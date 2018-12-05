Phụ nữ U40 muốn xóa nếp nhăn ngay tại nhà, hãy chăm chỉ tập 7 động tác cơ mặt này mỗi ngày

Các bác sĩ đã tiến hành thí nghiệm kéo dài 20 tuần trên 16 phụ nữ từ 40 đến 65 tuổi. Trong thời gian này, tất cả những người tham gia sẽ tập thể dục cho các cơ trên khuôn mặt như trán, lông mày, mắt, miệng và cổ. Kết quả cho thấy các bài tập này thực sự cải thiện làn da trên khuôn mặt và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Mát xa, tập luyện cơ mặt thường xuyên có khả năng "xây dựng khuôn mặt" giúp làn da trở nên đàn hồi và săn chắc hơn. Phương pháp này cũng cải thiện lưu lượng máu, lưu lượng bạch huyết, loại bỏ bọng và làm cho khuôn mặt linh hoạt hơn.

Ngoài ra, luôn luôn bắt đầu các bài tập cơ mặt bằng một vài khởi động, bạn có thể dùng bàn tay để xoa bóp mí mắt, cau mày và mỉm cười.

Tuy nhiên, mọi người nên hiểu rằng áp dụng phương pháp này trong thời gian vài ngày sẽ không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Do đó, điều bạn cần là sự kiên trì và chăm chỉ.

Thực hiện các bài tập này ít nhất 10 lần liên tiếp, cố gắng không kéo căng mặt quá mức. Sau đó, dùng khăn ấm lau nhẹ để thư giãn và bắt đầu thực hiện các bài tập.

Bài tập 1: Sự ngạc nhiên

Bài tập này sẽ giúp bạn tăng cường cơ bắp trán, giảm thiểu các nếp nhăn tại vùng da này - Ảnh: Brightside

Áp hai bàn tay lên bao quanh đầu, tách các ngón tay ra. Từ từ nâng cao lông mày, mở to mắt ra tương tự như biểu cảm khi bạn ngạc nhiên. Khi thực hiện động tác này, hãy chắc chắn tạo ra các nếp nhăn trên trán. Giữ tư thế này vài giây thì trở về lúc ban đầu.

Lặp lại bài tập này 10 lần.

Bài tập 2: Đôi mắt tán tỉnh

Bài tập cho đôi mắt này sẽ ngăn chặn sự xuất hiện nếp nhăn quanh mắt - Ảnh: Brightside

Đưa mắt từ trái sang phải. Sau đó, đưa mắt từ phải sang trái. Lặp lại theo chiều từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Lưu ý là chỉ có đôi mắt di chuyển, trong khi xương hàm và các cơ mặt khác giữ yên.

Lặp lại bài tập này 5 lần cho mỗi hướng.

Bài tập 3: Miệng chữ O

Động tác đơn giản này giúp giảm nếp nhăn hai bên khóe miệng cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Brightside

Ngồi thoải mái trên thảm tập và duy trì nhịp thở đều đặn. Tiếp đó, mở miệng và tạo hình tương tự chữ O. Giữ yên khẩu hình này trong vài giây thì khép miệng lại.

Lặp lại bài tập này 10 lần.

Bài tập 4: Nụ cười

Chăm chỉ tập luyện bài tập này, gò má sẽ trở nên săn chắc hơn, hạn chế tối đa tình trạng chảy xệ - Ảnh: Brightside

Đầu tiên, bặm chặt môi vào miệng. Đặt hai ngón tay trỏ lên khóe môi và ấn nhẹ. Nhẹ nhàng kéo môi về hướng tai, sao cho tạo thành nụ cười mỉm. Giữ vài giây thì quay trở lại vị trí cơ bản.

Lặp lại bài tập này 10 lần.

Bài tập 5: Lè lưỡi

Mục đích của bài tập này là giảm nọng cằm và tăng lực cơ ở cổ - Ảnh: Brightside

Nâng mặt lên sao cho da cổ không bị nhăn lại. Bắt đầu lè lưỡi ra và hướng lên trên. Tiếp đó, hơi xoay đầu sang phải và nhấc nhẹ cằm lên, giữ trong 10 giây.

Sau đó quay trở lại vị trí cơ bản và lặp lại chuyển động tương tự cho hướng còn lại.

Lặp lại bài tập này 5 lần theo mỗi hướng.

Bài tập 6: Bà lão

Nếu muốn thoát khỏi nếp gấp quanh miệng và mũi khi cười hay nói chuyện, bài tập này là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn - Ảnh: Brightside

Đầu tiên hơi mở miệng ra, kéo đôi môi vào trong càng mạnh càng tốt. Giữ trong 10 giây thì trở về vị trí cơ bản, thư giãn.

Lặp lại bài tập này 15 lần.

Bài tập 7: Kéo căng khuôn mặt

Bài tập kéo căng này giúp bạn loại bỏ các nếp nhăn ngang trên trán - Ảnh: Brightside

Đan hai tay vào nhau đặt lên đỉnh đầu. Dùng lực ở tay giữ cố định phần cơ đầu và trán, đồng thời hướng mắt nhìn xuống, miệng phát âm chữ O, lông mày hơi nhướng. Khi có cảm giác khuôn mặt bị kéo về hai hướng thì dừng lại, giữ trong 10 giây.

Lặp lại bài tập này 20 lần.

Lưu ý:

Hãy chắc chắn rằng tất cả các chuyển động được thực hiện xuyên suốt, liên tục và cẩn thận không nhấn quá mạnh lên da. Ngoài ra, đừng quên hít thở nhịp nhàng, sâu trong khi thực hiện các bài tập.

Nếu chăm chỉ tập luyện, bạn sẽ nhận về điều cực kỳ tuyệt vời cho làn da, nhan sắc - Ảnh: Brightside

Lão hóa, nếp nhăn hay các dấu hiệu khác của tuổi tác đều sẽ "bay xa" nếu bạn dành ra khoảng 10 phút mỗi ngày để thực hiện các bài tập cho cơ mặt này.