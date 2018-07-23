Nữ diễn viên giảm 21kg, sở hữu vóc dáng thon gọn cực nhanh nhờ áp dụng chế độ ăn uống này

Bhumi Pednekar thích ăn salad, đồng thời sử dụng nước xốt từ các loại dầu lạnh. Nữ diễn viên từ bỏ đường trắng, bột tinh chế, rượu và tinh dầu. Đồng thời, thay vì ăn tinh bột tinh chế, Bhumi Pednekar đã bổ sung nhiều ngũ cốc nguyên hạt.

Để giảm được hơn 20kg trong thời gian ngắn, đồng thời vẫn đảm bảo sức khỏe để đảm nhận các vai diễn, nữ diễn viên Bhumi Pednekar đã lập ra một kế hoạch, chế độ ăn uống khoa học và hợp lý.

Sau đó, nếu phải làm việc tần suất cao, cô ấy ăn thêm 1 lát bánh mì lúa mì cùng 2 quả trứng, một quả táo.

Bhumi bắt đầu một ngày mới với một ly nước ấm hoặc nước giải độc, đặc biệt cô uống ngay khi dạ dày còn rỗng. Sau nửa giờ, nữ diễn viên mới ăn 1 chén bột yến mạch trộn sữa không béo, có thể bổ sung thêm hạt lanh hoặc hạt hướng dương.

Bột yến mạch là thực phẩm tuyệt vời và rất phù hợp để thêm vào chế độ ăn uống giảm cân - Ảnh: Internet

Bữa ăn nhẹ

Bhumi Pednekar có thói quen tập luyện các bộ môn cardio, thể hình. Sau khi tập, cô ấy tiêu thụ các món ăn giàu protein như lòng trắng trứng luộc.

Bữa ăn trưa

Bữa trưa của Bhumi thường là súp gồm các loại đậu, bơ trắng. Ngoài ra, cô đề nghị trộn tất cả các loại ngũ cốc lại với nhau để tạo ra một món ăn bổ dưỡng. Bên cạnh đó, món cà ri nấu từ dầu ô liu cũng là gợi ý tuyệt vời. Sau đó, cô kết thúc bữa ăn của mình với một ly sữa chua hoặc sữa tươi không đường.

Chế độ ăn uống giàu thực phẩm xanh cực kỳ hiệu quả trong việc giảm cân, thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet

Cô cũng chọn lựa các món ăn lành mạnh khác như gà, bánh mì nâu, rau, dưa chuột, cà rốt, cốm, bánh gạo lứt để thay thế giúp thực đơn trở nên phong phú hơn.

Theo đó, ước tính cho mỗi bữa ăn trưa chứa khoảng 400 đến 500 calo, dưới 80gm carbohydrate.

Bữa ăn tối

Khoảng 4 giờ 30 chiều, nữ diễn viên sẽ bổ sung trái cây như đu đủ, táo, ổi, lê. Sau đó 1 giờ đồng hồ, cô uống thêm 1 ly nước trà xanh, ăn một ít hạt hạnh nhân hoặc quả óc chó.

Đến 7 giờ tối, Bhumi Pednekar ăn một đĩa salad làm từ rau theo mùa, trái cây trộn với dầu ô liu hoặc giấm. Sau đó 1 tiếng 30 phút, nữ diễn viên sẽ ăn thêm 1 lát cá hấp hoặc thịt ức gà luộc.

Salad từ rau xanh, trái cây, thịt nạc gà hoặc cá là món ăn giúp giảm cân cực kỳ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Theo Bhumi, để giảm cân hiệu quả và nhanh chóng, bạn nên ăn ít carbohydrates vào ban đêm.

Lời khuyên khi giảm cân của Bhumi Pednekar

Mỗi khi thèm ăn và có cảm giác đói bụng, bạn nên bổ sung bằng các loại thực phẩm lành mạnh, chứa càng ít calo càng tốt. Bhumi Pednekar gợi ý các món như: Trái cây mọng nước trộn sữa chua, sữa đậu nành, các loại hạt, ngũ cốc rang khô, socola thô chứa 70% cacao.

Sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên có vị ngọt để thay thế đường. Đồng thời, uống nước detox thay nước lọc mỗi ngày. Cụ thể, Bhumi Pednekar thanh lọc cơ thể bằng nước có công thức từ dưa leo, lá bạc hà và chanh tươi.

Nước detox cũng là một món không thể thiếu trong chế độ ăn uống của người đang giảm cân - Ảnh: Internet

Sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình sau khi giảm đến 21kg của nữ diễn viên Bhumi Pednekar, người Ấn Độ - Ảnh: Boldsky

Trên đây là chia sẻ về chế độ ăn uống hàng ngày, cũng chính là bí quyết giảm cân nhanh và dễ dàng từ nữ diễn viên Bhumi Pednekar mà mọi phụ nữ bận rộn có thể áp dụng ngay để sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn.