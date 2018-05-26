Phụ nữ sau 30 tuổi nhất định phải làm 4 điều này mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da trắng mịn, tươi trẻ

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/05/2018 13:47

Bước sang độ tuổi sau 30, quá trình lão hóa trở nên nhanh chóng hơn thông qua các biểu hiện như nếp nhăn, nám, đốm nâu... Để ngăn ngừa dấu hiệu của tuổi tác, cũng như duy trì sự tươi trẻ cho làn da, phụ nữ U40 cần làm 4 điều này hàng ngày.

Ngoài các phương pháp thẩm mỹ, các loại kem dưỡng đắt tiền, việc duy trì thói quen lành mạnh, chăm sóc làn da đúng cách là điều cực kỳ quan trọng hỗ trợ cơ thể làm chậm, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, từ đó duy trì nhan sắc cũng như làn da tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ cho phụ nữ U40.

Uống nước ấm vào buổi sáng

Sau khi thức giấc, tốt nhất hãy uống 1 ly nước nóng trước cả khi đi vệ sinh. Điều này thúc đẩy đào thải độc tố ra bên ngoài một cách tối ưu.

Uống nước ấm vào thời điểm này có khả năng thanh lọc, hạn chế tối đa việc tăng cân, tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Phụ nữ sau 30 tuổi nhất định phải làm 4 điều này mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh 1

Một ly nước ẩm uống vào lúc dạ dạy đang rỗng sau khi thức giấc vào buổi sáng cực kỳ tốt cho quá trình ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Để hiệu quả tốt hơn, phụ nữ U40 có thể uống nước mật ong ấm vào buổi sáng. Cách thực hiện rất đơn giản, cho 1 muỗng canh mật ong vào ly, đổ thêm nước nóng, khuấy đều là có thể thưởng thức.

Luôn sử dụng kem chống nắng

Ánh nắng mang theo vô số tác nhân xấu như tia UVA, UVB, nhiệt lượng, phản xạ… làm gia tăng khả năng xuất hiện các dấu hiệu của lão hóa trên da như nám, tàn nhang, đồi mồi cực kỳ xấu xí. Ngoài ra, tiếp xúc nhiều với ánh nắng ở cường độ cao sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư da.

Chính vì vậy, da của phụ nữ ở độ tuổi 30 trở đi sẽ nhanh lão hóa hơn rất nhiều nếu không được bảo vệ đúng đắn dưới ánh nắng mặt trời. Một trong những cách hữu hiệu và đơn giản nhất là thoa kem chống nắng hàng ngày, dù trời râm hay nắng nóng.

Phụ nữ sau 30 tuổi nhất định phải làm 4 điều này mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh 2

Để đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, duy trì nét thanh xuân, phụ nữ U40 nhất định phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh: Internet

Mát xa da mỗi tối

Mát xa mặt là một trong những phương pháp tác động từ bên ngoài nhưng mang đến hiệu quả ngăn ngừa lão hóa từ sâu bên trong.

Phương pháp này làm tăng cường tuần hoàn máu giúp sắc tố da cải thiện trở nên trắng hồng rạng rỡ. Bên cạnh đó, mát xa có khả năng kéo căng nếp nhăn cực kỳ nhanh chóng.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, hãy kết hợp mát xa với một số loại tinh dầu phù hợp với làn da của mỗi người.

Phụ nữ sau 30 tuổi nhất định phải làm 4 điều này mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh 3

Mát xa là phương pháp từ bên ngoài nhưng mang đến hiệu quả ngăn ngừa lão hóa da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Dưỡng ẩm

Độ ẩm cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với làn da của phụ nữ U40 cực kỳ thiếu hụt dưỡng chất và có khả năng hấp thụ kém. Mất độ ẩm làm tế bào khô ráp, bong tróc, xuất hiện nếp nhăn. Đối với người da nhờn, mất độ ẩm gây nguy cơ nổi mụn, kích ứng. Hơn nữa, chỉ số này không ổn định sẽ làm độ pH không cân bằng khiến làn da mong manh, dễ tổn thương và nhanh lão hóa hơn rất nhiều.

Do đó, phụ nữ sau 30 cần chú trọng vào việc cấp ẩm hàng ngày cho qua thông qua mặt nạ, kem dưỡng, xịt khoáng, đặc biệt là uống nhiều nước, ăn thực phẩm giàu độ ẩm, dầu tự nhiên tốt cho da.

Phụ nữ sau 30 tuổi nhất định phải làm 4 điều này mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da trắng mịn, tươi trẻ - Ảnh 4

Độ ẩm là yếu tố tiên quyết hiệu quả của quá trình ngăn ngừa lão hóa da cho phụ nữ U40 - Ảnh: Internet

Trên đây là 4 điều mà phụ nữ khi bước sang giai đoạn U40 nên làm hàng ngày nếu muốn lưu giữ làn da trắng mịn, nhan sắc tươi trẻ.

Da căng mịn, đẩy lùi lão hóa với mặt nạ bột cà phê

Da căng mịn, đẩy lùi lão hóa với mặt nạ bột cà phê

Bạn đã bao giờ thử mặt nạ bột café để trẻ hóa làn da chưa? Hãy thử mặt nạ dễ làm để đẩy lùi lão hóa ngay từ hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   ngăn ngừa lão hóa thói quen tốt cho da

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen