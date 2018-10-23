Phụ nữ ngoài 40 muốn kéo căng nếp nhăn, săn chắc làn da chảy xệ, hãy nhanh tay 'bỏ túi' 10 bí quyết này

Chính vì vậy, Brightside đã tìm ra 10 bí quyết trong chế độ ăn uống, chăm sóc da và tập luyện nhằm giúp phụ nữ ở độ tuổi 40, 50 điều trị nếp nhăn, chảy xệ.

Theo thống kê được đăng tải bởi Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế, năm 2017 có 17 triệu phụ nữ đã tìm đến botox để thắt chặt làn da chảy xệ trên mặt và cổ. Mặc dù dễ dàng, nhưng phương pháp này ẩn chứa nhiều nguy hại cho sức khỏe .

Tiêu thụ đường thường xuyên tạo ra AGE làm phá vỡ collagen mà cơ thể đã sản xuất. Mà collagen là protein giữ cho da săn chắc, đàn hồi. Điều này khiến làn da trở nên chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn.

Hãy nhớ rằng tránh bổ sung quá nhiều đường mỗi ngày, đặc biệt là buổi sáng - Ảnh: Brightside

Khi bạn loại bỏ đường, việc sản xuất collagen sẽ được cân bằng lại, cả da và cơ thể sẽ mạnh mẽ và ngậm nước. Lượng đường tối đa mà cơ thể cần là 6 muỗng cà phê mỗi ngày.

2. Thử dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu ngăn ngừa lão hóa, săn chắc làn da hiệu nghiệm - Ảnh: Brightside

Dầu dừa là chất giữ ẩm tối ưu. Bởi vì tính nhất quán, khi áp dụng dầu dừa lên da, chúng sẽ lấp đầy lỗ chân lông và nếp nhăn giữ cho làn da mịn màng, ngậm nước.

Ngoài ra, các axit béo có trong loại dầu này có thể xâm nhập vào da, bảo vệ các protein tự nhiên. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Y tế Quốc gia, dầu dừa có thể điều trị hiệu quả da khô, ngăn ngừa chảy xệ và loại bỏ nếp nhăn.

Bạn có thể thoa một ít dầu dừa lên da vào buổi sáng, tăng gấp đôi số lượng vào ban đêm trước khi đi ngủ. Đừng quên áp dụng trên da cổ.

3. Tăng gấp đôi lượng chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo da, săn chắc nếp nhăn - Ảnh: Brightside

Da là cơ quan tiếp xúc với quá trình oxy hóa nhiều nhất, có nghĩa là làn da sẽ hư hỏng nếu bạn có thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại những tổn hại này trên làn da

Thay vì chi một số tiền khổng lồ vào kem dưỡng đắt tiền, hãy bắt đầu ăn các loại thực phẩm giúp làn da phục hồi tốt hơn. Hãy thử quả việt quất, nho, dâu tây, mâm xôi, đậu đỏ, rau bina, cải xoăn...

4. Rửa mặt

Bạn cần phải dành ra vài phút vào buổi sáng và ban đêm để rửa mặt, nhiều hơn mỗi khi tẩy trang. Khi trang điểm, các loại kem nền, kem lót, phấn nền... dần dần được hấp thu qua lỗ chân lông.

Hầu như tất cả các sản phẩm makeup đều chứa hóa chất khắc nghiệt làm tăng căng thẳng, đẩy nhanh oxy hóa. Do đó, bạn cần vệ sinh thật sạch da mặt trước khi đi ngủ. Hãy áp dụng dầu dừa hoặc kem dưỡng ẩm sau khi đã làm sạch khuôn mặt.

5. Beta carotene và vitamin A

Cả beta carotene và vitamin A đều có mặt trong các loại thực phẩm như cà rốt, khoai lang, cải xoăn, rau bina, dưa đỏ và mơ - Ảnh: Brightside

Theo nghiên cứu, kết hợp beta carotene trong nhiều loại thực phẩm với vitamin A có thể ngăn ngừa, phục hồi lão hóa da. Đây là lý do tại sao chúng ta nên xem chúng như một thành phần chính trong các loại kem dưỡng ẩm và kem chống lão hóa.

Beta carotene đã được chứng minh là ngăn chặn ánh sáng cực tím từ mặt trời, chống lão hóa da, trong khi vitamin A kích thích sản sinh collagen làm tăng độ đàn hồi da.

6. Áp dụng nước ép dưa leo

Dưa leo là thành phần ngăn ngừa lão hóa, thắt chặt làn da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Khi chúng ta già đi, các thành phần của da như collagen, elastin, chất đàn hồi được sản xuất ít hơn 1% mỗi năm. Da từ từ bắt đầu mỏng và chảy xệ trong các khu vực như mặt, cổ và ngực. Vì vậy, phải chăm sóc những khu vực này thường xuyên hơn.

Dưa leo sẽ mang đến nhiều điều kỳ diệu trong việc ngăn ngừa lão hóa, chăm sóc da. Loại quả này có nhiều trong silica khoáng, thành phần thiết yếu cho mô da khỏe mạnh. Cùng axit ascorbic ngăn ngừa sự giữ nước trong da. Khi thoa trực tiếp dưa leo, bạn sẽ loại bỏ sạch độc tố trong lỗ chân lông và thắt chặt collagen dưới da.

7. Trộn baking soda và dầu dừa

Cả dầu dừa và baking soda đều có khả năng chống lão hóa tuyệt vời - Ảnh: Internet

Baking soda là thành phần tự nhiên được sử dụng để tẩy tế bào chết, thu nhỏ lỗ chân lông và thúc đẩy sản xuất collagen. Dầu dừa rất tốt cho việc giữ ẩm da, điều trị chảy xệ và nếp nhăn xuất hiện.

8. Trộn lòng trắng trứng và mật ong

Lòng trắng trứng và mật ong có nhiều lợi ích về sức khỏe làn da - Ảnh: Internet

Lòng trắng trứng được chứng minh là làm giảm nếp nhăn, xệ da. Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng loại bỏ bụi bẩn, dưỡng ẩm và hấp thụ nước từ môi trường.

9. Bài tập Spoon

Bài tập này rất lý tưởng cho việc nâng cao xương gò má, giảm nếp nhăn, cải thiện lưu thông máu và cả thắt chặt cơ bắp cổ - Ảnh: Brightside

Lấy một chiếc muỗng canh sạch đặt giữa môi. Sử dụng hàm để nâng cao muỗng canh, khi miệng tạo thành nụ cười thì giữ trong 5 - 10 giây. Tiếp đó, hãy thư giãn đôi má trong 10 giây. Lặp lại động tác này 10 lần mỗi sáng sau khi thức dậy và mỗi tối ngay trước khi đi ngủ.

10. Bài tập nâng mắt

Bài tập này rất lý tưởng để nâng da xung quanh mắt và xương gò má. Ngoài ra còn trẻ hóa làn da và loại bỏ các nếp nhăn - Ảnh: Brightside

Đặt cả ngón trỏ và ngón giữa thành hình chữ V bên cạnh đôi mắt (một ngón bên trên lông mày và một ở trên gò má). Tiếp đó, bắt đầu nheo mắt liên tục sau 20 giây thì thư giãn trong vài giây. Lặp lại 10 lần.

Với những lời khuyên hữu ích trong việc chăm sóc cũng như tập luyện cho khuôn mặt trên, các dấu hiệu lão hóa, tình trạng nếp nhăn, chảy xệ sẽ được điều trị nhanh chóng.