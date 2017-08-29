Trang sức đeo lâu ngày bị xỉn màu, đen sì cứ ngâm với thứ có sẵn trong bếp này vài phút sẽ sáng bóng như mới

Làm đẹp cùng chuyên gia 29/08/2017 17:14

Với những nguyên liệu có sẵn trong bếp dưới đây, bạn không cần phải ra tiệm mà trang sức vẫn được làm sáng bóng như mới.

Trang sức luôn là vật dụng không thể thiếu của mọi phụ nữ tuy nhiên, bởi ảnh hưởng của một số yếu tố như môi trường, cơ địa người sử dụng, chất liệu... mà chúng sẽ bị xỉn màu sau một thời gian.

Những nguyên liệu có sẵn trong bếp dưới đây sẽ giúp bạn làm sáng các món trang sức vô cùng nhanh chóng. 

1. Bia làm sáng trang sức vàng

Nguyên liệu cần có:

- 150ml bia

- Vải mỏng hoặc bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Đổ bia ra chiếc bát nhỏ rồi cho số trang sức xỉn màu vào ngâm khoảng 30 – 40 phút thì vớt ra. Dùng miếng vải mỏng hoặc bông tẩy trang lau sạch, các món đồ trang sức sẽ sáng bóng như mới.

Trang sức đeo lâu ngày bị xỉn màu, đen sì cứ ngâm với thứ có sẵn trong bếp này vài phút sẽ sáng bóng như mới - Ảnh 1
Bia là nguyên liệu có khả năng làm sáng trang sức vàng tuyệt vời - Ảnh: Internet

2. Rượu vodka làm sáng trang sức kim cương, đá quý

Nguyên liệu cần có:

- 150ml rượu vodka

- Bàn chải đánh răng

Cách thực hiện:

Ngâm các món đồ trang sức bằng đá quý, kim cương vào rượu vodka khoảng 5 – 7 phút thì vớt ra. Lấy bàn chải đánh răng chà nhẹ nhàng rồi dùng vải mềm lau khô là hoàn thành.

Trang sức đeo lâu ngày bị xỉn màu, đen sì cứ ngâm với thứ có sẵn trong bếp này vài phút sẽ sáng bóng như mới - Ảnh 2
Rượu vodka có khả năng làm sáng trang sức từ kim cương và đá quý vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Giấm trắng làm sáng trang sức bạc và bạch kim

Nguyên liệu cần có:

- 150ml giấm trắng

- 1 muỗng canh bột baking soda

- Vải mềm hoặc bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Trộn đều giấm trắng với bột baking soda đã chuẩn bị, ngâm trang sức bạc, bạch kim vào hỗn hợp khoảng 10 – 12 phút thì vớt ra. Dùng vải mềm hoặc bông tẩy trang lau khô, các món trang sức sẽ sáng lên trông thấy.

Trang sức đeo lâu ngày bị xỉn màu, đen sì cứ ngâm với thứ có sẵn trong bếp này vài phút sẽ sáng bóng như mới - Ảnh 3
Hỗn hợp nước soda và bột baking soda giúp bạn làm sáng trang sức bạc, bạch kim chỉ sau 10 phút - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Để không làm hỏng các món đồ trang sức, bạn chỉ nên làm sáng chúng 1 lần mỗi tháng.

- Nên tuân thủ đúng thời gian áp dụng cho từng công thức để không làm bào mòn trang sức. 

Chúc bạn thành công!

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