáng trang sức bạc

Bạc là chất liệu dễ tẩy sạch mảng bám, xỉn màu nhất. Trong trường hợp này, cà chua là lựa chọn tuyệt vời nhất. 

Nghiền nhuyễn nửa quả cà chua vào chiếc bát, cho món trang sức bạc vào ngâm khoảng 20 phút rồi dùng bàn chải đánh răng chà nhẹ. Cuối cùng rửa lại với nước là xong. 

Sau vài phút ngâm trong dung dịch này, trang sức vàng, bạc xỉn màu đến mấy cũng sáng bóng như mới - Ảnh 5
Ngâm trang sức trong cà chua khoảng 20 phút, chúng sẽ trở nên sáng bóng như mới - Ảnh: Internet

Chỉ với vài thao tác dễ dàng cùng nguyên liệu đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tự làm trang sức vàng, bạc, bạch kim... trở nên sáng bóng như mới ngay tại nhà mà chẳng cần tốn kém tiền ra tiệm. 

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Nếu biết đến những cách làm trắng bạc dưới đây, dù bạn có đeo cả năm, trang sức vẫn sáng bóng như mới mà không xỉn màu trở lại.

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