Phụ nữ sau 30 tuổi nhất định phải làm 4 điều này mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa, duy trì làn da trắng mịn, tươi trẻ

Sau khi thức giấc, tốt nhất hãy uống 1 ly nước nóng trước cả khi đi vệ sinh. Điều này thúc đẩy đào thải độc tố ra bên ngoài một cách tối ưu.

Ngoài các phương pháp thẩm mỹ, các loại kem dưỡng đắt tiền, việc duy trì thói quen lành mạnh, chăm sóc làn da đúng cách là điều cực kỳ quan trọng hỗ trợ cơ thể làm chậm, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, từ đó duy trì nhan sắc cũng như làn da tươi trẻ, trắng hồng rạng rỡ cho phụ nữ U40.

Một ly nước ẩm uống vào lúc dạ dạy đang rỗng sau khi thức giấc vào buổi sáng cực kỳ tốt cho quá trình ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Uống nước ấm vào thời điểm này có khả năng thanh lọc, hạn chế tối đa việc tăng cân, tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Để hiệu quả tốt hơn, phụ nữ U40 có thể uống nước mật ong ấm vào buổi sáng. Cách thực hiện rất đơn giản, cho 1 muỗng canh mật ong vào ly, đổ thêm nước nóng, khuấy đều là có thể thưởng thức.

Luôn sử dụng kem chống nắng

Ánh nắng mang theo vô số tác nhân xấu như tia UVA, UVB, nhiệt lượng, phản xạ… làm gia tăng khả năng xuất hiện các dấu hiệu của lão hóa trên da như nám, tàn nhang, đồi mồi cực kỳ xấu xí. Ngoài ra, tiếp xúc nhiều với ánh nắng ở cường độ cao sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư da.

Chính vì vậy, da của phụ nữ ở độ tuổi 30 trở đi sẽ nhanh lão hóa hơn rất nhiều nếu không được bảo vệ đúng đắn dưới ánh nắng mặt trời. Một trong những cách hữu hiệu và đơn giản nhất là thoa kem chống nắng hàng ngày, dù trời râm hay nắng nóng.

Để đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, duy trì nét thanh xuân, phụ nữ U40 nhất định phải sử dụng kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh: Internet

Mát xa da mỗi tối

Mát xa mặt là một trong những phương pháp tác động từ bên ngoài nhưng mang đến hiệu quả ngăn ngừa lão hóa từ sâu bên trong.

Phương pháp này làm tăng cường tuần hoàn máu giúp sắc tố da cải thiện trở nên trắng hồng rạng rỡ. Bên cạnh đó, mát xa có khả năng kéo căng nếp nhăn cực kỳ nhanh chóng.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, hãy kết hợp mát xa với một số loại tinh dầu phù hợp với làn da của mỗi người.

Mát xa là phương pháp từ bên ngoài nhưng mang đến hiệu quả ngăn ngừa lão hóa da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Dưỡng ẩm

Độ ẩm cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với làn da của phụ nữ U40 cực kỳ thiếu hụt dưỡng chất và có khả năng hấp thụ kém. Mất độ ẩm làm tế bào khô ráp, bong tróc, xuất hiện nếp nhăn. Đối với người da nhờn, mất độ ẩm gây nguy cơ nổi mụn, kích ứng. Hơn nữa, chỉ số này không ổn định sẽ làm độ pH không cân bằng khiến làn da mong manh, dễ tổn thương và nhanh lão hóa hơn rất nhiều.

Do đó, phụ nữ sau 30 cần chú trọng vào việc cấp ẩm hàng ngày cho qua thông qua mặt nạ, kem dưỡng, xịt khoáng, đặc biệt là uống nhiều nước, ăn thực phẩm giàu độ ẩm, dầu tự nhiên tốt cho da.

Độ ẩm là yếu tố tiên quyết hiệu quả của quá trình ngăn ngừa lão hóa da cho phụ nữ U40 - Ảnh: Internet

Trên đây là 4 điều mà phụ nữ khi bước sang giai đoạn U40 nên làm hàng ngày nếu muốn lưu giữ làn da trắng mịn, nhan sắc tươi trẻ.