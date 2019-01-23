Nếu không muốn tăng cân, bụng đầy ngấn mỡ sau kỳ nghỉ, hãy chăm chỉ ăn các thực phẩm quen thuộc này trong dịp Tết

Brightside đã đăng tải danh sách các món ăn không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có khả năng duy trì vóc dáng săn chắc, cân đối mà bạn có thể bổ sung thoải mái trong dịp Tết.
Tết đến với nhiều buổi tiệc tùng, hội họp người thân, bạn bè nên tăng cân là điều mà hầu hết mọi phụ nữ đều lo nghĩ đến. Tuy nhiên, nếu chọn lựa nguồn thực phẩm và có chế độ
dinh dưỡng khoa học, bạn sẽ duy trì được vóc dáng cân đối dù ăn thả ga.
Dưới đây là những món ăn mà bạn có thể bổ sung trong dịp Tết để hạn chế tình trạng tăng cân.
Ăn trứng vào bữa sáng
Có một bữa sáng lành mạnh là chìa khóa để giảm cân thành công. Vì ăn các món giàu calo, năng lượng và chất béo không phải là cách đối xử tốt với vóc dáng. Để bắt đầu một ngày khỏe mạnh, bạn hãy ăn trứng kết hợp với các loại đậu và hạt tiêu.
Trứng sẽ bổ sung protein giúp bạn không cảm thấy đói suốt một thời gian dài, trong khi đậu và hạt tiêu bổ sung chất xơ cần thiết. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy những người ăn sáng theo cách này sẽ ăn ít hơn trong ngày. Điều này rất tốt cho vóc dáng - Ảnh: Brightside
Ăn salad rau xanh và thực phẩm giàu chất béo lành mạnh
Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina, rau diếp cá, củ cải đường... có lượng calo thấp, ngược lại nguồn chất dinh dưỡng rất cao. Ngoài ra, chúng còn giàu canxi có khả năng đốt cháy chất béo.
Nhưng chỉ ăn rau xanh có thể sẽ khiến bạn có cảm giác thèm ăn nhiều hơn. Do đó, để bù đắp lại cho vị giác, hãy thêm bơ, thịt cá, trứng vào món salad xanh. Không chỉ có hương vị tuyệt vời, chất béo lành mạnh còn xua tan mọi cơn đói hiệu quả - Ảnh: Brightside
Súp rau củ
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thêm một món súp rau củ vào bữa trưa hoặc bữa tối sẽ làm giảm khoảng 20% lượng calo mà bạn sẽ tiêu thụ trong suốt bữa ăn. Điều này là do chất lỏng trong súp làm đầy dạ dày và ngăn chặn việc tiêu thụ thêm thực phẩm có hàm lượng calo cao. Bạn có thể thêm đậu xanh để cung cấp lượng protein và chất xơ cần thiết - Ảnh: Brightside
Uống trà xanh thay nước ngọt
Vui chơi khiến bạn cảm thấy cực kỳ khát và nước lọc không đủ để xua tan, bạn hãy chọn trà Ôlong, mọi việc sẽ được giải quyết ngay. Loại trà này còn hạn chế tăng cân, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Trà Ôlong đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và cải thiện việc huy động chất béo, nhờ đó giúp giảm cân.
Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học Trung Quốc đã chứng minh thức uống này mang đến hiệu quả cao trong việc kiểm soát tăng cân và chống béo phì - Ảnh: Brightside
Trái cây tươi
Ăn trái cây tươi là thói quen lành mạnh. Đặc biệt, vào dịp Tết, dưa hấu chính là loại quả tuyệt vời. Loại quả này có 91% là nước và có rất ít chất béo. Ăn dưa hấu sẽ làm giảm cơn đói mà không bổ sung chất béo vào cơ thể.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trái cây tươi rất tốt nhưng nước ép trái cây đóng chai hoàn toàn ngược lại. Vì phần lớn những loại nước ép này đã được thêm đường và chất bảo quản không tốt cho
sức khỏe, cân nặng - Ảnh: Brightside Các loại hạt
Thông thường vào dịp Tết mọi gia đình đều có món ăn vặt là các loại hạt. Đây chính là nhóm thực phẩm lành mạnh mà bạn có thể bổ sung thường xuyên và không lo đến việc tăng cân. Các loại hạt giàu chất béo, cùng nhiều dưỡng chất khác có thể làm ức chế cơn thèm ăn, ngăn ngừa tích tụ chất béo trong cơ thể - Ảnh: Internet
Tết này nỗi lo tăng cân, bụng ngấn mỡ sẽ không còn đeo bám nếu bạn chăm chỉ bổ sung các loại thực phẩm trên.
Brightside đã tìm ra 5 loại trái cây không hề mang đến tác dụng giảm cân. Do đó, nếu đang áp dụng chế độ ăn kiêng để lấy lại vóc dáng thon gọn, bạn nên tránh bổ sung chúng.
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