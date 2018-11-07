Phụ nữ sau 20 tuổi nên dùng mặt nạ tự nhiên này để ngăn ngừa nếp nhăn, duy trì làn da mịn màng

Khi lão hóa, làn da sẽ bắt đầu mất đi tính đàn hồi và trở nên chảy xệ, cuối cùng dẫn đến nếp nhăn. Hãy nhớ rằng, trong 10 năm, độ dày của lớp biểu bì sẽ giảm đi gần 10%. Do đó, chống lại lão hóa là một quá trình dài mà bạn cần thực hiện từ sớm.

Lão hóa là quá trình tự nhiên, khi bạn già đi, các nếp nhăn chắc chắn sẽ xuất hiện. Tuy không thể ngừng lão hóa lại, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm chậm sự hình thành của các dấu hiệu này.

Stylecraze sẽ gợi ý đến bạn 4 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên có khả năng ngăn ngừa nếp nhăn tuyệt vời.

- 1 muỗng canh bột nghệ

- 1 muỗng canh sữa chua hoặc sữa tươi

Phương pháp:

Lấy 1 muỗng canh sữa chua trộn đều với 1 muỗng canh bột nghệ. Bây giờ, áp dụng hỗn hợp thu được lên khắp khuôn mặt, để khô trong 10 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước mát.

Mẹo làm đẹp tự chế này chắc chắn sẽ giúp làn da tránh mắc phải bất kỳ loại nhược điểm nào, đồng thời bảo vệ làn da khỏi nếp nhăn.

Hỗn hợp mặt nạ ngăn ngừa nếp nhăn từ bột nghệ và sữa chua - Ảnh: Internet

Mặt nạ nước cốt chanh và sữa tươi

Thành phần:

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Phương pháp:

Pha trộn nước cốt chanh và sữa tươi đã chuẩn bị. Lấy hỗn hợp thu được thoa đều lên mặt. Sau 10 đến 15 phút, rửa sạch bằng nước mát.

Sử dụng phương pháp này trong ít nhất 1 lần mỗi tuần để nhận được kết quả. Gói mặt này là lý tưởng để kiểm soát nếp nhăn đối với da khô.

Nước cốt chanh và sữa tươi đều là nguyên liệu giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ dầu ô liu và nước cốt chanh

Thành phần:

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Phương pháp:

Lấy dầu ô liu cho vào chiếc bát, thêm vào 1 muỗng cà phê nước cốt chanh rồi trộn đều. Bây giờ, lấy hỗn hợp đồng nhất để thoa lên khuôn mặt và xoa bóp khuôn mặt theo chuyển động tròn. Giữ khoảng 10 phút thì rửa sạch da mặt.

Điều này làm cho da mềm mại và dẻo dai, ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện sớm ở vùng chữ T.

Dầu ô liu cấp độ ẩm, collagen và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn tối ưu - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ quả táo

Thành phần:

- 1 quả táo

Phương pháp:

Lấy 1 quả táo gọt vỏ, thái lát rồi cho vào nồi đun sôi cùng 100ml nước. Để nguội, sau đó lấy hạt ra, cho táo vào máy nghiền nhuyễn. Bây giờ, đổ táo ra bát, thêm 1 thìa bột sữa và 1 thìa mật ong vào rồi trộn đều.

Thoa hỗn hợp lên khuôn mặt trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Sử dụng công thức mặt nạ này hàng ngày. Táo giàu vitamin giúp chống lại các nếp nhăn, giữ cho làn da căng mịn.

Táo giàu vitamin cực kỳ tuyệt vời trong việc ngăn ngừa nếp nhăn - Ảnh: Internet

Phương pháp chăm sóc bổ sung

Ngoài những công thức mặt nạ tự nhiên trên, có một vài lưu ý bạn cần phải làm theo nếu muốn sở hữu làn da khỏe mạnh và trẻ trung sau đây:

Sau khi đắp mặt nạ, đừng quên cấp thêm độ ẩm bằng toner, dung dịch dưỡng ẩm. Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn đi ra ngoài, hãy thoa kem chống nắng có chỉ số SPF trên 30.

Vào ban đêm, trước khi ngủ, đừng quên thoa kem dưỡng ẩm. Nếu sở hữu làn da dầu, hãy thoa kem dưỡng ẩm gốc nước. Đặc biệt, áp dụng các gói mặt nạ trên ít nhất 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

Cùng với những mẹo làm đẹp, mặt nạ ngăn ngừa nếp nhăn tự nhiên trên, hãy nhớ thay đổi lối sống theo hướng lành mạnh và áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Đặc biệt, một tâm trí khỏe mạnh và lạc quan có thể làm cho bạn vô tư, thoải mái giúp tinh thần luôn tươi trẻ.