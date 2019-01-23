Nếu không muốn tăng cân, bụng đầy ngấn mỡ sau kỳ nghỉ, hãy chăm chỉ ăn các thực phẩm quen thuộc này trong dịp Tết

Tết đến với nhiều buổi tiệc tùng, hội họp người thân, bạn bè nên tăng cân là điều mà hầu hết mọi phụ nữ đều lo nghĩ đến. Tuy nhiên, nếu chọn lựa nguồn thực phẩm và có chế độ dinh dưỡng khoa học, bạn sẽ duy trì được vóc dáng cân đối dù ăn thả ga.

Dưới đây là những món ăn mà bạn có thể bổ sung trong dịp Tết để hạn chế tình trạng tăng cân.