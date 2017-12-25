Biết 'bí kíp' làm trắng bạc này, đeo cả năm cũng không lo trang sức đen xỉn màu

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/12/2017 16:29

Nếu biết đến những cách làm trắng bạc dưới đây, dù bạn có đeo cả năm, trang sức vẫn sáng bóng như mới mà không xỉn màu trở lại.

Tuy đã mua trang sức đắt tiền nhưng cứ một thời gian sử dụng chúng lại xỉn màu, ngã vàng, thậm chí là đen sì vô cùng mất thẩm mỹ. Mỗi lần như vậy, bạn phải tốn công, tốn tiền mang món trang sức ấy ra tiệm để vệ sinh, đánh bóng. Tuy nhiên, khi đã biết đến các cách làm sáng bạc dưới đây, chắc chắn, có đeo cả đời, trang sức bạc vẫn sẽ sáng bóng, lấp lánh như mới. 

1. Làm sáng dây chuyền bạc bằng cà chua

Dây chuyên được đeo ở cổ, nơi tiết ra nhiều mồ hôi và chịu nhiều tác động từ ánh nắng mặt trời. Do đó, chúng rất nhanh xỉn màu và không được sáng bóng như lúc mới mua về. Để sợi dây chuyền của bạn sáng hơn, hãy áp dụng cách làm sáng bạc bằng cà chua dưới đây. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả cà chua chín

- Bát sứ hoặc bát thủy tinh

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, bạn cho sợi dây chuyền dưới vòi nước rồi xả thật mạnh khoảng 30 giây. Tiếp đó, cho món đồ trang sức này vào bát cà chua xay nhuyễn ngâm khoảng 2 - 4 phút. Sau đó, lấy ra và dùng bàn chải đánh răng chà nhẹ bề mặt sợi dây chuyền. Cuối cùng, rửa sạch lại với nước lạnh là sợi dây chuyền bạc sẽ sáng bóng như mới. 

Biết 'bí kíp' làm trắng bạc này, đeo cả năm cũng không lo trang sức đen xỉn màu - Ảnh 1
Axit tự nhiên trong cà chua giúp bạc sáng bóng như mới trong tích tắc - Ảnh: Internet

Ngoài việc dùng cà chua chín xay nhuyễn, bạn có thể dùng sốt cà chua chế biến sẵn, cách này vẫn làm sáng bạc nhanh chóng và hiệu quả. 

2. Làm sáng nhẫn bạc bằng bia

Vì đeo ở ngón tay nên nhẫn dễ bị bám bụi, tích tụ nhiều ngày khiến món đồ trang sức này đen sì, mất thẩm mĩ. Để khắc phục nhược điểm khi đeo nhẫn bạc này, bạn chỉ cần làm theo mẹo dưới đây. 

Nguyên liệu cần có: 

- Một ly nhỏ bia (tùy loại)

Cách thực hiện:

Bạn thả chiếc nhẫn bạc vào cốc bia, ngâm khoảng 5 phút sau đó vớt ra và chà nhẹ nhàng bằng bàn chải đánh răng. Cuối cùng, xả lại với nước là hoàn thành. Sau khi thực hiện mẹo làm sáng nhẫn bạc này, món đồ trang sức quen thuộc của bạn sẽ đẹp như mới. 

Biết 'bí kíp' làm trắng bạc này, đeo cả năm cũng không lo trang sức đen xỉn màu - Ảnh 2
Chỉ cần ngâm trong bia 2 phút, chiếc nhẫn bạc sẽ sáng, trắng bóng - Ảnh: Internet

3. Làm sáng trang sức bạc sau khi đánh gió

Dùng bạc để đánh gió là mẹo chữa bệnh dân gian của người Việt xưa được lưu truyền đến nay. Tuy nhiên, sau khi sử dụng cho việc này, trang sức bạc sẽ bị xỉn màu, để làm sáng chúng sau khi đánh gió, bạn hãy làm theo phương pháp dưới đây. 

Nguyên liệu cần có:

- Nước cốt chanh

- Muối

- Nước lọc

Cách thực hiện: 

Bạn đun sôi nước lọc, nước cốt chanh và muối trong nồi. Sau đó, cho trang sức bạc sau khi đánh gió vào đun khoảng 30 giây thì tắt bếp, vớt ra và dùng khăn bông mềm lau khô là hoàn thành. 

Biết 'bí kíp' làm trắng bạc này, đeo cả năm cũng không lo trang sức đen xỉn màu - Ảnh 3
Để làm sáng bạc sau khi đánh gió, bạn đun sôi món trang sức ấy trong hỗn hợp nước chanh và muối 30 giây - Ảnh: Internet

Với 3 cách làm sáng bạc trên, bạn chẳng cần phải ra tiệm để vệ sinh hay đánh bóng mà món đồ trang sức vẫn sáng bóng như thời mới mua về.

Trang sức đeo lâu ngày bị xỉn màu, đen sì cứ ngâm với thứ có sẵn trong bếp này vài phút sẽ sáng bóng như mới

Trang sức đeo lâu ngày bị xỉn màu, đen sì cứ ngâm với thứ có sẵn trong bếp này vài phút sẽ sáng bóng như mới

Với những nguyên liệu có sẵn trong bếp dưới đây, bạn không cần phải ra tiệm mà trang sức vẫn được làm sáng bóng như mới.

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